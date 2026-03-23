Макдональд - По следам Его
Эта книга — вызов «комфортному» христианству. Макдональд анализирует призыв Христа через призму полного самоотречения. Он доказывает, что между «верующим» и «учеником» существует огромная пропасть. Автор рассматривает такие темы, как оставление всего ради Господа, любовь, которая выше родственных связей, и готовность к ежедневному несению креста.
Книга написана в форме коротких, пронзительных глав, каждая из которых бьет в цель, обнажая наши попытки усидеть на двух стульях. Это чтение для тех, кто ищет бескомпромиссной истины и готов пересмотреть свои жизненные приоритеты в свете вечности.
Уильям МакДональд - По следам Его
CLV, 2016 г. - 479 с.
ISBN 978-3-86699-267-2
Уильям МакДональд - По следам Его - Содержание
У каждого из нас есть своя роль в деле ученичества
Некоторые пояснения:
Принцип практического обучения
Часть І: Христианское ученичество
1. Быть учеником
2. Революционное учение Иисуса
3. Радикальное обучение: Часть 1 (Лк. 6:12–26)
4. Радикальное обучение: Часть 2 (Лк. 6:27–38)
5. Радикальное обучение: Часть 3 (Лк. 6:39–49)
6. Уверенность в будущем (Мф. 6:19–34)
7. Требование „отрешиться от всего“ (Лк. 14:25–35)
8. Не торгуйтесь с Богом (Мф. 20:1–16)
9. Приобретайте друзей „богатством неправедным“ (Лк. 16:1–15)
10. Грех, который никто не исповедует ( 1 Т им. 6:6–10, 17–19)
11. Богу только самое лучшее
12. Зрение „20/20“ (2 Кор. 5:9–21)
Часть ІІ: Христианский характер
13. Поставьте цель быть похожими на Иисуса
14. Будьте известны своей любовью
15. Будьте сострадательны
16. Исполняйтесь Святым Духом (Еф. 5:18)
17. Не возвышайте себя
18. Сокруши меня, Господи!
19. Храните себя в чистоте
Часть ІІІ: Христианская жизнь
20. Полное посвящение
21. Полная уверенность
22. Вечное спасение
23. Водное крещение
24. Господня Вечеря (Лк. 22:7-20, 1 Кор. 11:23-34)
25. Вопрос Божьего водительства
26. Хорошо знайте Библию
27. Изучайте Писание для духовного снаряжения
28. Всегда молитесь
29. Ежедневное время с Иисусом
30. Поклоняйтесь Богу
31. Любите свое собрание
32. Соблюдайте правила этикета
33. Не будьте легковерными
34. Никогда не сдавайтесь
35. Не заглушайте совесть
36. Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно
37. Будьте жертвенными
38. Следите за своим языком
39. Вопросы брака
40. Воспитание детей
41. Божьи пути – не наши пути
Часть IV: Христианское служение
42. Знайте свои дары
43. Будьте слугой всем
44. Тяжелый труд личного евангелизма Дэвид Дунлап
45. Проповедь Слова — славное служение
46. Гостеприимство – „ангельское“ служение
47. Жить верою
48. Будь ревностным последователем Иисуса
49. Избегай публичности
50. Привилегии и ответственность в поместной церкви
51. Насаждение церквей
52. Церковь, растущая посредством евангелизма
53. Индивидуальное ученичество
54. Уроки лидерства (Рик Беллес)
55. Парацерковные организации
56. Иногда меньшее – лучшее
57. Заключительные наставления
Дополнения
Дополнение А: Покажи Христа, а не навязывай Евангелие
Дополнение Б: Евангелизм как образ жизни (А. Линднер)
Дополнение В: Ученичество как образ жизни (А. Линднер)
Дополнение Г: Я люблю евангельские собрания
Дополнение Д: Нужно ли нанимать пастора?
Дополнение Е: Мыслить, как Бог мыслит
Дополнение Ж: Книжный евангелизм – возможности и ограничения
Дополнение З: Фундаментальное, важное и несущественное – метод разрешения разногласий в общине
