Максименко - Ємшин - Рости, дозрівати, приносити плід

Посібник «Рости, дозрівати, приносити плід» — це унікальне видання, присвячене активним методам християнської формації мирян. Авторки, Ірина Максименко та Ксенія Ємшин, пропонують комплексну стратегію духовного та інтелектуального розвитку вірян у сучасному світі. Книга базується на розумінні формації як постійного процесу уподібнення до Христа, де Боже Слово стає фундаментом для щоденних думок, дій та професійної реалізації людини.

Видання поєднує глибоке богословське підґрунтя з практичними інструментами. Читач знайде тут детальне пояснення класичних методів, таких як Lectio Divina (молитовне читання Писання), а також соціально-орієнтованих підходів, зокрема методу кардинала Кардейна «бачити — аналізувати — діяти». Особливу увагу приділено роботі в малих групах, анімації біблійних зустрічей та розвитку мирянських рухів, як-от «Католицька Акція».

Третій розділ посібника перетворює його на справжній «робочий зошит» для лідерів спільнот, пропонуючи сучасні управлінські інструменти: SWOT-аналіз, картування та стратегічне планування в церковному контексті. Це незамінна книга для тих, хто прагне не лише поглибити особисту віру, а й зробити свій внесок у розвиток живої парафіяльної громади, перетворюючи духовні знання на конкретні плоди служіння.

Ірина Максименко, Ксенія Ємшин — Рости, дозрівати, приносити плід

Львів: Свічадо, 2020. — 176 с.

ISBN 978-966-938-440-9

Ірина Максименко, Ксенія Ємшин — Рости, дозрівати, приносити плід — Зміст