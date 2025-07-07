В 26 лет я стал религиозным человеком и начал жить по Торе. Тора — это подход к жизни. Каждый человек выбирает свое мировоззрение. Понять, как жить так, чтобы было хорошо и никогда не было плохо, — главное желание живущих на Земле. Когда ты живешь по Торе, все проясняется. Как сказано в Мишлей: «Заповедь — это свеча. Тора — свет. Путь к жизни — моральная дисциплина».

Я занимаюсь профессионально религиозным просвещением более 20 лет. Психология, физиология, философия, труды и методики самых умных людей мира дают лишь частный и краткосрочный результат. Но Тора—это знание от Б-ГА (Творца Мироздания) о том, как жить в этом мире, чтобы вечно было только хорошо. Тора—это фундамент, на котором можно построить успешную жизнь. Тора бесконечна, как ее СОЗДАТЕЛЬ и само мироздание. Мироздание — это проекция Торы.

Мишлей: Притчи царя Соломона. Комментарий и перевод Ицхака Пинтосевича

Харьков: ПЕТ, 5783/2022. — 432 с.

ISBN 978-966-925-437-5

Мишлей: Притчи царя Соломона. Комментарий и перевод Ицхака Пинтосевича - Содержание

Предисловие

Мишлей 1 Глава - Мишлей 2 Глава - Мишлей 3 Глава - Мишлей 4 Глава - Мишлей 5 Глава - Мишлей 6 Глава - Мишлей 7 Глава - Мишлей 8 Глава - Мишлей 9 Глава - Мишлей 10 Глава - Мишлей 11 Глава - Мишлей 12 Глава - Мишлей 13 Глава - Мишлей 14 Глава - Мишлей 15 Глава - Мишлей 16 Глава - Мишлей 17 Глава - Мишлей 18 Глава - Мишлей 19 Глава - Мишлей 20 Глава - Мишлей 21 Глава - Мишлей 22 Глава - Мишлей 23 Глава - Мишлей 24 Глава - Мишлей 25 Глава - Мишлей 26 Глава - Мишлей 27 Глава - Мишлей 28 Глава - Мишлей 29 Глава - Мишлей 30 Глава - Мишлей 31 Глава