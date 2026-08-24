Миллер - Понимание Ветхого Завета
Курс «Понимание Ветхого Завета» (Understanding the Old Testament), подготовленный профессором Робертом Д. Миллером II и основанный на многолетнем опыте университетского преподавания в Католическом университете Америки, представляет собой фундаментальное и захватывающее погружение в священные тексты ветхозаветного канона. Главная цель этого систематического образовательного цикла заключается в том, чтобы провести слушателя через ключевые корпуса и литературные жанры Священного Писания — от величественных повествований книги Бытие, закона Моисеева и истории исхода до драматических хроник Девтерономической истории, пламенных пророческих обличений, мудрости поэтических книг и апокалиптических видений книги Даниила. Автор последовательно и бережно снимает наслоения культурных стереотипов, восстанавливая первоначальный исторический контекст библейских авторов и раскрывая неразрывную связь между историческими событиями, древневосточной средой, языковыми нюансами древнееврейского оригинала и вечными богословскими истинами.
Центральная богословская ценность курса заключается в гармоничном синтезе историко-грамматического анализа, литературной критики и благоговейного проникновения в замысел Божьего откровения. Профессор Миллер мастерски воссоздает культурный мир Древнего Востока — Месопотамии, Египта, Ханаана и Угарита, — демонстрируя, каким образом библейские авторы полемизировали с языческим окружением и возвещали уникальный характер единого Бога Творца, Законодателя и Искупителя. Для русскоязычной христианской аудитории данный курс представляет исключительную значимость, поскольку помогает преодолеть две распространенные крайности: с одной стороны, поверхностный подход, игнорирующий историко-культурную ткань Писания, а с другой — холодный академический критицизм, угашающий живую веру. Слушатели получают надежные инструменты для самостоятельной экзегезы, глубокого осмысления ветхозаветного завета как проявления благодати, правильного толкования пророческих прообразов и целостного понимания того, как Ветхий Завет готовит путь к Новому Завету и обогащает пастырскую практику, проповедь и личное благочестие.
Миллер Роберт Дональд II – Понимание Ветхого Завета – Курс Католического университета Америки
Пер. с англ. — Сиэтл - Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 226 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Миллер Роберт Дональд II – Понимание Ветхого Завета – Содержание
О преподавателе
О курсе
Лекция 1. Ветхий Завет как литература
Исторический и литературный подходы к Ветхому Завету
Обзор курса: структура канона и план занятий
Начало творения: отсутствие теогонии и полемика с древним миром
Поэтическая структура шести дней творения: построение схемы
Дни 4–6: симметрия, разоблачение языческих культов и венец творения
Архитектоника мироздания: космологический порядок и венец творения
Лекция 2. История сотворения в Книге Бытие
Жанр мифа о сотворении
Образ и подобие Божие: субстанциальный и функциональный подходы
Функциональное толкование и параллелизм еврейской поэзии
Лингвистический анализ: целем и демут
Седьмой день: сотворение во времени и покой субботы
Вопрос об авторстве Пятикнижия и две истории сотворения
Источниковедческая критика и Документальная гипотеза
Современный взгляд на происхождение и единство текста
Лекция 3. Замысел Бога об Адаме и Еве
Жанр мифа творения и два спорных современных тезиса
Адам из адамы: сотворение человека и призвание к труду
Невозможная география Эдема и четыре реки
Повеления Бога, поиск соответствия и сотворение женщины
Божий замысел против падшей реальности
Лекция 4. Когда всё пошло не так в Эдемском саду
Миф творения как парадигма и фигура змея
Искушение, искажение заповеди и падение
Горькая ирония «открывшихся глаз» и суд Божий
Тяжкий труд, возникновение патриархата и разрушение связей
Одежды из кожи, Древо жизни и изгнание из Эдема
Эдемский сад как прообраз истории Израиля
Лекция 5. Авраам — отец трех религий
Призвание Авраама и безусловность Божьих обетований
Завет верности и древнеближневосточный ритуал рассечения
Завет обрезания и обещание непреходящей связи
Жертвоприношение Исаака: парадокс веры и испытание Акеды
Авраам в исламской и христианской традициях
Историчность патриархов и археологический контекст
Лекция 6. Моисей и Исход
Исход как книга, событие и фундамент веры Израиля
Призвание Моисея и канонический формуляр пророческого призвания
Откровение Божественного имени: «Я есмь Сущий», Тетраграмма и происхождение формы «Иегова»
Десять казней египетских: критика натуралистических теорий и суд над богами Египта
Переход через море: миф о «Тростниковом море» и подлинное значение избавления
Исход и современность: теология освобождения и ее критика
Лекция 7. Десять заповедей
Значение Декалога: четыре свидетельства особого статуса
Преамбула и еврейская нумерация заповедей
Заповеди об отношении к Богу: отказ от идолопоклонства и святость Имени
Суббота: вызов древней продуктивности и предвкушение грядущего мира
Межличностные заповеди: семья, ценность жизни и законы сердца
Глагол «авад» и богословие свободы: Декалог как гарантия освобождения
Лекция 8. Книга Завета в Книге Исход
Своеобразие ветхозаветного законодательства и законы о жертвеннике
Смешение правовых категорий: от норм о рабстве до деликтного права
Божественное происхождение и древнеближневосточные параллели: казуистическое и аподиктическое право
Принципиальные отличия библейского права от древневосточного
Природа древних правовых сборников: почему совпадают тексты?
Тора как учение: принципы справедливости и статус рабов
Триада беззащитных: вдова, сирота и пришелец
Лекция 9. Книга Левит на распутье
Парадокс Книги Левит и ее место в Торе
Система жертвоприношений: культ и богословие дара
«Кодекс нечистоты»: святость, кашрут и диагностика проказы
День искупления и тайна Азазеля
Лекция 10. От Второзакония до Книг Царей
Книга Судей и гипотеза девтерономической истории Мартина Нота
Богословие Второзакония: благословения, проклятия и рациональность истории
Реформа царя Иосии и датировка девтерономического исторического корпуса
Четыре археологические модели появления Израиля в Ханаане
Материальная культура, определение этничности и реалии эпохи Железного века I
Богословская матрица Книги Судей: упадок харизматических лидеров и «не-завоевание»
Лекция 11. Книга Судей
Циклический паттерн и моральная деградация вождей
Гедеон: иллюзия силы, реформа и падение в идолопоклонство
Авимелех: структурный центр книги и археология Сихема
Иеффай: богословское невежество и трагический обет
Самсон: «веселый мясник», нарушение назорейства и зеркало Израиля
Финальный кризис: религиозный хаос, моральное разложение и гражданская война
Лекция 12. Книги Самуила
Три ключевых института древнего Израиля
Истоки пророчества: экстатические сонмы и Самуил
Возникновение монархии: требование народа и предостережение Самуила
Царь Саул и возвышение Давида: от союза с филистимлянами к захвату власти
Грех Давида: Вирсавия, Урия Хеттеянин и обличение пророка Нафана
Царь Соломон и Первый храм: священный текст вместо идола и реальность храмового культа
Лекция 13. Книги Царей
Разделение царства: богословские и социально-географические факторы
Природа ветхозаветного пророчества
Пророк Илия и состязание на горе Кармил
Кризис веры Илии у горы Хорив
Падение Самарии, осада Иерусалима и вавилонский плен
Лекция 14. Библейские новеллы: Руфь и Есфирь
Вавилонский плен и формирование иудаизма
Жанр библейской новеллы и парадокс слабых героинь
Книга Руфь: верность, чужестранка и предки царя Давида
Книга Есфирь: персидский двор, ирония власти и спасение умом
Лекция 15. Амос — пророк справедливости
Исторический контекст и личность пророка Амоса
Две главные темы: праведность и критика культового формализма
Риторическая ловушка: пророчества против окружающих народов
Социальные преступления Израиля и законы Книги Завета
Три погребальных плача и День Господень
Обличение беспечной роскоши и неизбежность изгнания
Буколическое видение надежды и восстановления
Лекция 16. Пророк Исаия в трех частях
Книга Исаии как симфония в трех частях
Первая часть: исторический контекст и обличение социальной несправедливости
Мессианская надежда и эсхатологический Сион
Вторая часть: Второисаия, вавилонский плен и весть утешения
Песни о Рабе Господнем: тайна Страждущего Отрока
Третья часть: Третьеисаия, постреставрационный кризис и новый универсализм
Лекция 17. Иеремия — гонимый пророк
Исторический контекст и сложный процесс формирования Книги Иеремии
Две главные темы: «искоренять и разорять» и «созидать и насаждать»
Обличение царя Иоакима: налоги, кедровый дворец и подлинное познание Бога
Проповедь в Храме: разоблачение ложной безопасности и мертвого ритуализма
«Исповеди» Иеремии: внутренний кризис и бунт против призвания
Обетование Нового Завета и надежда на возрождение
Лекция 18. Даниил и апокалиптическая литература
Датировка, языки и история формирования Книги Даниила
Природа и особенности библейской апокалиптической литературы
Мессианское видение и тайна Сына Человеческого
Истории верности в языческом окружении: испытание в Вавилоне
Лекция 19. Как исследователи изучают Псалтирь
Природа Псалтири: поэзия, музыка и молитва
Устройство еврейской поэзии: параллелизм и его виды
Сложные поэтические структуры: хиазм, инклюзия и толкование трудных мест
Другие поэтические приемы: акростихи, метафоры и аллитерация
Надписания псалмов: музыкальные ремарки, авторство и исторические проблемы
Композиция Псалтири: пять книг, доксологии и имена Бога
Канонический контекст: взаимосвязь соседних псалмов
Лекция 20. Музыка Псалтири
Три вопроса жанрового анализа Германа Гункеля
Адресат и интенция: гимны, благодарения и плачи
Малые жанры Псалтири: от мудрости до проклятий
Калейдоскоп эмоций и предельная честность перед Богом
Формуляры благодарения и гимна
Анатомия плача: семь элементов и древняя терапия души
Лекция 21. Притчи в Библии: литература мудрости
Понятие «хохма»: практическое мастерство, опыт и житейская мудрость
Интернациональный характер литературы мудрости и общее откровение
Литературные формы: поучения, древневосточные параллели и сборник царя Соломона
Девять разделов Книги Притчей и иноземные заимствования
Структура глав 1–9: три пары метафор
Госпожа Мудрость при сотворении мира
Развитие образа в апокрифах, Талмуде и таргумах: Мудрость, Тора и Мемра
Отголоски в христианском богословии и гностицизме: Логос, Дух и София
Лекция 22. Страдания и познание Иова
Загадка Книги Иова, филологические трудности и жанровые особенности
Структура книги: проза, поэзия и статус речей Елиуя
Пролог на небесах: вызов Сатаны и бескорыстие веры
Диалоги с друзьями: конфликт воздаяния и невиновности
Речи Бога из бури и пределы человеческого разума
Отречение Иова, крах теории воздаяния и космическая ценность человека
Лекция 23. Екклесиаст и «суета сует»
Книга Екклесиаста: популярность, псевдоним Кохелет и эллинистическая датировка
«Суета сует»: иллюзия безнадежности и равенство перед смертью
Скрытая четырехчастная структура: от жизненного кризиса к радости
Эпилог книги и опровержение пессимистического прочтения
Радость как божественный дар: «Carpe diem in luce Dei»
Лекция 24. Сокрушая драконов Ветхого Завета
Исторический и литературный подходы к исследованию Ветхого Завета
Образ дракона и олицетворение зла: угаритский миф о Баале и Яме
Древнейшие истоки мотива змееборства: хурриты, хетты и индоевропейская традиция
Змееборство в Книге пророка Исаии: творение, исход и эсхатологический триумф
Метафора космической победы в Псалтири и Книге Бытия
Книга Иова, проблема зла и богословие страдания: сокрушение или укрощение Левиафана?
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