Мартин - Алхимия – Душа астрологии

В рамках алхимического мировоззрения человек призван обнаружить и высвободить возможности, скрытые как в индивидуальной душе, так и в одушевлённом космосе. Алхимия и астрология рассматриваются в книге как родственные символические дисциплины, связывающие небесные циклы, материальные процессы и внутреннее преображение личности. Натальная карта при этом уподобляется первоматерии и алхимическому сосуду, в котором противоположные силы постепенно разделяются, очищаются и вновь соединяются на более высоком уровне осознанности.

Материал книги складывался на протяжении более чем двадцати пяти лет, пройдя путь от первоначального интереса автора к юнгианской психологии и алхимической символике до учебного семинара и целостной концепции практической работы. Последовательно раскрывая устройство Великой Работы, Клэр Мартин переносит её операции в область психологической астрологии и рассматривает транзиты Сатурна, Урана, Плутона и Нептуна как стадии формирования личности, преобразования сознания и возвращения человека к собственной душе.

Мартин Клэр – Алхимия – Душа астрологии

Пер. Дмитрия Даммера; ред. Гаянэ Форат. – Издательство «Касталия», 2026. – 206 с.

ISBN 978-5-908110-68-6

Мартин Клэр – Алхимия – Содержание

Словарь

Благодарности

Введение

Глава первая. Алхимия и астрология: общность подходов Глава вторая. Символизм числа в алхимии и астрологии Глава третья. Этапы Великой Работы Глава четвёртая. Алхимия, астрология и душа Глава пятая. Коагуляция: процесс Сатурна Глава шестая. Сублимация: процесс Урана Глава седьмая. Кальцинация: процесс Плутона Глава восьмая. Растворение: процесс Нептуна Глава девятая. Конъюнкция: мистический брак и философский камень