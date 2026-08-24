Миллер - Понимание Ветхого Завета

Курс «Понимание Ветхого Завета» (Understanding the Old Testament), подготовленный профессором Робертом Д. Миллером II и основанный на многолетнем опыте университетского преподавания в Католическом университете Америки, представляет собой фундаментальное и захватывающее погружение в священные тексты ветхозаветного канона. Главная цель этого систематического образовательного цикла заключается в том, чтобы провести слушателя через ключевые корпуса и литературные жанры Священного Писания — от величественных повествований книги Бытие, закона Моисеева и истории исхода до драматических хроник Девтерономической истории, пламенных пророческих обличений, мудрости поэтических книг и апокалиптических видений книги Даниила. Автор последовательно и бережно снимает наслоения культурных стереотипов, восстанавливая первоначальный исторический контекст библейских авторов и раскрывая неразрывную связь между историческими событиями, древневосточной средой, языковыми нюансами древнееврейского оригинала и вечными богословскими истинами.

Центральная богословская ценность курса заключается в гармоничном синтезе историко-грамматического анализа, литературной критики и благоговейного проникновения в замысел Божьего откровения. Профессор Миллер мастерски воссоздает культурный мир Древнего Востока — Месопотамии, Египта, Ханаана и Угарита, — демонстрируя, каким образом библейские авторы полемизировали с языческим окружением и возвещали уникальный характер единого Бога Творца, Законодателя и Искупителя. Для русскоязычной христианской аудитории данный курс представляет исключительную значимость, поскольку помогает преодолеть две распространенные крайности: с одной стороны, поверхностный подход, игнорирующий историко-культурную ткань Писания, а с другой — холодный академический критицизм, угашающий живую веру. Слушатели получают надежные инструменты для самостоятельной экзегезы, глубокого осмысления ветхозаветного завета как проявления благодати, правильного толкования пророческих прообразов и целостного понимания того, как Ветхий Завет готовит путь к Новому Завету и обогащает пастырскую практику, проповедь и личное благочестие.

Миллер Роберт Дональд II – Понимание Ветхого Завета – Курс Католического университета Америки

Пер. с англ. — Сиэтл - Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 226 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Миллер Роберт Дональд II – Понимание Ветхого Завета – Содержание

О преподавателе

О курсе

Лекция 1. Ветхий Завет как литература Исторический и литературный подходы к Ветхому Завету

Обзор курса: структура канона и план занятий

Начало творения: отсутствие теогонии и полемика с древним миром

Поэтическая структура шести дней творения: построение схемы

Дни 4–6: симметрия, разоблачение языческих культов и венец творения

Архитектоника мироздания: космологический порядок и венец творения Лекция 2. История сотворения в Книге Бытие Жанр мифа о сотворении

Образ и подобие Божие: субстанциальный и функциональный подходы

Функциональное толкование и параллелизм еврейской поэзии

Лингвистический анализ: целем и демут

Седьмой день: сотворение во времени и покой субботы

Вопрос об авторстве Пятикнижия и две истории сотворения

Источниковедческая критика и Документальная гипотеза

Современный взгляд на происхождение и единство текста Лекция 3. Замысел Бога об Адаме и Еве Жанр мифа творения и два спорных современных тезиса

Адам из адамы: сотворение человека и призвание к труду

Невозможная география Эдема и четыре реки

Повеления Бога, поиск соответствия и сотворение женщины

Божий замысел против падшей реальности Лекция 4. Когда всё пошло не так в Эдемском саду Миф творения как парадигма и фигура змея

Искушение, искажение заповеди и падение

Горькая ирония «открывшихся глаз» и суд Божий

Тяжкий труд, возникновение патриархата и разрушение связей

Одежды из кожи, Древо жизни и изгнание из Эдема

Эдемский сад как прообраз истории Израиля Лекция 5. Авраам — отец трех религий Призвание Авраама и безусловность Божьих обетований

Завет верности и древнеближневосточный ритуал рассечения

Завет обрезания и обещание непреходящей связи

Жертвоприношение Исаака: парадокс веры и испытание Акеды

Авраам в исламской и христианской традициях

Историчность патриархов и археологический контекст Лекция 6. Моисей и Исход Исход как книга, событие и фундамент веры Израиля

Призвание Моисея и канонический формуляр пророческого призвания

Откровение Божественного имени: «Я есмь Сущий», Тетраграмма и происхождение формы «Иегова»

Десять казней египетских: критика натуралистических теорий и суд над богами Египта

Переход через море: миф о «Тростниковом море» и подлинное значение избавления

Исход и современность: теология освобождения и ее критика Лекция 7. Десять заповедей Значение Декалога: четыре свидетельства особого статуса

Преамбула и еврейская нумерация заповедей

Заповеди об отношении к Богу: отказ от идолопоклонства и святость Имени

Суббота: вызов древней продуктивности и предвкушение грядущего мира

Межличностные заповеди: семья, ценность жизни и законы сердца

Глагол «авад» и богословие свободы: Декалог как гарантия освобождения Лекция 8. Книга Завета в Книге Исход Своеобразие ветхозаветного законодательства и законы о жертвеннике

Смешение правовых категорий: от норм о рабстве до деликтного права

Божественное происхождение и древнеближневосточные параллели: казуистическое и аподиктическое право

Принципиальные отличия библейского права от древневосточного

Природа древних правовых сборников: почему совпадают тексты?

Тора как учение: принципы справедливости и статус рабов

Триада беззащитных: вдова, сирота и пришелец Лекция 9. Книга Левит на распутье Парадокс Книги Левит и ее место в Торе

Система жертвоприношений: культ и богословие дара

«Кодекс нечистоты»: святость, кашрут и диагностика проказы

День искупления и тайна Азазеля Лекция 10. От Второзакония до Книг Царей

Книга Судей и гипотеза девтерономической истории Мартина Нота

Богословие Второзакония: благословения, проклятия и рациональность истории

Реформа царя Иосии и датировка девтерономического исторического корпуса

Четыре археологические модели появления Израиля в Ханаане

Материальная культура, определение этничности и реалии эпохи Железного века I

Богословская матрица Книги Судей: упадок харизматических лидеров и «не-завоевание»

Лекция 11. Книга Судей

Циклический паттерн и моральная деградация вождей

Гедеон: иллюзия силы, реформа и падение в идолопоклонство

Авимелех: структурный центр книги и археология Сихема

Иеффай: богословское невежество и трагический обет

Самсон: «веселый мясник», нарушение назорейства и зеркало Израиля

Финальный кризис: религиозный хаос, моральное разложение и гражданская война

Лекция 12. Книги Самуила

Три ключевых института древнего Израиля

Истоки пророчества: экстатические сонмы и Самуил

Возникновение монархии: требование народа и предостережение Самуила

Царь Саул и возвышение Давида: от союза с филистимлянами к захвату власти

Грех Давида: Вирсавия, Урия Хеттеянин и обличение пророка Нафана

Царь Соломон и Первый храм: священный текст вместо идола и реальность храмового культа

Лекция 13. Книги Царей

Разделение царства: богословские и социально-географические факторы

Природа ветхозаветного пророчества

Пророк Илия и состязание на горе Кармил

Кризис веры Илии у горы Хорив

Падение Самарии, осада Иерусалима и вавилонский плен

Лекция 14. Библейские новеллы: Руфь и Есфирь

Вавилонский плен и формирование иудаизма

Жанр библейской новеллы и парадокс слабых героинь

Книга Руфь: верность, чужестранка и предки царя Давида

Книга Есфирь: персидский двор, ирония власти и спасение умом

Лекция 15. Амос — пророк справедливости

Исторический контекст и личность пророка Амоса

Две главные темы: праведность и критика культового формализма

Риторическая ловушка: пророчества против окружающих народов

Социальные преступления Израиля и законы Книги Завета

Три погребальных плача и День Господень

Обличение беспечной роскоши и неизбежность изгнания

Буколическое видение надежды и восстановления

Лекция 16. Пророк Исаия в трех частях

Книга Исаии как симфония в трех частях

Первая часть: исторический контекст и обличение социальной несправедливости

Мессианская надежда и эсхатологический Сион

Вторая часть: Второисаия, вавилонский плен и весть утешения

Песни о Рабе Господнем: тайна Страждущего Отрока

Третья часть: Третьеисаия, постреставрационный кризис и новый универсализм

Лекция 17. Иеремия — гонимый пророк

Исторический контекст и сложный процесс формирования Книги Иеремии

Две главные темы: «искоренять и разорять» и «созидать и насаждать»

Обличение царя Иоакима: налоги, кедровый дворец и подлинное познание Бога

Проповедь в Храме: разоблачение ложной безопасности и мертвого ритуализма

«Исповеди» Иеремии: внутренний кризис и бунт против призвания

Обетование Нового Завета и надежда на возрождение

Лекция 18. Даниил и апокалиптическая литература

Датировка, языки и история формирования Книги Даниила

Природа и особенности библейской апокалиптической литературы

Мессианское видение и тайна Сына Человеческого

Истории верности в языческом окружении: испытание в Вавилоне

Лекция 19. Как исследователи изучают Псалтирь

Природа Псалтири: поэзия, музыка и молитва

Устройство еврейской поэзии: параллелизм и его виды

Сложные поэтические структуры: хиазм, инклюзия и толкование трудных мест

Другие поэтические приемы: акростихи, метафоры и аллитерация

Надписания псалмов: музыкальные ремарки, авторство и исторические проблемы

Композиция Псалтири: пять книг, доксологии и имена Бога

Канонический контекст: взаимосвязь соседних псалмов

Лекция 20. Музыка Псалтири

Три вопроса жанрового анализа Германа Гункеля

Адресат и интенция: гимны, благодарения и плачи

Малые жанры Псалтири: от мудрости до проклятий

Калейдоскоп эмоций и предельная честность перед Богом

Формуляры благодарения и гимна

Анатомия плача: семь элементов и древняя терапия души

Лекция 21. Притчи в Библии: литература мудрости

Понятие «хохма»: практическое мастерство, опыт и житейская мудрость

Интернациональный характер литературы мудрости и общее откровение

Литературные формы: поучения, древневосточные параллели и сборник царя Соломона

Девять разделов Книги Притчей и иноземные заимствования

Структура глав 1–9: три пары метафор

Госпожа Мудрость при сотворении мира

Развитие образа в апокрифах, Талмуде и таргумах: Мудрость, Тора и Мемра

Отголоски в христианском богословии и гностицизме: Логос, Дух и София

Лекция 22. Страдания и познание Иова

Загадка Книги Иова, филологические трудности и жанровые особенности

Структура книги: проза, поэзия и статус речей Елиуя

Пролог на небесах: вызов Сатаны и бескорыстие веры

Диалоги с друзьями: конфликт воздаяния и невиновности

Речи Бога из бури и пределы человеческого разума

Отречение Иова, крах теории воздаяния и космическая ценность человека

Лекция 23. Екклесиаст и «суета сует»

Книга Екклесиаста: популярность, псевдоним Кохелет и эллинистическая датировка

«Суета сует»: иллюзия безнадежности и равенство перед смертью

Скрытая четырехчастная структура: от жизненного кризиса к радости

Эпилог книги и опровержение пессимистического прочтения

Радость как божественный дар: «Carpe diem in luce Dei»

Лекция 24. Сокрушая драконов Ветхого Завета