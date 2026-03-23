Макдональд - По следам Его
Эта книга — вызов «комфортному» христианству. Макдональд анализирует призыв Христа через призму полного самоотречения. Он доказывает, что между «верующим» и «учеником» существует огромная пропасть. Автор рассматривает такие темы, как оставление всего ради Господа, любовь, которая выше родственных связей, и готовность к ежедневному несению креста.

Книга написана в форме коротких, пронзительных глав, каждая из которых бьет в цель, обнажая наши попытки усидеть на двух стульях. Это чтение для тех, кто ищет бескомпромиссной истины и готов пересмотреть свои жизненные приоритеты в свете вечности.

Уильям МакДональд - По следам Его

CLV, 2016 г. - 479 с.

ISBN 978-3-86699-267-2

Уильям МакДональд - По следам Его - Содержание

У каждого из нас есть своя роль в деле ученичества

Некоторые пояснения:

Принцип практического обучения

Часть І: Христианское ученичество

  • 1. Быть учеником

  • 2. Революционное учение Иисуса

  • 3. Радикальное обучение: Часть 1 (Лк. 6:12–26)

  • 4. Радикальное обучение: Часть 2 (Лк. 6:27–38)

  • 5. Радикальное обучение: Часть 3 (Лк. 6:39–49)

  • 6. Уверенность в будущем (Мф. 6:19–34)

  • 7. Требование „отрешиться от всего“ (Лк. 14:25–35)

  • 8. Не торгуйтесь с Богом (Мф. 20:1–16)

  • 9. Приобретайте друзей „богатством неправедным“ (Лк. 16:1–15)

  • 10. Грех, который никто не исповедует ( 1 Т им. 6:6–10, 17–19)

  • 11. Богу только самое лучшее

  • 12. Зрение „20/20“ (2 Кор. 5:9–21)

Часть ІІ: Христианский характер

  • 13. Поставьте цель быть похожими на Иисуса

  • 14. Будьте известны своей любовью

  • 15. Будьте сострадательны

  • 16. Исполняйтесь Святым Духом (Еф. 5:18)

  • 17. Не возвышайте себя

  • 18. Сокруши меня, Господи!

  • 19. Храните себя в чистоте

Часть ІІІ: Христианская жизнь

  • 20. Полное посвящение

  • 21. Полная уверенность

  • 22. Вечное спасение

  • 23. Водное крещение

  • 24. Господня Вечеря (Лк. 22:7-20, 1 Кор. 11:23-34)

  • 25. Вопрос Божьего водительства

  • 26. Хорошо знайте Библию

  • 27. Изучайте Писание для духовного снаряжения

  • 28. Всегда молитесь

  • 29. Ежедневное время с Иисусом

  • 30. Поклоняйтесь Богу

  • 31. Любите свое собрание

  • 32. Соблюдайте правила этикета

  • 33. Не будьте легковерными

  • 34. Никогда не сдавайтесь

  • 35. Не заглушайте совесть

  • 36. Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно

  • 37. Будьте жертвенными

  • 38. Следите за своим языком

  • 39. Вопросы брака

  • 40. Воспитание детей

  • 41. Божьи пути – не наши пути

Часть IV: Христианское служение

  • 42. Знайте свои дары

  • 43. Будьте слугой всем

  • 44. Тяжелый труд личного евангелизма Дэвид Дунлап

  • 45. Проповедь Слова — славное служение

  • 46. Гостеприимство – „ангельское“ служение

  • 47. Жить верою

  • 48. Будь ревностным последователем Иисуса

  • 49. Избегай публичности

  • 50. Привилегии и ответственность в поместной церкви

  • 51. Насаждение церквей

  • 52. Церковь, растущая посредством евангелизма

  • 53. Индивидуальное ученичество

  • 54. Уроки лидерства (Рик Беллес)

  • 55. Парацерковные организации

  • 56. Иногда меньшее – лучшее

  • 57. Заключительные наставления

Дополнения

  • Дополнение А: Покажи Христа, а не навязывай Евангелие

  • Дополнение Б: Евангелизм как образ жизни (А. Линднер)

  • Дополнение В: Ученичество как образ жизни (А. Линднер)

  • Дополнение Г: Я люблю евангельские собрания

  • Дополнение Д: Нужно ли нанимать пастора?

  • Дополнение Е: Мыслить, как Бог мыслит

  • Дополнение Ж: Книжный евангелизм – возможности и ограничения

  • Дополнение З: Фундаментальное, важное и несущественное – метод разрешения разногласий в общине

Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

