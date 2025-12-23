Вельми ймовірно, що поміж усіх книг, які читає людство, найбільше наклепів було зведено на Біблію. Ця книга зазнала стільки лютих та злобних нападів, як ніяка інша книга. Однак, незважаючи на це, вона навчала й продовжує навчати мільйони людей по всьому світу протягом двох тисячоліть. Книга такого могутнього впливу заслуговує на увагу кожного.

Вальтер Скотт перед смертю сказав: «У світі існує лише одна Книга — відкрий Біблію». Вона потрібна не лише в останні хвилини життя, а й для того, щоб жити повноцінно сьогодні. Вона вказує шлях через цей світ у прийдешній, пом’якшує удари долі та дає сили вистояти. Біблія суттєво відрізняється від будь-якої іншої літератури.

Історія знає багато прикладів її впливу. Коли африканський вождь запитав королеву Вікторію про секрет могутності Британії, вона подарувала йому Біблію, сказавши: «Ось секрет могутності Британії». Державний діяч Гледстон також стверджував, що тільки благовістя Господнє здатне виправити будь-які проблеми суспільства. Більшість видатних політиків його часу були щирими християнами, і знання Слова Божого було запорукою успіху держави.

Дж. Вернон МакҐі - Через Біблію — до живого Бога - Радіокоментар до Святого Письма

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Дж. Вернон МакҐі — Через Біблію — до живого Бога — Зміст