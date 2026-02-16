Книга Дмитра Марійчука «Здоров’я і щастя» — это практическое руководство, в котором автор исследует тесную взаимосвязь между физическим состоянием человека, его психологическим настроем и духовным благополучием. Основная идея работы заключается в том, что здоровье не является самоцелью, а служит необходимым фундаментом для полноценной и счастливой жизни. Автор призывает читателя к осознанному отношению к собственному телу как к бесценному дару, требующему постоянной заботы и дисциплины.

В содержании книги особое внимание уделяется принципам здорового образа жизни, которые Марійчук излагает в доступной форме. Он подробно рассматривает роль правильного питания, регулярной физической активности и качественного отдыха в поддержании жизненного тонуса. При этом автор не ограничивается лишь биологическими аспектами, подчеркивая, что истинное здоровье невозможно без чистоты помыслов и гармоничных отношений с окружающими людьми и Творцом.

Одной из центральных тем является влияние позитивного мышления и веры на преодоление болезней и стрессов. Марійчук делится советами, как сохранять душевный мир в условиях современной суеты и находить радость в простых вещах. Книга наполнена жизненными примерами и практическими рекомендациями, которые помогают читателю сформировать полезные привычки и обрести тот баланс, который и составляет суть подлинного человеческого счастья.

Дмитро Марійчук – Здоров’я і щастя

Луцьк: «Християнське життя», 2003. – 302 с.

Дмитро Марійчук – Здоров’я і щастя – Зміст

Вступне слово

I. ІСУС НАВЧАЄ Й УЗДОРОВЛЯЄ

Наш великий приклад - Жив, щоби служити - Природа - інша Божа книга - Дотик віри - Спокій розуму - Божий дар - Служіння іншим - таємниця щастя

II. ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЛІКАР

Божественне служіння через гуманність (людськість) - Профілактична (запобіжна) медицина

III. СЛУЖІННЯ ПОТРЕБАМ ІНШИХ

Навчання й уздоровлення - Надія для безнадійних - Жертви розпусти (нестриманости) - Поміч бездомним і безробітним - Поміч бідним, щоб собі допомагали - Непевне багатство

IV. ОПІКА ДЛЯ ХВОРИХ

Біля ліжка хворого - Божественне оздоровлення - Божі фізичні закони - Правильне думання - Лекція з Едему

V. ПРИНЦИПИ ЗДОРОВ’Я

Повнота життя - Вибраний народ - Одяг для здоров’я й успіху - Їсти, щоби жити - Небесна їжа - Надмірна дієта - Шкідлива пожива - Поміч алкоголікам

VI. ДІМ

Домашнє щастя - Будівничі дому - Дім - частина неба на землі - Роль матері - Служіння потребам дітей - Взірець щасливого дому - Навчання для служіння

VII. ІСТОТНЕ ЗНАННЯ

Пізнання Бога - Джерело правдивого знання - Правдива й фальшива освіта - Правдива свобода - Боже Слово - джерело правди

VIII. ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ