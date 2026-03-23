«Месяц сей да будет у вас началом месяцев; первым да будет он у вас между месяцами года» (Исх. 12:2) Как быстро мы забываем о тех благих намерениях, с которыми мы вступали в новый год! Но наши молитвы, возносимые в последние часы уходящего года, поднимаются к Божьему престолу и приводят в действие механизм исполнения. Сейчас, когда мы стоим на пороге нового года, пусть наши сердца искренне присоединятся к этой молитве: «Господь Иисус, я так хочу полностью принадлежать Тебе! Возьми мою жизнь в Свои руки, используй меня для Своей славы. Я все отдаю Тебе, Свой храм во мне создай!»

Прошу, удержи меня от греха, от всего, что может опозорить Твое имя. Дай мне послушание наставлениям Святого Духа. Я хочу духовно расти. Удержи меня от возвращения на старую дорогу. Пусть моим девизом на этот год будет: «Он должен возрастать, я – умаляться». Вся слава должна принадлежать Тебе. Помоги мне удержаться от искушения присвоить ее. Научи меня перед принятием любого решения приходить к Тебе в молитве. Мысль о том, что во всем мне придется полагаться лишь на собственный разум, пугает меня.

«Знаю... что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим» (Иер. 10:23). Пусть я умру для мира, даже для похвалы или порицания моих близких и друзей. Дай мне гореть лишь одним, чистым желанием – делать то, что угодно Твоему сердцу. Удержи мой язык от сплетен и злой критики. Помоги мне говорить лишь то, что назидательно и полезно. Приведи меня к страждущим душам.

CLV, 1998 г. - 375 с.

ISBN 3-89397-359-1

Уильям Макдональд - Шаг за шагом - Чтение на каждый день - Содержание

Предисловие

Январь - Декабрь