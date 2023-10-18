Цель „Библейского комментария для верующих“ (БКВ) – познакомить обычного читателя-христианина с содержанием Ветхого Завета. Другая цель комментария – научить читателя ценить эти книги, которым зачастую не уделяется достаточно внимания, и любить их, все глубже погружаясь в эту неисчерпаемую сокровищницу. Мы надеемся, что библейские исследователи тоже найдут в этом комментарии духовую пищу, но мы просим их принять во внимание, что книга рассчитана прежде всего на широкий круг читателей.

В книгах Псалмов, Притчей и Екклесиаста мы приводим комментарии к каждому стиху, а остальные книги разбиты по абзацам. Комментарии к библейскому тексту сопровождаются также разъяснениями, как применять эти духовные истины в повседневной жизни. Там, где возможно, приводятся также результаты типологических исследований.

Отрывки, в которых идет речь о грядущем Искупителе, выделены и изучаются с особым вниманием. Книги Псалмов, Притчей и Екклесиаста мы сопровождаем комментариями к каждому стиху, во-первых, потому, что текст не поддается обобщенному изучению, и, во-вторых, многие верующие желают изучить эти книги как можно глубже.

Мы попытались дать комментарии и к тем местам, истолкование которых связано с известными сложностями. Там, где возможно, мы приводим различные варианты толкования. По поводу многих таких отрывков комментаторы пока только разводят руками, и мы вынуждены признать, что пока еще „видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно“.

Само Слово Божие, когда открывается Святым Духом, важнее любых комментариев. Без Него нет ни жизни, ни духовного возрастания, ни святости, ни угодного Богу служения. Слово нужно читать, изучать, запоминать наизусть. Но прежде всего следует жить в послушании ему. Кто-то сказал: „Послушание – это тот орган, которым приобретается духовное знание“.

Уильям Макдональд — Библейские комментарии для христиан Ветхий Завет

Christliche Literatur-Verbreitung e.V.

Типография: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-89397-695-9

Уильям Макдональд — Библейские комментарии для христиан Ветхий Завет — Содержание