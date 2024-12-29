Еврейская Библия - Переводы и уникальные комментарии - рав Зеев Мешков

Вторая книга о царях или, точнее говоря, вторая часть повествования о периоде правления царей, посвящена событиям, произошедшим в Йегуде и в царстве десяти колен, начиная с 719 г. до н.э., когда в Шомроне на престол поднялся Ахазъя, сын Ахава и Изэвель. После его недолгого правления (Ахазъя умер в 717 г. до н.э.) пророк Элиягу ушел из мира людей.

Последнее, о чем рассказал пророк Йирмеягу, записавший Мелахим II, - это трагедия падения Йерушалаима и разрушения Храма халдеями, пришедшими из Бавеля (422 г. до н.э.).

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ЦАРСТВА ДЕСЯТИ КОЛЕН И ЙЕГУДЫ

Сыновья Израиля, слышавшие голос Бога, перешедшие через море и ставшие свидетелями неисчислимых чудес, принесших им победы над врагами и спасение от завоевателей, отвернулись от своего Покровителя. В результате они потеряли моральный уровень, необходимый для того, чтобы оставаться на святой земле и стать учителями и наставниками для всех народов, вернуть население всех стран к пониманию единства Бога и привнести в мир спокойствие и благополучие.

Каковы причины падения? С момента исхода из Египта в среде народа, освободившегося от рабства, постоянно появлялись люди, которые возвращались к обычаям и представлениям о мире идолопоклонников.

Их влияние на всех сыновей Израиля, обычаи, образ жизни людей, взаимоотношения между ними, четкость понимания единства Бога и того, как Он управляет миром, было сильным и не позволяло построить справедливое, высокодуховное общество.

Это имело пагубные последствия несмотря на то, что большинство соблюдало закон Торы и передавало традицию детям.

Первые пророки - Мелахим II - Ивритский текст с русским переводом и комментарием

Комментарий составлен на основе Талмуда, мидрашей, классических ранних и поздних раввинских трудов

Перевод текста книги Мелахим II - Зеев Мешков

Составитель комментария - Зеев Мешков

Корректор - Любовь Йоффе

ИЗДАТЕЛЬСТВО “БНЕЙ ДАВИД”

Иерусалим 5784 2024 г. - 740 с.

Первые пророки - Мелахим II - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Содержание

Введение

Глава 1 - Глава 25

Дополнения

Хронологическая таблица

Карты и схемы