Макдавел - Девіс - 39 відповідей на незручні запитання про секс

Книга Джоша Мак-Давела та Ерін Девіс чесно й доступно відповідає на 39 найпоширеніших і незручних запитань про секс, стосунки та чистоту. Видання допомагає молоді зрозуміти біблійний погляд на сексуальність і приймати відповідальні рішення.

Пер. з англ. О. Пущак. - Львів : Свічадо, 2015. - 112 с.

ISBN 978-966-395-850-7

Замість вступу

1. Чи абстиненція та чистота - це одне і те саме?

2. Чому Бог і Біблія негативно ставляться до сексу?

3. Для чого Бог створив секс?

4. Як дати визначення слову «любов»?

5. Що означають біблійні слова «Бог є любов’ю»?

6. Який орган людського тіла найсильніший?

7. Чи секс може зашкодити моєму мозку?

8. Хіба сучасна медицина не винайшла ліків від венеричних захворювань та інфекцій?

9. Яке венеричне захворювання найпоширеніше?

10. Чи жінки підхоплюють більше венеричних захворювань, ніж чоловіки?

11. Чи це правда, що з усіх вікових груп саме молоді особи найбільше підхоплюють ЗПСШ?

12. Хіба секс не є безпечним при використанні презерватива?

13. У мене немає жодних симптомів. Чи я можу мати ЗПСШ?

14. Чи можна зробити вакцину або прийняти антибіотик, який знищить вірус ЗПСШ?

15. Чи легко підхопити ЗПСШ?

16. Чи може венеричне захворювання спричинити розвиток раку?

17. Хіба секс не є безпечним, якщо я приймаю таблетки?

18. Як уберегти себе від венеричних захворювань?

19. Чи є зв’язок між дошлюбним сексом і станом психічного здоров’я?

20. Чому не можна займатися анальним сексом?

21. Чи оральний секс можна називати сексом?

22. Чи можна мати оральний секс і залишатися незайманою?

23. Оральний секс безпечніший, чи не так?

24. Хіба секс не є інтимним актом між двома особами?

25. Чи не краще нам спочатку пожити разом?

26. Чи не є дошлюбний секс підготовкою до статевого життя у шлюбі?

27. Секс - це так прекрасно, чому його забороняють?

28. Чи мої гормони не надто сильні? Чекати - неможливо!

29. Я вже втратила (втратив) цноту. Все вже втрачено?

ЗО. Хіба секстинг - це гріх?

31. Як можна отримати прощення і відчути себе чистим?

32. Як дізнатися, що хтось справді кохає мене?

33. Як мені знати, чи це Божа воля?

34. Як сказати «Ні»?

35. Як далеко - задалеко?

36. Що сказати у відповідь тим, хто переконує мене піти на компроміс?

37. Як насправді впливає на мене порнографія?

38. Чи мастурбація - це норма?