Меркер, Мэтт - Совместное поклонение - Когда церковь собирается как Божий народ

Мама потряхивала тамбурином. Мои младшие братья и сестры гремели маракасами. Мои руки сыграли несколько простых аккордов на плохо настроенном пианино. Вместе мы пели: «Прославляй Иисуса, прославляй!»

Так начинался каждый день в Домашней школьной академии Меркеров: с «поклонения».

Я всю жизнь был знаком с церковной музыкой. В церкви «Виноградник», где я рос, мы пели простые песни прославления. Затем, в консервативной баптистской церкви, которую я посещал в подростковом возрасте, я оказался невольным участником «войны поклонения»: орган против группы прославления. Группа прославления победила. Этот стилистический переход был болезненным и довольно типичным для 1990-х годов. В колледже я полюбил гимны, как старые, так и новые, в которых глубокие истины сочетались с приятными мелодиями. После выпуска я вернулся в церковь своей юности и вновь стал участником группы прославления.

В течение десятилетий я пел Иисусу дома и на воскресных служениях. Я слушал альбомы «хвалы и поклонения». Я проводил служение поклонения в молодежных группах, в студенческих общинах и даже служил в этой должности в церкви.

И все же я не понимал совместного поклонения.

Затем, в 24 года, я начал проходить пасторскую стажировку. Впервые я стал изучать, что Библия говорит о поместной церкви. То, что я узнал, изменило меня навсегда. Я больше не думал, что церковь—это некое дополнение к христианской вере, или место, где собираются «особо активные» верующие, чтобы расти, или мероприятие для привлечения внешних с помощью захватывающего опыта. Церковь — это невеста, за которую умер Христос. Это представительство Его Царства на земле. Это храм Его Духа. Это Его тело. Конечно, мне и раньше были известны эти образы. Но теперь я начал складывать их воедино. Я увидел, что они значительно влияют на то, что церковь делает на своих собраниях.

В то же время я каждое воскресенье участвовал в церковных собраниях, которые были глубоко и намеренно общинными. Вся церковь хотела быть там. Все активно участвовали. После собрания люди оставались на час, чтобы служить друг другу. И вся церковь пела — более громко и проникновенно, чем я когда-либо слышал, хотя музыкальное сопровождение было совсем простым и неприметным.

Меркер, Мэтт - Совместное поклонение - Когда церковь собирается как Божий народ

Пер. с англ. — Самара: Благая весть, 2024.—176 с. — (Созидаем здоровые церкви).

ISBN 978-5-7454-1839-6

Меркер, Мэтт - Совместное поклонение – Содержание

Предисловие к серии

Предисловие к русскому изданию

Предисловие. Лигон Дункан

Особая благодарность

Введение

1 Кто собирается?

2 Должны ли мы собираться?

3 Зачем Бог собирает нас?

4 Что мы должны делать, когда собираемся?

5 Как мы должны организовать собрание?

6 Как вся церковь участвует в собрании?

7 Как вся церковь участвует в общем пении?

Заключение

Приложение. Примеры распорядка богослужения