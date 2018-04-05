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Тафт - 21 ответ на вопросы о литургике

Роберт Френсис Тафт - 21 ответ на вопросы о литургике и не только
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, ORTHODOXY, History, Liturgical Books, Religious Studies Atheism
Под «восточным богослужением» подразумеваются литургические семьи или «обряды», которые развивались из христианских богослужебных традиций древних апостольских церквей Восточной Римской империи и сопредельных областей, так же, как в Западной Римской империи развивались западные латинские традиции или «обряды» – римский, галликанский, мозарабский и т. д. Сегодня есть семь этих восточных обрядов, находящихся в богослужебном употреблении: армянский; византийский; коптский; эфиопский и три сирийские традиции: ассиро-халдейская, или восточно-сирийская; сиро-антиохийская, или западно-сирийская; и сиро-маронитская.
Наш английский лексикон произошёл из англо-саксонских и норманофранцузских компонентов, поэтому современный английскийязык, в отличие от большинства других языков, обладает двумя синонимическими терминами для многих понятий — в данном случае прилагательными «восточный» и «ориентальный». Использование эпитета «ориентальный» в литургическом контексте часто рождает представление, что речь идет о христианских традициях на сегодняшнем Дальнем Востоке: Китае, Японии, Корее, Вьетнаме и т. д. Но большинство форм христианства, существующего ныне в странах Дальнего Востока, является не «восточным христианством» в обычном смысле этого слова, как я сказал выше, но «западным христианством», пересаженным на тамошнюю почву. Какая связь между верой и письмом? Неужели непонятно? Письмо – коммуникация, и Иисус заповедал всем, кто верит в Него, чтобы они не скрывали свет своей веры под сосудом, но позволили ему светить, чтобы другие видели его. Письмо – один из способов сделать это.
Кроме того, я иезуит, а моя научная школа, как я полагаю, является иезуитской научной школой, которая, более или менее, призвана оказывать влияние на богослужебную деятельность церкви. Многие великие католические литургисты вообще не повлияли на литургическую практику своей церкви. Но это не в духе иезуитской традиции св. Игнатия Лойолы, для которой характерно служение в духе красноречия (eloquentia), и этим духом пронизаны все аспекты жизни Общества Иисуса, включая образование и научную деятельность, заключающуюся в возвещении Благой Вести и спасительного Слова Божия. Поэтому иезуиты не занимаются наукой лишь для собственного самовыражения, развития серых клеточек головного мозга, удовлетворения чувства любопытства, пропаганды своих идей или для того, чтобы увидеть своё имя в печати. Они – учёные на служении Церкви Божьей.

Роберт Френсис Тафт - 21 ответ на вопросы о литургике и не только

[пер. с англ. С. Голованова]
Омск : Амфора, 2013. 128 с.
ISBN 978-5-904947-90-3

Роберт Френсис Тафт - 21 ответ на вопросы о литургике и не только - Содержание

От издателя
  • 1. Причащение
  • 2. Было ли традиционно для ранней Церкви чтение вслух литургических молитв?
  • 3. Архиерейская кафедра
  • 4. Заамвонная молитва и архиерейская литургия
  • 5. Диакон и диаконикон
  • 6. Православные студенты в римских институтах
  • 7. Малый омофор
  • 8. Особенности римского Архиератикона 1973 г.
  • 9. Когда следует становиться на колени во время богослужения
  • 10. Сослужение на Божественной литургии
  • 11. Несмешанная чаша в армянской Евхаристии
  • 12. Жесты благословения в византийской иконографии
  • 13. Чрезвычайные служители Святого Причащения
  • 14. Пребывание папы Агапита I в Константинополе
  • 15. Межобрядовое сослужение
  • 16. Когда мы должны спеть Полиелей на утрене?
  • 17. Следует ли воплощать богослужение в американскую культуру?
  • 18. Греческая архиерейская литургия
  • 19. Католические и православные мученики, пострадавшие в межконфессиональных православно-католических конфликтах
  • 20. Перечисление грехов характерно лишь католической традиции и чуждо православному преданию?
  • 21. Что такое восточное богослужение?
Об авторе. Роберт Френсис Тафт
Аббревиатуры
Библиографические сокращения
Общие сокращения

Роберт Френсис Тафт - 21 ответ на вопросы о литургике и не только - Об авторе

Роберт Френсис Тафт
Роберт Ф. Тафт родился 9 января 1932 г. в г. Провиденс, штат Род-Айленд, в семье среднего класса, ведущей происхождение от первых британских переселенцев в Америку. Среднее образование получил в Академии Ла-Саль в Провиденсе, содержавшейся католической конгрегацией Братьев христианских школ; в 1949 г. вступил в новициат Общества Иисуса (иезуитского ордена) провинции Новая Англия в г. Шадоубруке, штат Массачусетс. В Уэстонском колледже Роберт Тафт прошёл программу изучения русского языка и написал магистерскую работу о мировоззрении Владимира Соловьёва, после чего прослушал курс лекций по русской истории в Бостонском колледже.
В 1956 г. он пассажирским теплоходом был отправлен вместе с группой иезуитов в Ирак; летом 1957 г. познакомился в Ливане с исследователем восточного богослужения Хуаном Матеосом SJ (1917–2003), занимавшимся поиском древних сирийских рукописей. В 1958 г. Роберт Тафт вернулся в США и принял византийский обряд. 6 декабря 1959 г. он был посвящён в сан диакона, а в 1963 г. хиротонисан в сан пресвитера русинским греко-католическим епископом Николаем Елько. После рукоположения о. Роберт поступил докторантом в Папский Восточный институт и поселился в Русской коллегии св. Терезы Младенца Иисуса.
В 1965–1970 гг. он прослушал курс литургики и написал докторскую работу «Великий вход» под руководством профессора Хуана Матеоса, который к тому времени перешёл в библеистику, передав основанную им литургическую школу в руки ближайших учеников: Р. Тафта, М. Арранца, С. Ханераса, Ф. Ван де Паверда и др. После защиты доктората и утверждения в звании профессора в 1970 г. Роберт Тафт отправился в Бельгию для углублённого изучения восточных языков в Лувенский университет. С 1973 г. он начал постоянное преподавание и научное руководство в качестве ординарного профессора литургики Папского Восточного института. Кроме того, с 1974 г. он ежегодно проводил семинары и руководил диссертациями в Университете Нотр-Дам (США) наряду с чтением лекций во многих академических учреждениях мира по истории литургии.
В 1975 г. вышел его труд «Великий вход», ставший бестселлером в своём классе и выдержавший четыре издания. В 1986 г. книга «Литургия часов на Востоке и Западе» Ассоциацией католической печати США признана лучшим богословским изданием года. В 2007 г. согласно статутам Восточного института Роберт Тафт оставил должность профессора по возрасту, но продолжил активную научную деятельность. Он является автором около 900 публикаций. В 2011 г. проф. Р. Тафт вернулся в США и проживает на покое в пансионате под Бостоном.
Views 682
Rating 5.0 / 5
Added 05.04.2018
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

B
brat Andron 8 years ago

Тут файл не джвю а пдф. исправьте. А книга хорошая, кое-что для меня было познавательно...

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