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Мартин - Алхимия – Душа астрологии

Мартин - Алхимия – Душа астрологии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft, Алхимия, Астрология, Эзотеризм

В рамках алхимического мировоззрения человек призван обнаружить и высвободить возможности, скрытые как в индивидуальной душе, так и в одушевлённом космосе. Алхимия и астрология рассматриваются в книге как родственные символические дисциплины, связывающие небесные циклы, материальные процессы и внутреннее преображение личности. Натальная карта при этом уподобляется первоматерии и алхимическому сосуду, в котором противоположные силы постепенно разделяются, очищаются и вновь соединяются на более высоком уровне осознанности.

Материал книги складывался на протяжении более чем двадцати пяти лет, пройдя путь от первоначального интереса автора к юнгианской психологии и алхимической символике до учебного семинара и целостной концепции практической работы. Последовательно раскрывая устройство Великой Работы, Клэр Мартин переносит её операции в область психологической астрологии и рассматривает транзиты Сатурна, Урана, Плутона и Нептуна как стадии формирования личности, преобразования сознания и возвращения человека к собственной душе.

Мартин Клэр – Алхимия – Душа астрологии

Пер. Дмитрия Даммера; ред. Гаянэ Форат. – Издательство «Касталия», 2026. – 206 с.
ISBN 978-5-908110-68-6

Мартин Клэр – Алхимия – Содержание

  • Словарь

  • Благодарности

  • Введение

  1. Глава первая. Алхимия и астрология: общность подходов

  2. Глава вторая. Символизм числа в алхимии и астрологии

  3. Глава третья. Этапы Великой Работы

  4. Глава четвёртая. Алхимия, астрология и душа

  5. Глава пятая. Коагуляция: процесс Сатурна

  6. Глава шестая. Сублимация: процесс Урана

  7. Глава седьмая. Кальцинация: процесс Плутона

  8. Глава восьмая. Растворение: процесс Нептуна

  9. Глава девятая. Конъюнкция: мистический брак и философский камень

  • Приложение I. Изумрудная скрижаль Гермеса

  • Приложение II. Транзиты Плутона

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Added 29.07.2026
Author brat Vadim
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