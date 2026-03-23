Макдональд - Приняв Христа однажды – с Христом навеки
Центральная тема книги — уверенность в спасении как залог здоровой духовной жизни. Макдональд последовательно разбивает страх «потерять спасение», приводя более 100 библейских аргументов. Он базирует свои выводы на неизменности Божьего характера, совершенстве жертвы Христа и юридической природе оправдания.
Автор детально разбирает «трудные тексты», которые обычно используются для опровержения этой доктрины, показывая их истинный контекст. Это книга-утешение и одновременно книга-аргумент, призванная освободить верующего от парализующей тревоги и направить его энергию не на «удержание» спасения, а на благодарное служение Богу.
Вильям Макдональд – Приняв Христа однажды – с Христом навеки - Более 100 библейских доказательств того, что верующий не может потерять спасение
Пер. с англ. - Москва, 2001. – Минск: ПРИНТКОРП, 2001. – 209 с.
Вильям Макдональд – Приняв Христа однажды – с Христом навеки - Содержание
1. Приняв Христа однажды - с Христом навеки
2. Никогда не погибнет
3. Благодатью вы спасены через веру
4. Гарантия спасения верующего по Римлянам 8
5. «Тем более»
6. Дух, дающий уверенность
7. Во Христе
8. Члены тела
9 . Вечная жизнь или не вечная?
10. «Бог способен спасти» или «Бог спасет»?
11 . Убежденность или неуверенность?
12. Отступники или оступившиеся? (Часть первая)
13 . Отступники или оступившиеся? (Часть вторая)
14. Называться или являться? (Часть первая)
15 . Называться или являться? (Часть вторая)
16. Закон и благодать
17. Дружеские и родственные отношения
18 . Спасение или ученичество?
19. Спасение и плоды
20. Призыв или предупреждение?
21. Случайность или привычка?
22 . Видоизменение или возроЖдение?
23 . Условие или признак?
24 . Временное избавление или вечное спасение?
25 . Смерть в буквальном и переносном смысле
26 . Награда или крах?
27 . ПобеЖдающий или погибающий?
28. Контекст или предлог?
29. Положение и поведение
30. Обольщенные или погибшие?
31. Наказание от Господа или осуждение вместе с миром
32. Другие «доказательства» условности спасения
33. Заключение
