Маслов - Диалектическая стратегия в пирронизме

В книге рассматривается пирронизм Секста Эмпирика как философская практика, которая стремится избежать скрытого догматизма, не превращая скепсис в очередное учение о природе вещей. Автор показывает, что пирронический скептик не просто отказывается от утверждений, но пользуется особым способом рассуждения: принимает язык, понятия и нормы противников, обращает их против самих догматических систем и тем самым достигает воздержания от суждения.

Главная тема исследования — соотношение скептического поиска истины, атараксии и практической жизни. Маслов доказывает, что скептик может исследовать, мыслить, действовать и быть моральным агентом, не признавая за своими действиями и рассуждениями статуса истинного знания о природе вещей. Пирронизм предстает не как интеллектуальная беспомощность, а как строгая философская дисциплина, направленная на очищение разума от претензии на окончательное обладание истиной.

Маслов Денис – Диалектическая стратегия в пирронизме – Скрытый догматизм, поиск истины и атараксия

Маслов Д. К. Диалектическая стратегия в пирронизме: скрытый догматизм, поиск истины и атараксия : монография. — СПб.: Изд-во РХГА, 2025. — 272 с. — (Античные исследования).

ISBN 978-5-907987-42-5

Маслов Денис – Диалектическая стратегия в пирронизме – Содержание