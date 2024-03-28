Меркер, Мэтт - Совместное поклонение - Когда церковь собирается как Божий народ

Меркер Мэтт - Совместное поклонение
Мама потряхивала тамбурином. Мои младшие братья и сестры гремели маракасами. Мои руки сыграли несколько простых аккордов на плохо настроенном пианино. Вместе мы пели: «Прославляй Иисуса, прославляй!»
Так начинался каждый день в Домашней школьной академии Меркеров: с «поклонения».
Я всю жизнь был знаком с церковной музыкой. В церкви «Виноградник», где я рос, мы пели простые песни прославления. Затем, в консервативной баптистской церкви, которую я посещал в подростковом возрасте, я оказался невольным участником «войны поклонения»: орган против группы прославления. Группа прославления победила. Этот стилистический переход был болезненным и довольно типичным для 1990-х годов. В колледже я полюбил гимны, как старые, так и новые, в которых глубокие истины сочетались с приятными мелодиями. После выпуска я вернулся в церковь своей юности и вновь стал участником группы прославления.
В течение десятилетий я пел Иисусу дома и на воскресных служениях. Я слушал альбомы «хвалы и поклонения». Я проводил служение поклонения в молодежных группах, в студенческих общинах и даже служил в этой должности в церкви.
И все же я не понимал совместного поклонения.
Затем, в 24 года, я начал проходить пасторскую стажировку. Впервые я стал изучать, что Библия говорит о поместной церкви. То, что я узнал, изменило меня навсегда. Я больше не думал, что церковь—это некое дополнение к христианской вере, или место, где собираются «особо активные» верующие, чтобы расти, или мероприятие для привлечения внешних с помощью захватывающего опыта. Церковь — это невеста, за которую умер Христос. Это представительство Его Царства на земле. Это храм Его Духа. Это Его тело. Конечно, мне и раньше были известны эти образы. Но теперь я начал складывать их воедино. Я увидел, что они значительно влияют на то, что церковь делает на своих собраниях.
В то же время я каждое воскресенье участвовал в церковных собраниях, которые были глубоко и намеренно общинными. Вся церковь хотела быть там. Все активно участвовали. После собрания люди оставались на час, чтобы служить друг другу. И вся церковь пела — более громко и проникновенно, чем я когда-либо слышал, хотя музыкальное сопровождение было совсем простым и неприметным.
Меркер, Мэтт - Совместное поклонение - Когда церковь собирается как Божий народ
Пер. с англ. — Самара: Благая весть, 2024.—176 с. — (Созидаем здоровые церкви).
ISBN 978-5-7454-1839-6
Меркер, Мэтт - Совместное поклонение – Содержание
Предисловие к серии
Предисловие к русскому изданию
Предисловие. Лигон Дункан
Особая благодарность
Введение
- 1 Кто собирается?
- 2 Должны ли мы собираться?
- 3 Зачем Бог собирает нас?
- 4 Что мы должны делать, когда собираемся?
- 5 Как мы должны организовать собрание?
- 6 Как вся церковь участвует в собрании?
- 7 Как вся церковь участвует в общем пении?
Заключение
Приложение. Примеры распорядка богослужения
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