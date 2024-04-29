Михаил-Аксенов Меерсон - Империй призрачных орлы

Аксенов-Меерсон - Империй призрачных орлы
Предлагаемая читателю книга представляет собой опыт политической герменевтики. В ней автор прослеживает развитие одного конструкта национального самосознания: возникнув в Старом Свете, этот конструкт, перебравшись в Америку, преобразуется в иммигрантской действительности в другой, уже специфически американский конструкт, хотя и с сильным европейским компонентом. Будучи же в измененном виде вновь импортирован назад в Старый Свет, он оказывается способным мимикрироваться под новый контекст, порождая, в свою очередь, прямо противоположные, враждебные друг другу конструкты. Они же, сами оказавшись орудием в информационной войне, становятся силой, развязывающей войну реальную. Б случае настоящего исследования речь идет о Первой мировой войне и русской православной епархии в Америке, в большинстве состоящей из бывших униатов-русинов, иммигрантов из Австро-Венгрии, - епархии, которая, сама того не сознавая, сыграла решающую роль в развязывании этой войны.
Банален тезис, что Америка - страна «американской мечты». Мечта эта состоит в том, что ты, даже будучи иммигрантом, и именно будучи иммигрантом, можешь создать на новой земле свой собственный дом, в котором осуществишь, пусть несколько искусственно, свой собственный образ жизни в свободе, стабильности и относительном благополучии. Эту мечту - «the American Dream» - могут питать и питают как индивидуальные иммигранты и семьи, так и целые иммигрантские общины. Для общин эта мечта может получить и социальное воплощение, чаще всего - если она находит для себя почву в какой-либо религиозной организации. Американское общество, уважающее право на религиозное разнообразие в пределах закона, обеспечивает неприкосновенность такой почвы, если, конечно, религиозная организация, как и всякая ассоциация, способна сама эту свою почву обустраивать и возделывать.
Соединенные Штаты Америки - страна соединенных общин, в том числе и иммигрантских, каждая из которых может изобретать свою собственную «американскую мечту». Однако эта мечта, преобразившись в политический конструкт, может в свою очередь повлиять на сознание и обустройство общины на прежней родине, в Старом Свете. Б силу вербальной выразительности и наглядности американского образа жизни, таковой конструкт может приобрести рикошетную силу в Старом Свете, силу значительную, непропорциональную иммигрантским масштабам. Такое рикошетное воплощение американского конструкта на родине в Старом Свете приводит подчас к непредсказуемым последствиям.
Михаил Аксенов-Меерсон - Империй призрачных орлы
- СПб.: Алетейя, 2021. - 254 с.
ISBN 978-5-00165-240-3
Михаил Аксенов-Меерсон - Империй призрачных орлы - Содержание
Предисловие
Введение
Империй призрачных орлы
Причины Первой мировой войны и Галиция
Влияние американской епархии на ход событий в России и Европе
- Глава первая. Русины - история народа и общины между государствами
- Глава вторая. Галицко - Русское благотворительное общество и большая политика
- Глава третья. «Союз со смертью» (Ис. 28:15)
- Глава четвертая. Война за Галицию: «Освобождение русинов» и «Галицко - Русская Голгофа»
- Глава пятая. Переход войны «империалистической» в войну «гражданскую»
Послесловие
Русины после распада двух империй
М. Зенкевич. Металлы
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