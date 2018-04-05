Под «восточным богослужением» подразумеваются литургические семьи или «обряды», которые развивались из христианских богослужебных традиций древних апостольских церквей Восточной Римской империи и сопредельных областей, так же, как в Западной Римской империи развивались западные латинские традиции или «обряды» – римский, галликанский, мозарабский и т. д. Сегодня есть семь этих восточных обрядов, находящихся в богослужебном употреблении: армянский; византийский; коптский; эфиопский и три сирийские традиции: ассиро-халдейская, или восточно-сирийская; сиро-антиохийская, или западно-сирийская; и сиро-маронитская.

Наш английский лексикон произошёл из англо-саксонских и норманофранцузских компонентов, поэтому современный английскийязык, в отличие от большинства других языков, обладает двумя синонимическими терминами для многих понятий — в данном случае прилагательными «восточный» и «ориентальный». Использование эпитета «ориентальный» в литургическом контексте часто рождает представление, что речь идет о христианских традициях на сегодняшнем Дальнем Востоке: Китае, Японии, Корее, Вьетнаме и т. д. Но большинство форм христианства, существующего ныне в странах Дальнего Востока, является не «восточным христианством» в обычном смысле этого слова, как я сказал выше, но «западным христианством», пересаженным на тамошнюю почву. Какая связь между верой и письмом? Неужели непонятно? Письмо – коммуникация, и Иисус заповедал всем, кто верит в Него, чтобы они не скрывали свет своей веры под сосудом, но позволили ему светить, чтобы другие видели его. Письмо – один из способов сделать это.

Кроме того, я иезуит, а моя научная школа, как я полагаю, является иезуитской научной школой, которая, более или менее, призвана оказывать влияние на богослужебную деятельность церкви. Многие великие католические литургисты вообще не повлияли на литургическую практику своей церкви. Но это не в духе иезуитской традиции св. Игнатия Лойолы, для которой характерно служение в духе красноречия (eloquentia), и этим духом пронизаны все аспекты жизни Общества Иисуса, включая образование и научную деятельность, заключающуюся в возвещении Благой Вести и спасительного Слова Божия. Поэтому иезуиты не занимаются наукой лишь для собственного самовыражения, развития серых клеточек головного мозга, удовлетворения чувства любопытства, пропаганды своих идей или для того, чтобы увидеть своё имя в печати. Они – учёные на служении Церкви Божьей.

Роберт Френсис Тафт - 21 ответ на вопросы о литургике и не только

[пер. с англ. С. Голованова]

Омск : Амфора, 2013. 128 с.

ISBN 978-5-904947-90-3

Роберт Френсис Тафт - 21 ответ на вопросы о литургике и не только - Содержание

От издателя

1. Причащение

2. Было ли традиционно для ранней Церкви чтение вслух литургических молитв?

3. Архиерейская кафедра

4. Заамвонная молитва и архиерейская литургия

5. Диакон и диаконикон

6. Православные студенты в римских институтах

7. Малый омофор

8. Особенности римского Архиератикона 1973 г.

9. Когда следует становиться на колени во время богослужения

10. Сослужение на Божественной литургии

11. Несмешанная чаша в армянской Евхаристии

12. Жесты благословения в византийской иконографии

13. Чрезвычайные служители Святого Причащения

14. Пребывание папы Агапита I в Константинополе

15. Межобрядовое сослужение

16. Когда мы должны спеть Полиелей на утрене?

17. Следует ли воплощать богослужение в американскую культуру?

18. Греческая архиерейская литургия

19. Католические и православные мученики, пострадавшие в межконфессиональных православно-католических конфликтах

20. Перечисление грехов характерно лишь католической традиции и чуждо православному преданию?

21. Что такое восточное богослужение?

Об авторе. Роберт Френсис Тафт

Аббревиатуры

Библиографические сокращения

Общие сокращения

Роберт Френсис Тафт - 21 ответ на вопросы о литургике и не только - Об авторе

Роберт Френсис Тафт

Роберт Ф. Тафт родился 9 января 1932 г. в г. Провиденс, штат Род-Айленд, в семье среднего класса, ведущей происхождение от первых британских переселенцев в Америку. Среднее образование получил в Академии Ла-Саль в Провиденсе, содержавшейся католической конгрегацией Братьев христианских школ; в 1949 г. вступил в новициат Общества Иисуса (иезуитского ордена) провинции Новая Англия в г. Шадоубруке, штат Массачусетс. В Уэстонском колледже Роберт Тафт прошёл программу изучения русского языка и написал магистерскую работу о мировоззрении Владимира Соловьёва, после чего прослушал курс лекций по русской истории в Бостонском колледже.

В 1956 г. он пассажирским теплоходом был отправлен вместе с группой иезуитов в Ирак; летом 1957 г. познакомился в Ливане с исследователем восточного богослужения Хуаном Матеосом SJ (1917–2003), занимавшимся поиском древних сирийских рукописей. В 1958 г. Роберт Тафт вернулся в США и принял византийский обряд. 6 декабря 1959 г. он был посвящён в сан диакона, а в 1963 г. хиротонисан в сан пресвитера русинским греко-католическим епископом Николаем Елько. После рукоположения о. Роберт поступил докторантом в Папский Восточный институт и поселился в Русской коллегии св. Терезы Младенца Иисуса.

В 1965–1970 гг. он прослушал курс литургики и написал докторскую работу «Великий вход» под руководством профессора Хуана Матеоса, который к тому времени перешёл в библеистику, передав основанную им литургическую школу в руки ближайших учеников: Р. Тафта, М. Арранца, С. Ханераса, Ф. Ван де Паверда и др. После защиты доктората и утверждения в звании профессора в 1970 г. Роберт Тафт отправился в Бельгию для углублённого изучения восточных языков в Лувенский университет. С 1973 г. он начал постоянное преподавание и научное руководство в качестве ординарного профессора литургики Папского Восточного института. Кроме того, с 1974 г. он ежегодно проводил семинары и руководил диссертациями в Университете Нотр-Дам (США) наряду с чтением лекций во многих академических учреждениях мира по истории литургии.

В 1975 г. вышел его труд «Великий вход», ставший бестселлером в своём классе и выдержавший четыре издания. В 1986 г. книга «Литургия часов на Востоке и Западе» Ассоциацией католической печати США признана лучшим богословским изданием года. В 2007 г. согласно статутам Восточного института Роберт Тафт оставил должность профессора по возрасту, но продолжил активную научную деятельность. Он является автором около 900 публикаций. В 2011 г. проф. Р. Тафт вернулся в США и проживает на покое в пансионате под Бостоном.