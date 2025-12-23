МакҐі - Через Біблію — до живого Бога
Вельми ймовірно, що поміж усіх книг, які читає людство, найбільше наклепів було зведено на Біблію. Ця книга зазнала стільки лютих та злобних нападів, як ніяка інша книга. Однак, незважаючи на це, вона навчала й продовжує навчати мільйони людей по всьому світу протягом двох тисячоліть. Книга такого могутнього впливу заслуговує на увагу кожного.
Вальтер Скотт перед смертю сказав: «У світі існує лише одна Книга — відкрий Біблію». Вона потрібна не лише в останні хвилини життя, а й для того, щоб жити повноцінно сьогодні. Вона вказує шлях через цей світ у прийдешній, пом’якшує удари долі та дає сили вистояти. Біблія суттєво відрізняється від будь-якої іншої літератури.
Історія знає багато прикладів її впливу. Коли африканський вождь запитав королеву Вікторію про секрет могутності Британії, вона подарувала йому Біблію, сказавши: «Ось секрет могутності Британії». Державний діяч Гледстон також стверджував, що тільки благовістя Господнє здатне виправити будь-які проблеми суспільства. Більшість видатних політиків його часу були щирими християнами, і знання Слова Божого було запорукою успіху держави.
Дж. Вернон МакҐі - Через Біблію — до живого Бога - Радіокоментар до Святого Письма
Електронне видання.
Дж. Вернон МакҐі — Через Біблію — до живого Бога — Зміст
- Вступ
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СТАРИЙ ЗАПОВІТ
- Буття
- Вихід
- Левит
- Числа
- Повторення Закону
- Книга Ісуса Навина
- Книга Суддів
- Книга Рут
- 1-а книга Самуїлова (1-а Царств)
- 2-а книга Самуїлова (2-а Царств)
- 1-а книга Царів (3-я Царств)
- 2-а книга Царів (4-а Царств)
- 1-а книга Хронік (1-а Параліпоменон)
- 2-а книга Хронік (2-а Параліпоменон)
- Книга Ездри
- Книга Неемії
- Книга Естер
- Книга Йова
- Псалтир
- Книга Приповістей Соломонових
- Книга Екклезіяста
- Пісня Пісень
- Книга пророка Ісаї
- Книга пророка Єремії
- Плач Єремії
- Книга пророка Єзекіїля
- Книга пророка Даниїла
- Книга пророка Осії
- Книга пророка Йоіла
- Книга пророка Амоса
- Книга пророка Овдія
- Книга пророка Йони
- Книга пророка Михея
- Книга пророка Наума
- Книга пророка Авакума
- Книга пророка Софонії
- Книга пророка Огія
- Книга пророка Захарії
- Книга пророка Малахії
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НОВИЙ ЗАПОВІТ
- Євангелія від Матвія
- Євангелія від Марка
- Євангелія від Луки
- Євангелія від Івана
- Дії святих апостолів
- Послання до Римлян
- 1-е послання до Коринтян
- 2-е послання до Коринтян
- Послання до Галатів
- Послання до Ефесян
- Послання до Филип’ян
- Послання до Колосян
- 1-е послання до Солунян
- 2-е послання до Солунян
- 1-е послання до Тимофія
- 2-е послання до Тимофія
- Послання до Тита
- Послання до Филимона
- Послання до Євреїв
- Послання Якова
- 1-е послання Петра
- 2-е послання Петра
- 1-е послання Івана
- 2-е послання Івана
- 3-е послання Івана
- Послання Юди
- Об’явлення Івана Богослова
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