Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Миллер - Понимание Ветхого Завета

Миллер - Понимание Ветхого Завета
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, CATHOLICISM, Biblical Studies, Theology, Educational
Series Открытая кафедра (9 books)

Курс «Понимание Ветхого Завета» (Understanding the Old Testament), подготовленный профессором Робертом Д. Миллером II и основанный на многолетнем опыте университетского преподавания в Католическом университете Америки, представляет собой фундаментальное и захватывающее погружение в священные тексты ветхозаветного канона. Главная цель этого систематического образовательного цикла заключается в том, чтобы провести слушателя через ключевые корпуса и литературные жанры Священного Писания — от величественных повествований книги Бытие, закона Моисеева и истории исхода до драматических хроник Девтерономической истории, пламенных пророческих обличений, мудрости поэтических книг и апокалиптических видений книги Даниила. Автор последовательно и бережно снимает наслоения культурных стереотипов, восстанавливая первоначальный исторический контекст библейских авторов и раскрывая неразрывную связь между историческими событиями, древневосточной средой, языковыми нюансами древнееврейского оригинала и вечными богословскими истинами.

Центральная богословская ценность курса заключается в гармоничном синтезе историко-грамматического анализа, литературной критики и благоговейного проникновения в замысел Божьего откровения. Профессор Миллер мастерски воссоздает культурный мир Древнего Востока — Месопотамии, Египта, Ханаана и Угарита, — демонстрируя, каким образом библейские авторы полемизировали с языческим окружением и возвещали уникальный характер единого Бога Творца, Законодателя и Искупителя. Для русскоязычной христианской аудитории данный курс представляет исключительную значимость, поскольку помогает преодолеть две распространенные крайности: с одной стороны, поверхностный подход, игнорирующий историко-культурную ткань Писания, а с другой — холодный академический критицизм, угашающий живую веру. Слушатели получают надежные инструменты для самостоятельной экзегезы, глубокого осмысления ветхозаветного завета как проявления благодати, правильного толкования пророческих прообразов и целостного понимания того, как Ветхий Завет готовит путь к Новому Завету и обогащает пастырскую практику, проповедь и личное благочестие.

Миллер Роберт Дональд II – Понимание Ветхого Завета – Курс Католического университета Америки

Пер. с англ. — Сиэтл - Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 226 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Миллер Роберт Дональд II – Понимание Ветхого Завета – Содержание

  • О преподавателе

  • О курсе

  1. Лекция 1. Ветхий Завет как литература

    • Исторический и литературный подходы к Ветхому Завету

    • Обзор курса: структура канона и план занятий

    • Начало творения: отсутствие теогонии и полемика с древним миром

    • Поэтическая структура шести дней творения: построение схемы

    • Дни 4–6: симметрия, разоблачение языческих культов и венец творения

    • Архитектоника мироздания: космологический порядок и венец творения

  2. Лекция 2. История сотворения в Книге Бытие

    • Жанр мифа о сотворении

    • Образ и подобие Божие: субстанциальный и функциональный подходы

    • Функциональное толкование и параллелизм еврейской поэзии

    • Лингвистический анализ: целем и демут

    • Седьмой день: сотворение во времени и покой субботы

    • Вопрос об авторстве Пятикнижия и две истории сотворения

    • Источниковедческая критика и Документальная гипотеза

    • Современный взгляд на происхождение и единство текста

  3. Лекция 3. Замысел Бога об Адаме и Еве

    • Жанр мифа творения и два спорных современных тезиса

    • Адам из адамы: сотворение человека и призвание к труду

    • Невозможная география Эдема и четыре реки

    • Повеления Бога, поиск соответствия и сотворение женщины

    • Божий замысел против падшей реальности

  4. Лекция 4. Когда всё пошло не так в Эдемском саду

    • Миф творения как парадигма и фигура змея

    • Искушение, искажение заповеди и падение

    • Горькая ирония «открывшихся глаз» и суд Божий

    • Тяжкий труд, возникновение патриархата и разрушение связей

    • Одежды из кожи, Древо жизни и изгнание из Эдема

    • Эдемский сад как прообраз истории Израиля

  5. Лекция 5. Авраам — отец трех религий

    • Призвание Авраама и безусловность Божьих обетований

    • Завет верности и древнеближневосточный ритуал рассечения

    • Завет обрезания и обещание непреходящей связи

    • Жертвоприношение Исаака: парадокс веры и испытание Акеды

    • Авраам в исламской и христианской традициях

    • Историчность патриархов и археологический контекст

  6. Лекция 6. Моисей и Исход

    • Исход как книга, событие и фундамент веры Израиля

    • Призвание Моисея и канонический формуляр пророческого призвания

    • Откровение Божественного имени: «Я есмь Сущий», Тетраграмма и происхождение формы «Иегова»

    • Десять казней египетских: критика натуралистических теорий и суд над богами Египта

    • Переход через море: миф о «Тростниковом море» и подлинное значение избавления

    • Исход и современность: теология освобождения и ее критика

  7. Лекция 7. Десять заповедей

    • Значение Декалога: четыре свидетельства особого статуса

    • Преамбула и еврейская нумерация заповедей

    • Заповеди об отношении к Богу: отказ от идолопоклонства и святость Имени

    • Суббота: вызов древней продуктивности и предвкушение грядущего мира

    • Межличностные заповеди: семья, ценность жизни и законы сердца

    • Глагол «авад» и богословие свободы: Декалог как гарантия освобождения

  8. Лекция 8. Книга Завета в Книге Исход

    • Своеобразие ветхозаветного законодательства и законы о жертвеннике

    • Смешение правовых категорий: от норм о рабстве до деликтного права

    • Божественное происхождение и древнеближневосточные параллели: казуистическое и аподиктическое право

    • Принципиальные отличия библейского права от древневосточного

    • Природа древних правовых сборников: почему совпадают тексты?

    • Тора как учение: принципы справедливости и статус рабов

    • Триада беззащитных: вдова, сирота и пришелец

  9. Лекция 9. Книга Левит на распутье

    • Парадокс Книги Левит и ее место в Торе

    • Система жертвоприношений: культ и богословие дара

    • «Кодекс нечистоты»: святость, кашрут и диагностика проказы

    • День искупления и тайна Азазеля

  10. Лекция 10. От Второзакония до Книг Царей

  • Книга Судей и гипотеза девтерономической истории Мартина Нота

  • Богословие Второзакония: благословения, проклятия и рациональность истории

  • Реформа царя Иосии и датировка девтерономического исторического корпуса

  • Четыре археологические модели появления Израиля в Ханаане

  • Материальная культура, определение этничности и реалии эпохи Железного века I

  • Богословская матрица Книги Судей: упадок харизматических лидеров и «не-завоевание»

  1. Лекция 11. Книга Судей

  • Циклический паттерн и моральная деградация вождей

  • Гедеон: иллюзия силы, реформа и падение в идолопоклонство

  • Авимелех: структурный центр книги и археология Сихема

  • Иеффай: богословское невежество и трагический обет

  • Самсон: «веселый мясник», нарушение назорейства и зеркало Израиля

  • Финальный кризис: религиозный хаос, моральное разложение и гражданская война

  1. Лекция 12. Книги Самуила

  • Три ключевых института древнего Израиля

  • Истоки пророчества: экстатические сонмы и Самуил

  • Возникновение монархии: требование народа и предостережение Самуила

  • Царь Саул и возвышение Давида: от союза с филистимлянами к захвату власти

  • Грех Давида: Вирсавия, Урия Хеттеянин и обличение пророка Нафана

  • Царь Соломон и Первый храм: священный текст вместо идола и реальность храмового культа

  1. Лекция 13. Книги Царей

  • Разделение царства: богословские и социально-географические факторы

  • Природа ветхозаветного пророчества

  • Пророк Илия и состязание на горе Кармил

  • Кризис веры Илии у горы Хорив

  • Падение Самарии, осада Иерусалима и вавилонский плен

  1. Лекция 14. Библейские новеллы: Руфь и Есфирь

  • Вавилонский плен и формирование иудаизма

  • Жанр библейской новеллы и парадокс слабых героинь

  • Книга Руфь: верность, чужестранка и предки царя Давида

  • Книга Есфирь: персидский двор, ирония власти и спасение умом

  1. Лекция 15. Амос — пророк справедливости

  • Исторический контекст и личность пророка Амоса

  • Две главные темы: праведность и критика культового формализма

  • Риторическая ловушка: пророчества против окружающих народов

  • Социальные преступления Израиля и законы Книги Завета

  • Три погребальных плача и День Господень

  • Обличение беспечной роскоши и неизбежность изгнания

  • Буколическое видение надежды и восстановления

  1. Лекция 16. Пророк Исаия в трех частях

  • Книга Исаии как симфония в трех частях

  • Первая часть: исторический контекст и обличение социальной несправедливости

  • Мессианская надежда и эсхатологический Сион

  • Вторая часть: Второисаия, вавилонский плен и весть утешения

  • Песни о Рабе Господнем: тайна Страждущего Отрока

  • Третья часть: Третьеисаия, постреставрационный кризис и новый универсализм

  1. Лекция 17. Иеремия — гонимый пророк

  • Исторический контекст и сложный процесс формирования Книги Иеремии

  • Две главные темы: «искоренять и разорять» и «созидать и насаждать»

  • Обличение царя Иоакима: налоги, кедровый дворец и подлинное познание Бога

  • Проповедь в Храме: разоблачение ложной безопасности и мертвого ритуализма

  • «Исповеди» Иеремии: внутренний кризис и бунт против призвания

  • Обетование Нового Завета и надежда на возрождение

  1. Лекция 18. Даниил и апокалиптическая литература

  • Датировка, языки и история формирования Книги Даниила

  • Природа и особенности библейской апокалиптической литературы

  • Мессианское видение и тайна Сына Человеческого

  • Истории верности в языческом окружении: испытание в Вавилоне

  1. Лекция 19. Как исследователи изучают Псалтирь

  • Природа Псалтири: поэзия, музыка и молитва

  • Устройство еврейской поэзии: параллелизм и его виды

  • Сложные поэтические структуры: хиазм, инклюзия и толкование трудных мест

  • Другие поэтические приемы: акростихи, метафоры и аллитерация

  • Надписания псалмов: музыкальные ремарки, авторство и исторические проблемы

  • Композиция Псалтири: пять книг, доксологии и имена Бога

  • Канонический контекст: взаимосвязь соседних псалмов

  1. Лекция 20. Музыка Псалтири

  • Три вопроса жанрового анализа Германа Гункеля

  • Адресат и интенция: гимны, благодарения и плачи

  • Малые жанры Псалтири: от мудрости до проклятий

  • Калейдоскоп эмоций и предельная честность перед Богом

  • Формуляры благодарения и гимна

  • Анатомия плача: семь элементов и древняя терапия души

  1. Лекция 21. Притчи в Библии: литература мудрости

  • Понятие «хохма»: практическое мастерство, опыт и житейская мудрость

  • Интернациональный характер литературы мудрости и общее откровение

  • Литературные формы: поучения, древневосточные параллели и сборник царя Соломона

  • Девять разделов Книги Притчей и иноземные заимствования

  • Структура глав 1–9: три пары метафор

  • Госпожа Мудрость при сотворении мира

  • Развитие образа в апокрифах, Талмуде и таргумах: Мудрость, Тора и Мемра

  • Отголоски в христианском богословии и гностицизме: Логос, Дух и София

  1. Лекция 22. Страдания и познание Иова

  • Загадка Книги Иова, филологические трудности и жанровые особенности

  • Структура книги: проза, поэзия и статус речей Елиуя

  • Пролог на небесах: вызов Сатаны и бескорыстие веры

  • Диалоги с друзьями: конфликт воздаяния и невиновности

  • Речи Бога из бури и пределы человеческого разума

  • Отречение Иова, крах теории воздаяния и космическая ценность человека

  1. Лекция 23. Екклесиаст и «суета сует»

  • Книга Екклесиаста: популярность, псевдоним Кохелет и эллинистическая датировка

  • «Суета сует»: иллюзия безнадежности и равенство перед смертью

  • Скрытая четырехчастная структура: от жизненного кризиса к радости

  • Эпилог книги и опровержение пессимистического прочтения

  • Радость как божественный дар: «Carpe diem in luce Dei»

  1. Лекция 24. Сокрушая драконов Ветхого Завета

  • Исторический и литературный подходы к исследованию Ветхого Завета

  • Образ дракона и олицетворение зла: угаритский миф о Баале и Яме

  • Древнейшие истоки мотива змееборства: хурриты, хетты и индоевропейская традиция

  • Змееборство в Книге пророка Исаии: творение, исход и эсхатологический триумф

  • Метафора космической победы в Псалтири и Книге Бытия

  • Книга Иова, проблема зла и богословие страдания: сокрушение или укрощение Левиафана?

Views 86
Rating 5.0 / 5
Added 24.08.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books