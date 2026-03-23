Эта книга — вызов «комфортному» христианству. Макдональд анализирует призыв Христа через призму полного самоотречения. Он доказывает, что между «верующим» и «учеником» существует огромная пропасть. Автор рассматривает такие темы, как оставление всего ради Господа, любовь, которая выше родственных связей, и готовность к ежедневному несению креста.

Книга написана в форме коротких, пронзительных глав, каждая из которых бьет в цель, обнажая наши попытки усидеть на двух стульях. Это чтение для тех, кто ищет бескомпромиссной истины и готов пересмотреть свои жизненные приоритеты в свете вечности.

Уильям МакДональд - По следам Его

CLV, 2016 г. - 479 с.

ISBN 978-3-86699-267-2

Уильям МакДональд - По следам Его - Содержание

У каждого из нас есть своя роль в деле ученичества

Некоторые пояснения:

Принцип практического обучения

Часть І: Христианское ученичество

1. Быть учеником

2. Революционное учение Иисуса

3. Радикальное обучение: Часть 1 (Лк. 6:12–26)

4. Радикальное обучение: Часть 2 (Лк. 6:27–38)

5. Радикальное обучение: Часть 3 (Лк. 6:39–49)

6. Уверенность в будущем (Мф. 6:19–34)

7. Требование „отрешиться от всего“ (Лк. 14:25–35)

8. Не торгуйтесь с Богом (Мф. 20:1–16)

9. Приобретайте друзей „богатством неправедным“ (Лк. 16:1–15)

10. Грех, который никто не исповедует ( 1 Т им. 6:6–10, 17–19)

11. Богу только самое лучшее

12. Зрение „20/20“ (2 Кор. 5:9–21)

Часть ІІ: Христианский характер

13. Поставьте цель быть похожими на Иисуса

14. Будьте известны своей любовью

15. Будьте сострадательны

16. Исполняйтесь Святым Духом (Еф. 5:18)

17. Не возвышайте себя

18. Сокруши меня, Господи!

19. Храните себя в чистоте

Часть ІІІ: Христианская жизнь

20. Полное посвящение

21. Полная уверенность

22. Вечное спасение

23. Водное крещение

24. Господня Вечеря (Лк. 22:7-20, 1 Кор. 11:23-34)

25. Вопрос Божьего водительства

26. Хорошо знайте Библию

27. Изучайте Писание для духовного снаряжения

28. Всегда молитесь

29. Ежедневное время с Иисусом

30. Поклоняйтесь Богу

31. Любите свое собрание

32. Соблюдайте правила этикета

33. Не будьте легковерными

34. Никогда не сдавайтесь

35. Не заглушайте совесть

36. Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно

37. Будьте жертвенными

38. Следите за своим языком

39. Вопросы брака

40. Воспитание детей

41. Божьи пути – не наши пути

Часть IV: Христианское служение

42. Знайте свои дары

43. Будьте слугой всем

44. Тяжелый труд личного евангелизма Дэвид Дунлап

45. Проповедь Слова — славное служение

46. Гостеприимство – „ангельское“ служение

47. Жить верою

48. Будь ревностным последователем Иисуса

49. Избегай публичности

50. Привилегии и ответственность в поместной церкви

51. Насаждение церквей

52. Церковь, растущая посредством евангелизма

53. Индивидуальное ученичество

54. Уроки лидерства (Рик Беллес)

55. Парацерковные организации

56. Иногда меньшее – лучшее

57. Заключительные наставления

Дополнения