Максименко - Ємшин - Рости, дозрівати, приносити плід
Посібник «Рости, дозрівати, приносити плід» — це унікальне видання, присвячене активним методам християнської формації мирян. Авторки, Ірина Максименко та Ксенія Ємшин, пропонують комплексну стратегію духовного та інтелектуального розвитку вірян у сучасному світі. Книга базується на розумінні формації як постійного процесу уподібнення до Христа, де Боже Слово стає фундаментом для щоденних думок, дій та професійної реалізації людини.
Видання поєднує глибоке богословське підґрунтя з практичними інструментами. Читач знайде тут детальне пояснення класичних методів, таких як Lectio Divina (молитовне читання Писання), а також соціально-орієнтованих підходів, зокрема методу кардинала Кардейна «бачити — аналізувати — діяти». Особливу увагу приділено роботі в малих групах, анімації біблійних зустрічей та розвитку мирянських рухів, як-от «Католицька Акція».
Третій розділ посібника перетворює його на справжній «робочий зошит» для лідерів спільнот, пропонуючи сучасні управлінські інструменти: SWOT-аналіз, картування та стратегічне планування в церковному контексті. Це незамінна книга для тих, хто прагне не лише поглибити особисту віру, а й зробити свій внесок у розвиток живої парафіяльної громади, перетворюючи духовні знання на конкретні плоди служіння.
Ірина Максименко, Ксенія Ємшин — Рости, дозрівати, приносити плід
Львів: Свічадо, 2020. — 176 с.
ISBN 978-966-938-440-9
Ірина Максименко, Ксенія Ємшин — Рости, дозрівати, приносити плід — Зміст
Вступне слово
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ФОРМАЦІЇ. ЧИМ ВОНА Є І ДЛЯ ЧОГО СЛУГУЄ?
Вступ
1.1 Визначення понять
1.2 Виміри формації зрілого християнина
1.3 Миряни — священики, пророки і царі
1.4 Духовні джерела й різні шляхи формації мирян
1.5 Богословські науки та інтелектуальна формація
1.6 Особливості формації як постійного процесу в розвитку людини
1.7 Апостольська формація
1.8 Загальний огляд активних методів формації в контексті віку, стану, фаху
1.9 Спеціальні методи формації
1.10 Мирянський рух «Католицька Акція»: принципи формації, виховання та освіти
РОЗДІЛ 2. АКТИВНІ МЕТОДИ ФОРМАЦІЇ МИРЯН ТА ЇХНЄ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
Вступ
2.1 Біблійні методи формації мирян
2.2 Молитовне читання Святого Письма у спільноті — Lectio Divina
2.3 Метод кардинала Кардейна: бачити, аналізувати, діяти
2.4 Метод євангельського перегляду життя
2.5 Метод біблійного синтезу
РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ МИРЯНСЬКИХ СПІЛЬНОТ І ОРГАНІЗАЦІЙ
Вступ
3.1 Аналіз спільноти (SWOT, картування, опитування)
3.2 Планування діяльності (Мозковий штурм, майстерня консенсусу)
3.3 Впровадження плану
3.4 Оцінка діяльності: сфокусована бесіда
Список скорочень
Література, використана при підготовці видання
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