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Маслов - Диалектическая стратегия в пирронизме

Маслов - Диалектическая стратегия в пирронизме
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History
Series Античные исследования (2 books)

В книге рассматривается пирронизм Секста Эмпирика как философская практика, которая стремится избежать скрытого догматизма, не превращая скепсис в очередное учение о природе вещей. Автор показывает, что пирронический скептик не просто отказывается от утверждений, но пользуется особым способом рассуждения: принимает язык, понятия и нормы противников, обращает их против самих догматических систем и тем самым достигает воздержания от суждения.

Главная тема исследования — соотношение скептического поиска истины, атараксии и практической жизни. Маслов доказывает, что скептик может исследовать, мыслить, действовать и быть моральным агентом, не признавая за своими действиями и рассуждениями статуса истинного знания о природе вещей. Пирронизм предстает не как интеллектуальная беспомощность, а как строгая философская дисциплина, направленная на очищение разума от претензии на окончательное обладание истиной.

Маслов Денис – Диалектическая стратегия в пирронизме – Скрытый догматизм, поиск истины и атараксия

Маслов Д. К. Диалектическая стратегия в пирронизме: скрытый догматизм, поиск истины и атараксия : монография. — СПб.: Изд-во РХГА, 2025. — 272 с. — (Античные исследования).
ISBN 978-5-907987-42-5

Маслов Денис – Диалектическая стратегия в пирронизме – Содержание

  • Благодарности

  • Принятые сокращения

  • Предисловие

  • Глава 1. Вместо введения. Основоположения пирронического учения

    • Пирроническая традиция: преемственность и разрыв. Пиррон Элидский

      • Эволюция взглядов Секста

      • Очерчивание проблемного поля: общие замечания о пирронизме Секста Эмпирика и постановка проблемы

    • Основоположения пирронизма в «Пирроновых основоположениях»

  • Глава 2. Диалектическая стратегия

    • Диалектика в предшествующей пирронизму традиции

    • Основные принципы диалектической стратегии

      • Нормативные предпосылки

        • Логические правила

        • Нормативные метафизические посылки о природе предмета и правилах обоснования

      • Метод аргументации

        • Общие рассуждения

        • Частные рассуждения

    • Защитная функция диалектической стратегии

      • Принятие истинности посылок и выводов аргументов

      • Проблема тропа относительности и скептических выражений

      • Автореферентность скептической аргументации

      • Проблема опровержения оппонентов

      • Состояние равной убедительности аргументов

      • Доказательство против доказательства

    • Проблемы скептического поиска

      • Скептическая способность мышления

      • Природа скептического поиска

  • Глава 3. Скептический образ жизни и атараксия

    • Соотношение поиска и стремления к атараксии

      • Постановка проблемы

      • Несовместимость атараксии и поиска истины

      • Что такое атараксия

      • Частичная и полная совместимость атараксии и поиска истины

      • Источник беспокойства: аномалия и ценностные мнения

      • Основания для продолжения поиска в состоянии атараксии

    • Может ли скептик быть счастлив?

      • Совместимость понятий атараксии и претерпевания

      • Что такое претерпевание

      • Претерпевание и акт одобрения

      • Может ли претерпевание рождать душевное беспокойство

    • Скептическая модель действия и критика стоической теории действия

      • Преимущество скептического образа жизни перед догматическим

      • Скептическая критика стоической модели действия

      • Аргумент апраксии

      • Является ли скептическая жизнь жизнью животного

    • Этика без теории: может ли скептик быть моральным агентом?

      • Умонастроение как критерий этического

      • Способность различения правильного и неправильного

  • Аналитическое заключение

  • Приложение 1. Дискуссия о догме. Проблема допустимости мнений в пирронизме

  • Приложение 2. Пределы скептицизма и проблема объективности познания

  • Приложение 3. Проблема разногласия и поля смысла: эпистемологические следствия онтологического плюрализма М. Габриэля

  • Приложение 4. Пирронизм и прагматизм: Секст Эмпирик и Хилари Патнэм

  • Работы автора, опубликованные по теме

  • Рекомендуемая литература

  • Список использованной литературы

Views 41
Rating 5.0 / 5
Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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