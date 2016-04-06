Христиане восточного обряда, как православные, так и католики, все больше задумываются о реформе своего литургического чина.

Я почувствовал это брожение в то время, когда жил в Бейруте, а также из моих контактов с православными в Греции. В Европе и здесь, в Америке, осознание того, что существует необходимость в более «пастырской» литургии, является еще более острым.

Клирики и образованные миряне чувствуют и любят красоту византийской литургии. Но иногда они задаются вопросом: достаточно ли подготовлены верующие к тому, чтобы проникнуть в ее глубину? И не остается ли это богатство, на самом деле, сокрытым от людей?

Я не собираюсь выдавать себя за инициатора литургической реформы. Я лишь хочу ясно показать, что нельзя достичь никаких полезных и жизненных реформ, не будучи хорошо знакомым с историческим развитием литургии, иначе реформатор по принципу «хорошо-было-бы», будет руководствоваться лишь своим собственным вкусом, сохраняя те аспекты литургии, которые ему нравятся, и отказываясь от тех, которые ему не нравятся, действуя без каких-либо объективных критериев.

Но настоящий литургист так поступать не может. Ведь, изучая литургию, мы можем открыть определенные принципы, а это сделает наши выводы более объективными и плодотворными.

Хуан Матеос; Роберт Тафт - Развитие византийской литургии

QUO VADIS, 2009. -128 с.

ISBN 978-966-1517-38-6

Хуан Матеос; Роберт Тафт - Развитие византийской литургии - Содержание

К читателю

Хуан Матеос. Развитие византийской литургии

Роберт Тафт. Как растут литургии

Об авторах

Хуан Матеос; Роберт Тафт - Развитие византийской литургии - К читателю

Церковь Христова с самого начала своего существования есть Тело Христово. Были времена, когда в ее истории не существовало богословских трактатов, не состоялся ни один Собор, не был сформулирован ни один канон и ни одно богослужебное правило. Тем не менее, Церковь всегда жила - Евхаристией. Из простого обряда преломления хлеба в «семейном» кругу первых христианских общин примерно за полтора тысячелетия чин Евхаристии развился в сложную современную структуру византийской литургии.

Не все в ее истории было безупречно. Восходя в своих главных молитвах к святителям Василию Великому и Иоанну Златоусту, современные литургические чины содержат множество более поздних элементов, из которых одни являются выражением определенных принципов веры, а другие, к сожалению, затемняют первоначальный смысл литургического священнодействия.

Книга, которую вы держите в руках, состоит из двух небольших, но очень важных работ современных литургистов: архимандрита Роберта Тафта и его учителя отца Хуана Матеоса. Авторы - выдающиеся западные ученые, существенно повлиявшие на развитие литургической науки, известные во всем мире своими фундаментальными исследованиями в области истории богослужения на христианском Востоке, которые все еще ожидают перевода на русский язык. Обе работы, будучи написанными в разное время, посвящены теме развития чина византийской литургии и прекрасно дополняют друг друга. Благодаря ясности и компактности изложения, они дают читателю возможность составить цельное представление о сложной истории евхаристического богослужения Православной Церкви.

Предлагая читателям данный сборник, издатель надеется, что он вдохновит их на дальнейшее путешествие в сложную и увлекательную историю православного богослужения. Ведь только тот по-настоящему знает Церковь, кто понимает ее литургию.