Мартин - Алхимия – Душа астрологии
В рамках алхимического мировоззрения человек призван обнаружить и высвободить возможности, скрытые как в индивидуальной душе, так и в одушевлённом космосе. Алхимия и астрология рассматриваются в книге как родственные символические дисциплины, связывающие небесные циклы, материальные процессы и внутреннее преображение личности. Натальная карта при этом уподобляется первоматерии и алхимическому сосуду, в котором противоположные силы постепенно разделяются, очищаются и вновь соединяются на более высоком уровне осознанности.
Материал книги складывался на протяжении более чем двадцати пяти лет, пройдя путь от первоначального интереса автора к юнгианской психологии и алхимической символике до учебного семинара и целостной концепции практической работы. Последовательно раскрывая устройство Великой Работы, Клэр Мартин переносит её операции в область психологической астрологии и рассматривает транзиты Сатурна, Урана, Плутона и Нептуна как стадии формирования личности, преобразования сознания и возвращения человека к собственной душе.
Мартин Клэр – Алхимия – Душа астрологии
Пер. Дмитрия Даммера; ред. Гаянэ Форат. – Издательство «Касталия», 2026. – 206 с.
ISBN 978-5-908110-68-6
Мартин Клэр – Алхимия – Содержание
Словарь
Благодарности
Введение
Глава первая. Алхимия и астрология: общность подходов
Глава вторая. Символизм числа в алхимии и астрологии
Глава третья. Этапы Великой Работы
Глава четвёртая. Алхимия, астрология и душа
Глава пятая. Коагуляция: процесс Сатурна
Глава шестая. Сублимация: процесс Урана
Глава седьмая. Кальцинация: процесс Плутона
Глава восьмая. Растворение: процесс Нептуна
Глава девятая. Конъюнкция: мистический брак и философский камень
Приложение I. Изумрудная скрижаль Гермеса
Приложение II. Транзиты Плутона
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