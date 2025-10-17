Матвієнко Ірина - Записульки

Не знаю, як ваше, а моє життя схоже на мозаїку. Маленькі яскраві скельця складаються вигадливими візерунками й роблять картину буття дивовижно гарною та повною. Під різними кутами скельця поперемінно спалахують, відкриваючи нові, ще невідомі грані. Тому кожен мій день не схожий на попередній. Щоразу, здійснюючи нове відкриття, я стаю свідком дива. Радіти кожному дню, дихати на повні груди, любити себе та інших навчили мене ті, хто доторкнувся до мого життя, — Бог, моя сім’я і ті деякі люди, що зустрілися мені на життєвому шляху. Бог — живий і безпосередній учасник мого існування. Він в усіх дрібницях. Його все цікавить. Розмовляє зі мною через думки, слова, людей, події, обставини. Навчає мене чути Його голос. Довіряти, любити, тішитися. Мені подобається таке життя, і я хочу поділитися своєю радістю з вами.

Ідея книжки народилася спонтанно, в процесі обговорення моєї чергової життєвої пригоди, якою я поділилася зі своїми друзяками на Фейсбуці. Довелося дістати купу історій із сімейних загашників, а ще нагострити олівця й почати записувати нові, що посипалися на мене звідусюди. Моєю спільницею в цій затії стала Світлана Бабинська — надзвичайна людина, чуйна і обдарована. Її малюнки оживили мої розповіді. Світланко, дякую за величезний заряд натхнення, позитиву і таке витончене розуміння моїх відчуттів-переживань. Дякую, що повірила в мене і присвятила себе цій справі. Без тебе вона не здійснилася б.

Моя вдячність також Юлі Шутенко, поціновувачці слова і чуйній душі, за свіжий погляд на те, що стало книжкою, за підбадьорення. Воно справді було вчасним і допомогло упевнитися, що те, чим я вирішила поділитися, буде не тільки цікаве, а й корисне іншим. Окрема подяка Олексію Деканю, що зібрав усі деталі в одну гарну будову й облагородив її дизайнерською обробкою. І, звичайно ж, величезна вдячність моїй сім’ї. Стас, Сімочка, Сонюша, Полюша, Костик, Мішаня — ви мої дорогоцінні співавтори. Без вашої любові, розуміння та підтримки нічого не було б. Жодна історія не народилася б на світ. Жодне відкриття не було б мені подароване. Дякую вам. Люблю вас. Міцно.

Матвієнко Ірина - Записульки

Львів: Свічадо, 2015, 192 с.

ISBN 978-966-395-901-6

Матвієнко Ірина - Записульки - Зміст

Замість передмови

Дитячі записульки

Житійні записульки

Таксячі записульки

Спостережні записульки

Літаючо-мислительні записульки

Кілька слів про себе

Кілька слів про книгу