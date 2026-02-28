Мазерс - Разоблаченная каббала

1. Первые вопросы, которыми может задаться читатель, не знакомый с каббалой, по всей вероятности, таковы: что такое каббала? Кто ее создал? Каковы ее подразделения? В чем состоит ее учение? И зачем нужно переводить каббалистические тексты в наши дни?

2. Сперва отвечу на последний вопрос. В наши дни общество захлестнула могучая волна интереса к оккультизму; мыслящие люди начинают осознавать, что «есть многое на свете, что и не снилось их мудрецам»; и последняя, но не менее важная причина, — крепнет ощущение, что Библия, подвергающаяся превратному истолкованию чаще всех прочих книг, в действительности содержит великое множество неясных и таинственных мест, остающихся совершенно непонятными без некоего ключа, который помог бы раскрыть их смысл. Этот ключ дает каббала. Именно поэтому эта книга должна заинтересовать каждого, кто изучает Библию и теологию. Пусть каждый христианин задастся вопросом: «Как я могу надеяться понять Ветхий Завет, ничего не зная о толковании, которое дает ему народ, чьей священной книгой он являлся изначально? И как я могу рассчитывать, что пойму Новый Завет, не понимая смысла Ветхого?» Если бы люди лучше понимали истинную и возвышенную философию Библии, фанатиков и сектантов было бы гораздо меньше. А кто может оценить тот неизмеримый вред, который наносят людям впечатлительным и легковозбудимым все эти исступленные фанатики, то и дело выступающие в роли учителей человечества? Сколько самоубийств влечет за собой мания или депрессия на религиозной почве! И какую только мешанину кощунственных нелепиц не называли подлинным смыслом книг пророков и Апокалипсиса! Какое здание мы сможем воздвигнуть, если фундаментом его будет перевод древнееврейской Священной книги, полный ошибок и неточностей, а строителем — воспаленный и неуравновешенный ум? Я без страха говорю фанатикам и сектантам наших дней: вы низвергли Верховного и Бесконечного с Его престола и возвели на Его место демона неуравновешенной силы; вы подменили Бога порядка и любви божеством беспорядка и ревности; вы извратили учение Распятого. Именно поэтому сейчас возникла почти неотложная необходимость в переводе каббалы на английский, тем более что книга «Зогар» до сих пор не переводилась ни на язык этой страны, ни, насколько мне известно, на другие современные европейские языки.

3. Каббалу можно определить как эзотерическое учение евреев. На древнееврейском языке она именуется QBLH (Qabalah), каковое название происходит от корня QBL, означающего «воспринимать». Это именование подразумевает обычай передачи эзотерической традиции из в уста и во многом подобно английскому слову «tradition».

4. Как и в предыдущей работе, в этом тексте содержится множество еврейских и халдейских (арамейских) слов, а поскольку специалистов по семитским языкам среди читателей не так уж много, я счел разумным записывать эти слова обычными латинскими буквами, тщательно придерживаясь стандартной орфографии. Поэтому я прилагаю таблицу, в которой представлены буквы обычного еврейского и халдейского алфавита (одинаковые для обоих языков), латинские буквы, которыми я заменяю их далее в этой книге, а также их названия, фонетические свойства и числовые соответствия.

Ни в древнееврейском, ни в арамейском языке нет специальных знаков для обозначения чисел; таким образом, в них, как и в древнегреческом, каждой букве соответствует свое особое числовое значение, и из этого обстоятельства вытекает тот немаловажный факт, что каждое слово есть число, а каждое число есть слово. Намек на это встречается в Апокалипсисе, где упомянуто «число зверя». На этих соответствиях между словами и числами строится наука гематрия — первый метод так называемой буквенной каббалы. К этому вопросу я вернусь позднее.

Сэмюел Лиддел Макгрегор Мазерс - Разоблаченная каббала С. Л. Макгрегора Мазерса - Содержание

Предисловие к новому изданию. Мойна Макгрегор Мазерс

РАЗОБЛАЧЕННАЯ КАББАЛА С.Л. Макгрегора Мазерса

КАББАЛА Введение. С.Л. Макгрегор Мазерс

ТРАКТАТЫ ИЗ КНИГИ «ЗОГАР»

I. SPRA DTzNIOVThA (Сифра Дцениута), или КНИГА СОКРОВЕННОЙ ТАЙНЫ

II. HADRA RBA QSIShA (ха-Идра Рабба Кадиша), или ВЕЛИКОЕ СВЯТОЕ СОБРАНИЕ

III. HADRA ZVTA QDIShA (ха-Идра Зута Кадиша), или МАЛОЕ СВЯТОЕ СОБРАНИЕ