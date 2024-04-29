Михаил-Аксенов Меерсон - Империй призрачных орлы

Предлагаемая читателю книга представляет собой опыт политической герменевтики. В ней автор прослежи­вает развитие одного конструкта национального самосозна­ния: возникнув в Старом Свете, этот конструкт, перебравшись в Америку, преобразуется в иммигрантской действительности в другой, уже специфически американский конструкт, хотя и с сильным европейским компонентом. Будучи же в измененном виде вновь импортирован назад в Старый Свет, он оказывается способным мимикрироваться под новый контекст, порождая, в свою очередь, прямо противоположные, враждебные друг другу конструкты. Они же, сами оказавшись орудием в информацион­ной войне, становятся силой, развязывающей войну реальную. Б случае настоящего исследования речь идет о Первой мировой войне и русской православной епархии в Америке, в большин­стве состоящей из бывших униатов-русинов, иммигрантов из Австро-Венгрии, - епархии, которая, сама того не сознавая, сы­грала решающую роль в развязывании этой войны.

Банален тезис, что Америка - страна «американской мечты». Мечта эта состоит в том, что ты, даже будучи иммигрантом, и именно будучи иммигрантом, можешь создать на новой земле свой собственный дом, в котором осуществишь, пусть несколько искусственно, свой собственный образ жизни в свободе, стабиль­ности и относительном благополучии. Эту мечту - «the American Dream» - могут питать и питают как индивидуальные иммигран­ты и семьи, так и целые иммигрантские общины. Для общин эта мечта может получить и социальное воплощение, чаще все­го - если она находит для себя почву в какой-либо религиозной организации. Американское общество, уважающее право на ре­лигиозное разнообразие в пределах закона, обеспечивает непри­косновенность такой почвы, если, конечно, религиозная органи­зация, как и всякая ассоциация, способна сама эту свою почву обустраивать и возделывать.

Соединенные Штаты Америки - страна соединенных общин, в том числе и иммигрантских, каждая из которых может изобре­тать свою собственную «американскую мечту». Однако эта мечта, преобразившись в политический конструкт, может в свою оче­редь повлиять на сознание и обустройство общины на прежней родине, в Старом Свете. Б силу вербальной выразительности и наглядности американского образа жизни, таковой конструкт может приобрести рикошетную силу в Старом Свете, силу зна­чительную, непропорциональную иммигрантским масштабам. Такое рикошетное воплощение американского конструкта на родине в Старом Свете приводит подчас к непредсказуемым по­следствиям.

Михаил Аксенов-Меерсон - Империй призрачных орлы

- СПб.: Алетейя, 2021. - 254 с.

ISBN 978-5-00165-240-3

Михаил Аксенов-Меерсон - Империй призрачных орлы - Содержание

Предисловие

Введение

Империй призрачных орлы

Причины Первой мировой войны и Галиция

Влияние американской епархии на ход событий в России и Европе

Глава первая. Русины - история народа и общины между государствами

Глава вторая. Галицко - Русское благотворительное общество и большая политика

Глава третья. «Союз со смертью» (Ис. 28:15)

Глава четвертая. Война за Галицию: «Освобождение русинов» и «Галицко - Русская Голгофа»

Глава пятая. Переход войны «империалистической» в войну «гражданскую»

Послесловие

Русины после распада двух империй

М. Зенкевич. Металлы