Maypo - Евангелие Царствия

Вся система «диспенсационалистского учения» является модернистской в самом строгом смысле, ибо она впервые появилась на памяти ныне живущих людей и была совершенно неизвестной даже в их молодости. Она — более современная, чем дарвинизм. Современная система «диспенсационалистского учения» является причиной разделения и спора между теми последователями Христа, которые, в это время кризиса, должны быть твердо объединенными против могущественных сил неверия и отступничества. Она стремится дискредитировать в глазах многих людей жизненно важную истину о втором пришествии нашего Господа, потому что она связывает это великое библейское учение с разными теоретическими деталями, основание для которых невозможно найти в Библии.

Но кроме этого общего возражения, есть определенные конкретные возражения, которые следует рассмотреть, среди которых следующие.

Это новое учение провозглашает спасение иное по характеру (и определенно низшего класса), чем то «общее спасение» («общее» то есть для всех народов и классов людей во всем мире), которое Евангелие Иисуса Христа предлагает всем людям везде, на неотъемлемых условиях личного послушания и веры. Новый Завет знает лишь об одном спасении; и это спасение отождествляется с благовествованием Христовым, о котором ясно объявлено, что оно есть «сила Божия ко спасению» (Римлянам 1:16). И в другом Писании говорится о Христе: «Разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие» (2 Тимофею 1:10). И еще апостол пишет святым в Коринфе «Евангелие... которым и спасаетесь» (1 Коринфянам 15:1, 2). Но, без дальнейшего цитирования текстов, я представляю в качестве бесспорного новозаветного учения то, что есть только одно «спасение» без какого-либо «лицеприятия», и что оно приходит только «посредством благовествова-ния» (Ефесянам 3:6). Поэтому, уча о спасении ином, чем спасение посредством благовествования Христова, эта доктрина противоречит основополагающей истине Нового Завета. Таким образом, здесь имеет место вопрос, требующий серьезного внимания для всех «фундаменталистов». Учением, о котором идет речь, провозглашается «второй шанс» для некоторых людей, которые отвергают Божью милость, предлагаемую теперь посредством благовествования. Ибо, тогда как Новый Завет снова и снова, то одними словами, то другими, объявляет, что нет никакого спасения, никакой милости, никакой надежды, ничего, кроме вечной погибели, от лица Господа, ничего, кроме вечной тьмы, для отвергающих Евангелие, в этой доктрине говорится, что это не так, но что целое поколение евреев, которые не послушались благовествования, спасутся после того, как эпоха Евангелия закончится (спасением более низкого уровня, надо сказать, но таким, которое чрезвычайно предпочитает душевное сердце), и что язычники также тогда спасутся посредством этих евреев, которые должны обратиться как-то помимо Евангелия и не верою, но видением. В этом отношении диспенсационализм походит на расселизм. Эта доктрина формулирует особое спасение (земное владычество и господство) только для евреев. Таким образом, она снова строит «стоявшую посреди преграду» между иудеями и язычниками, тем самым разрушая дело креста Христова, разрушившее стоявшую посреди преграду (Ефесянам 2:14). Другими словами, доктрина возрождает расовые различия, которые Бог навсегда упразднил, и делает Его лицеприятным (2 Коринфянам 5:16; Матфея 12:50; Римлянам 3:9, 22, 23; 10:12; Деяния Апостолов 15:9; Ефесянам 2:14). Я уже указал на то, что спасение, о котором говорится, что оно отложено для людей еврейского происхождения, является более привлекательным для душевного сердца, чем спасение, предлагаемое Евангелием. Однако следует отметить особым образом, что это именно то, нему учили иудеев их слепые вожди, а именно чего они должны были ожидать от своего Мессии; и потому что Он не исполнил пророчеств в соответствии с их плотским неправильным толкованием этих пророчеств, они отвергли Его и добились, чтобы Он был распят. Таким образом, это учение поддерживает отношение евреев к Иисусу Христу. Этот новый диспенсационализм помещает особое спасение, о котором он говорит, в эпоху, следующую за эпохой Евангелия, тогда как Библия не только решительно заявляет, что «теперь день спасения», который определенно ограничивает спасение этой эпохой, но она также выразительно учит, причем разными способами, что не будет милости ни для кого, когда закончится евангельская эпоха. Смотрите Луки 13:23-27 (где был вопрос «неужели мало спасающихся!»), Луки 17:26-30 (отмечая слова «до того дня» «в день»), 2 Фес-салоникийцам 1:7-9, и т.д. Новое учение не учитывает истины, что евреи, как и все другие люди, относятся, либо к первому Адаму, либо к последнему Адаму; находятся либо в Адаме (где «все умирают»), либо во Христе (где «все оживут»). Те евреи, которые должны спастись постевангельским спасением, не являются ни тем, ни другим. (Об этом будет упомянуто более подробно далее.) Они не поддающиеся классификации. По всеобщему признанию они не имеют части в воскресении первом, иначе им были бы даны прославленные тела, и они были бы взяты, чтобы быть с Господом. Следовательно, они должны быть «плоть и кровь»; но если так, тогда они не могут иметь Царства; ибо то же место, где описывается воскресение и трансформация тех, которые «во Христе», содержит это подчеркнутое заявление. «Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления» (1 Коринфянам 15:50).

Филипп Maypo - Евангелие Царствия - Исследование современного диспенсационализма

Перевод с англ. Белозеров И.

Одесса: Хри­стианское просвещение, 2014. — 264 с.

The Gospel of the Kingdom with an Examination of Modern Dispensationalism by Philip Mauro

Филипп Maypo - Евангелие Царствия - Исследование современного диспенсационализма - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ - Распространение «диспенсационализма» и широкое признание Библии Скоуфилда в качестве авторитетного источника. Необходимость тщательного исследования этого нового учения и новой «Библии», посредством которой оно распространяется. Отношение диспенсационализма к «фундаментальным» истинам христианства. Эффект разногласия «диспенсациона-листского учения».

ГЛАВА 1 Диспенсационализм двадцатого века: что он собой представляет и откуда появился? Диспенсационализм определен. Радикальная система учения. Заслуживает название «модернизм». Его начало было положено среди «Плимутских братьев». Его главная доктрина (относительно Царствия Божия) возрождение древнего раввинизма. Некоторые насущные вопросы, затрагивающие эту новую систему учения.

ГЛАВА 2 «Семь диспенсаций», рассматриваемых в свете Священного Писания Что такое диспенсация? Библия различает семь диспенсаций? Была ли диспенсация «невиновности», «совести», «человеческого управления», «обетования» и т.д.? Израиль отверг благодать, когда принял закон? Была ли у них возможность выбрать между законом и благодатью? Был ли дар закона Божьего Израилю проклятием для этого народа? Благодать упраздняет закон?

ГЛАВА 3 Закон и Евангелие Два великих раздела Библии: Ветхий Завет и Новый; или закон и Евангелие. Бог говорил отцам — нам. Закон Моисея был неизреченным благословением для Израиля. Свидетельства Ветхого Завета об этой истине. Что об этом говорится в Новом Завете? Учение Павла в Послании к Римлянам и Послании к Галатам.

ГЛАВА 4 Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия Когда началась эпоха Евангелия? Провозглашение Царствия Божия. Какое Царство объявил Иисус? Есть ли два разных Царствия Божия? Было ли Царствие Божие предложено иудеям и отвергнуто ими?

Исследование текстов-доказательств, цитируемых в поддержку этого нового учения. Странные ложные заявления в примечаниях «Библии Скоуфилда».

ГЛАВА 5 Царствие Божие: было ли оно отсрочено? «Слово о Царствии» является особым посланием Божьим для этой эпохи. Это Евангелие. Это «в Святом Духе». Это исполнение голосов пророков и образов закона. Важные тексты Нового Завета, в которых говорится о Царстве, игнорируются в «Библии Скоуфилда» — всего 118 ссылок, которые были обойдены молчанием. Что открывают эти пренебрегаемые отрывки. Определение Царства Святым Духом: что не является им и что является. Быть введенным в Царство — это спасение.

ГЛАВА 6 Евангелия: к какой «диспенсации» они принадлежат? Новое учение о том, что Евангелия принадлежат к эпохе закона, является опасным заблуждением. Оно противоречит учению Самого Христа. Твердое христианское учение, что касается этого, в «Библии Скоуфилда» называется «представление» и «наследие римско-католического богословия». Новое «диспен-сационалистское учение» согласуется с иудаизмом и католицизмом. Оно также отдает расселизмом.

ГЛАВА 7 Царство «приблизилось». Порядок откровения Значение слова «приблизилось». Каким был божественный порядок откровения, когда Христос был явлен Израилю? Если иудеи ожидали (и справедливо) восстановления царства Давида, и если Христос «предложил» его им, почему они отвергли его? Свидетельство Петра, что касается эпохи, предсказанной пророками. Свидетельство Павла соответствует.

ГЛАВА 8 Царство, предсказанное пророками Пророки Израилевы предсказали спасение для всех народов и построение истинного дома Божьего. Это двойное дело является тем, которое Бог совершил в данную евангельскую эпоху. Обсуждение пророчеств, относящихся к данному делу. Земное царство, данное Израилю в дни Самуила, было наказанием за их отвержение Бога. Восстановление Царства никогда не было обещано. Пророчества, относящиеся в особенности к Давиду. Новый Завет показывает, что это были евангельские пророчества, и они исполнились воскресением Иисуса Христа.

ГЛАВА 9 Царство, предсказанное пророками (продолжение) Притчи Христа ясно доказывают, что Царство небесное есть сейчас. Это фактически признается в

«Библии Скоуфилда». Дальнейшее доказательство, что Царство, проповедуемое Христом, и земное господство, ожидаемое иудеями, не являются одним и тем же. Пророчества Исайи, Давида в Псалмах, Иеремии, Захарии. Доказательство, что все они исполняются в данную эпоху Евангелия.

ГЛАВА 10 Закон Христов Жизненно важная особенность всякого царства — это его закон. Закон Божий, данный в Новом Завете подходит для возрожденных людей, рассеянных по всему миру. Таким образом, он отличается материально от закона, данного в Ветхом Завете земному народу, состоящему из душевных людей. Евангелие проповедуется «для покорения». Нагорная проповедь Христа является законом Его данного Царства. Фундаментализм против модернизма. Диспенсационализм — дом, построенный на песке. Учение д-ра Скоуфилда о Нагорной проповеди. Две горы и два закона, «слова» Христа могут относиться только к данной евангельской эпохе.

ГЛАВА 11 Характер Нагорной проповеди Вся нагорная проповедь характеризуется благодатью. Исследование ее заповедей. Они «нетяжки». Существенная важность «учения Христова» для Его народа сейчас. Закон и благодать. Прощение грехов. Различие между грехами и долгами.

ГЛАВА 12 Царствие Божие, приходящее в силе Каким событием исполнилось пророчество Христа в Евангелии от Марка 9:1: день Пятидесятницы или разрушение Иерусалима? Огромная важность последнего события. Пророчество Моисея о нем. Времена язычников и полное число язычников. Два непрерывных исполнения пророчества. Убедительное свидетельство божественного авторства Библии.

ГЛАВА 13 Еще определяет некоторый день В пророчестве предсказывается еще одно возвращение евреев в Палестину? Это «надежда Израилева»? Павел в узах был послан в Рим, чтобы проповедовать это как «надежду Израилеву»? Душевное и духовное. Духовное семя Авраама — наследники обетовании. И дам Сиону спасение, Израилю славу Мою. Что такое спасение? Где находится Сион? Кто такие Израиль? Избранные же получили. Современный статус сионизма.

ГЛАВА 14 Надежда Израилева В Библии предсказывается восстановление земного еврейского народа в будущем? Существует ли другое спасение, отличное от евангельского спасения, и другой день спасения? Новое и губительное учение. Исследование нового учения. Что за люди будут люди тысячелетия? Возобновятся ли в будущем жертвоприношения животных? Должны ли восстановиться упраздненные образы закона?

ГЛАВА 15 И так весь Израиль спасется Кто такие «весь Израиль» из Послания к Римлянам 11:26? Два сына Авраама символизируют, соответственно, его душевное семя и его духовное семя. «Рабыня и сын ее» будут ли возвращены? Должен ли сын рабыни быть сонаследником вместе с сыном свободной? Обзор 9-й, 10-й и 11-й глав Римлянам. «Хорошая маслина» и то, что она символизирует и чему учит.

ГЛАВА 16 Введенные в Царство Сына Божия Истина, которая, хотя и является фундаментальной, сильно пренебрегается сегодня. Царство, не Церковь, — божественная основа единства. Проповедь Царствия Божьего была главным делом Христа и Его апостолов, особенно Павла. Спасение — перемена подданства и правовых отношений. Примирение с Богом. Искреннее послушание — сущность истинной веры. Сравнение живой веры с мертвой ортодоксальностью. Дело еще должно совершиться посредством этого «Евангелия Царствия».

Мауро - Семьдесят седмин и Великая Скорбь