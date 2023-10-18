Макдональд - Библейские комментарии для христиан Ветхий Завет
Цель „Библейского комментария для верующих“ (БКВ) – познакомить обычного читателя-христианина с содержанием Ветхого Завета. Другая цель комментария – научить читателя ценить эти книги, которым зачастую не уделяется достаточно внимания, и любить их, все глубже погружаясь в эту неисчерпаемую сокровищницу. Мы надеемся, что библейские исследователи тоже найдут в этом комментарии духовую пищу, но мы просим их принять во внимание, что книга рассчитана прежде всего на широкий круг читателей.
В книгах Псалмов, Притчей и Екклесиаста мы приводим комментарии к каждому стиху, а остальные книги разбиты по абзацам. Комментарии к библейскому тексту сопровождаются также разъяснениями, как применять эти духовные истины в повседневной жизни. Там, где возможно, приводятся также результаты типологических исследований.
Отрывки, в которых идет речь о грядущем Искупителе, выделены и изучаются с особым вниманием. Книги Псалмов, Притчей и Екклесиаста мы сопровождаем комментариями к каждому стиху, во-первых, потому, что текст не поддается обобщенному изучению, и, во-вторых, многие верующие желают изучить эти книги как можно глубже.
Мы попытались дать комментарии и к тем местам, истолкование которых связано с известными сложностями. Там, где возможно, мы приводим различные варианты толкования. По поводу многих таких отрывков комментаторы пока только разводят руками, и мы вынуждены признать, что пока еще „видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно“.
Само Слово Божие, когда открывается Святым Духом, важнее любых комментариев. Без Него нет ни жизни, ни духовного возрастания, ни святости, ни угодного Богу служения. Слово нужно читать, изучать, запоминать наизусть. Но прежде всего следует жить в послушании ему. Кто-то сказал: „Послушание – это тот орган, которым приобретается духовное знание“.
Уильям Макдональд — Библейские комментарии для христиан Ветхий Завет
Christliche Literatur-Verbreitung e.V.
Типография: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-89397-695-9
Уильям Макдональд — Библейские комментарии для христиан Ветхий Завет — Содержание
Сокращенные названия книг Библии
Сокращения версий, пересказов и переводов Библии
Транслитерация древнееврейских слов
Введение в Ветхий Завет
Введение в Пятикнижие
Бытие
Главные заветы Библии
Знак обрезания
Гомосексуализм
Типология
Исход
Диспенсации
Скиния: прообраз Христа, данный Богом
Левит
Числа
Второзаконие
Вступление к историческим книгам
Иисус Навин
Города-убежища
Книга Судей
Ангел Господень
Руфь
Первая книга Царств
Вторая книга Царств
Третья книга Царств
Раскол царства
Четвертая книга Царств
Первая книга Паралипоменон
Вторая книга Паралипоменон
Кажущиеся противоречия
Книга Ездры
Книга Неемии
Книга Есфирь
Введение к поэтическим книгам
Книга Иова
Псалтирь
Псалмы-проклятия
Притчи
Книга Екклесиаста
Песнь песней Соломона
Введение в книги пророков
Исаия
Книга пророка Иеремии
Плач Иеремии
Книга пророка Иезекииля
Жертвоприношения в тысячелетнем царстве
Книга пророка Даниила
Книга пророка Осии
Книга пророка Иоиля
Книга пророка Амоса
Книга пророка Авдия
Книга пророка Ионы
Книга пророка Михея
Книга пророка Наума
Книга пророка Аввакума
Книга пророка Софонии
Книга пророка Аггея
Книга пророка Захарии
Книга пророка Малахии
Период между заветами
Благодарю за подробный комментарий к Ветхому Завету!