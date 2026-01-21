Книга Джастіна Марлера «Молодь Апокаліпсису» — це маніфест духовного виживання, що народився в самому серці панк-культури та контркультури 90-х. Автор, колишній музикант гурту Sleep, який свого часу обрав шлях монашества, звертається до «дітей нігілізму» — покоління, що найгостріше відчуває порожнечу та абсурдність сучасного світу. Книга препарує бездушну «машину» мейнстриму та споживацтва, яка нав’язує молоді відносність істини та підштовхує до відчаю, апатії та самогубства.

Марлер розглядає бунт молоді не як безглузду агресію, а як метафізичний пошук краси у світі каліцтв та любові у світі жорстокості. Він стверджує, що єдиний вихід із пастки нігілізму — це «Останній Істинний Бунт», який полягає не в руйнуванні зовнішніх структур, а в смерті для цінностей цього світу заради віднайдення Вічної Істини. Автор проводить паралелі між панк-етикою відмови від фальші та давньохристиянським аскетизмом, пропонуючи радикальний шлях до зцілення душі.

Це духовно-просвітницьке есе, що включає ідеї культового журналу «Death to the World», закликає молодь скинути кайдани модних віянь та «геноциду відчаю». Книга написана мовою, зрозумілою тим, хто звик до життя на межі, і пропонує замість смерті — воскресіння, а замість війни — справжній мир через пізнання Бога. Це суворий, але сповнений надії путівник для тих, хто відчуває себе «сиротою» в апокаліптичному сьогоденні.

Джастін Марлер — Молодь Апокаліпсису

Духовно-просвітницьке есе. — Одеса : Екологія, 2025. — 180 с.

ISBN 978-617-8420-21-5

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