Маслов - Диалектическая стратегия в пирронизме
В книге рассматривается пирронизм Секста Эмпирика как философская практика, которая стремится избежать скрытого догматизма, не превращая скепсис в очередное учение о природе вещей. Автор показывает, что пирронический скептик не просто отказывается от утверждений, но пользуется особым способом рассуждения: принимает язык, понятия и нормы противников, обращает их против самих догматических систем и тем самым достигает воздержания от суждения.
Главная тема исследования — соотношение скептического поиска истины, атараксии и практической жизни. Маслов доказывает, что скептик может исследовать, мыслить, действовать и быть моральным агентом, не признавая за своими действиями и рассуждениями статуса истинного знания о природе вещей. Пирронизм предстает не как интеллектуальная беспомощность, а как строгая философская дисциплина, направленная на очищение разума от претензии на окончательное обладание истиной.
Маслов Денис – Диалектическая стратегия в пирронизме – Скрытый догматизм, поиск истины и атараксия
Маслов Д. К. Диалектическая стратегия в пирронизме: скрытый догматизм, поиск истины и атараксия : монография. — СПб.: Изд-во РХГА, 2025. — 272 с. — (Античные исследования).
ISBN 978-5-907987-42-5
Маслов Денис – Диалектическая стратегия в пирронизме – Содержание
Благодарности
Принятые сокращения
Предисловие
Глава 1. Вместо введения. Основоположения пирронического учения
Пирроническая традиция: преемственность и разрыв. Пиррон Элидский
Эволюция взглядов Секста
Очерчивание проблемного поля: общие замечания о пирронизме Секста Эмпирика и постановка проблемы
Основоположения пирронизма в «Пирроновых основоположениях»
Глава 2. Диалектическая стратегия
Диалектика в предшествующей пирронизму традиции
Основные принципы диалектической стратегии
Нормативные предпосылки
Логические правила
Нормативные метафизические посылки о природе предмета и правилах обоснования
Метод аргументации
Общие рассуждения
Частные рассуждения
Защитная функция диалектической стратегии
Принятие истинности посылок и выводов аргументов
Проблема тропа относительности и скептических выражений
Автореферентность скептической аргументации
Проблема опровержения оппонентов
Состояние равной убедительности аргументов
Доказательство против доказательства
Проблемы скептического поиска
Скептическая способность мышления
Природа скептического поиска
Глава 3. Скептический образ жизни и атараксия
Соотношение поиска и стремления к атараксии
Постановка проблемы
Несовместимость атараксии и поиска истины
Что такое атараксия
Частичная и полная совместимость атараксии и поиска истины
Источник беспокойства: аномалия и ценностные мнения
Основания для продолжения поиска в состоянии атараксии
Может ли скептик быть счастлив?
Совместимость понятий атараксии и претерпевания
Что такое претерпевание
Претерпевание и акт одобрения
Может ли претерпевание рождать душевное беспокойство
Скептическая модель действия и критика стоической теории действия
Преимущество скептического образа жизни перед догматическим
Скептическая критика стоической модели действия
Аргумент апраксии
Является ли скептическая жизнь жизнью животного
Этика без теории: может ли скептик быть моральным агентом?
Умонастроение как критерий этического
Способность различения правильного и неправильного
Аналитическое заключение
Приложение 1. Дискуссия о догме. Проблема допустимости мнений в пирронизме
Приложение 2. Пределы скептицизма и проблема объективности познания
Приложение 3. Проблема разногласия и поля смысла: эпистемологические следствия онтологического плюрализма М. Габриэля
Приложение 4. Пирронизм и прагматизм: Секст Эмпирик и Хилари Патнэм
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Список использованной литературы
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