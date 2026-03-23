Макдональд - Приняв Христа однажды – с Христом навеки

Макдональд - Приняв Христа однажды – с Христом навеки
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Translations, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Центральная тема книги — уверенность в спасении как залог здоровой духовной жизни. Макдональд последовательно разбивает страх «потерять спасение», приводя более 100 библейских аргументов. Он базирует свои выводы на неизменности Божьего характера, совершенстве жертвы Христа и юридической природе оправдания.

Автор детально разбирает «трудные тексты», которые обычно используются для опровержения этой доктрины, показывая их истинный контекст. Это книга-утешение и одновременно книга-аргумент, призванная освободить верующего от парализующей тревоги и направить его энергию не на «удержание» спасения, а на благодарное служение Богу.

Вильям Макдональд – Приняв Христа однажды – с Христом навеки - Более 100 библейских доказательств того, что верующий не может потерять спасение

Пер. с англ. - Москва, 2001. – Минск: ПРИНТКОРП, 2001. – 209 с.

Вильям Макдональд – Приняв Христа однажды – с Христом навеки - Содержание

  • 1. Приняв Христа однажды - с Христом навеки

  • 2. Никогда не погибнет

  • 3. Благодатью вы спасены через веру

  • 4. Гарантия спасения верующего по Римлянам 8

  • 5. «Тем более»

  • 6. Дух, дающий уверенность

  • 7. Во Христе

  • 8. Члены тела

  • 9 . Вечная жизнь или не вечная?

  • 10. «Бог способен спасти» или «Бог спасет»?

  • 11 . Убежденность или неуверенность?

  • 12. Отступники или оступившиеся? (Часть первая)

  • 13 . Отступники или оступившиеся? (Часть вторая)

  • 14. Называться или являться? (Часть первая)

  • 15 . Называться или являться? (Часть вторая)

  • 16. Закон и благодать

  • 17. Дружеские и родственные отношения

  • 18 . Спасение или ученичество?

  • 19. Спасение и плоды

  • 20. Призыв или предупреждение?

  • 21. Случайность или привычка?

  • 22 . Видоизменение или возроЖдение?

  • 23 . Условие или признак?

  • 24 . Временное избавление или вечное спасение?

  • 25 . Смерть в буквальном и переносном смысле

  • 26 . Награда или крах?

  • 27 . ПобеЖдающий или погибающий?

  • 28. Контекст или предлог?

  • 29. Положение и поведение

  • 30. Обольщенные или погибшие?

  • 31. Наказание от Господа или осуждение вместе с миром

  • 32. Другие «доказательства» условности спасения

  • 33. Заключение

Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books