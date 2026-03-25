Митрофанов - Традиционные религии России в свете христианства

Эти наиболее древние религии, возникшие в условиях первобытнообщинного строя, которые продолжают сохраняться в рамках своих реликтовых культур. Для них свойственно придавать сакральное значение природным и любым необъяснимым явлениям. Общественное мировоззрение, отраженное в учении, ограничено масштабом племени или рода, представители которого предстоят перед своими божествами. В их религиозном культе большую роль также играют: почитание предков, вождя, посредников отношений с высшим миром (шаманов, колдунов, жрецов), возрастные инициации (связанные с идеей плодородия и охотой), оккультно-магические ритуалы и пр. Именно на их базе некогда возникали все народностно-национальные религии. Количество этих религий в современном мире стремительно сокращается. Они сохраняются среди тех народов, которые пока имеют возможность сберегать свою древнюю культуру и сумели избежать влияния современной цивилизации. Родоплеменные религии можно встретить среди коренных народов практически во всех частях света. В нашей стране самым ярким их представителем можно назвать шаманизм, распространенный среди народов северо-запада европейской части, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Александр Митрофанов - Конфессиональное религиоведение. Традиционные религии России в свете христианства

М.: Издательство «Перо», 2021. - 456 с.

ISBN 978-5-00171-588-7

Предисловие

Вступление

I раздел. Введение в изучение религий

Основные понятия

Типы и структура религий

Подходы к изучению религий

Богословский подход

Религиоведческий подход

Происхождение религий

Теория эволюции

Теория прамонотеизма

Библейское понимание религий

II раздел. Изучение религий

Иудаизм

1. История иудаизма

Основоположник

Формирование иудаизма

Иудаизм в России

Основные конфессии и направления иудаизма

2. Вероучение иудаизма

Священное Писание

Учение о Боге

Учение о духовном мире

Учение о человеке

Путь спасения

Учение о последних днях и воздаянии

Община

3. Оценка иудаизма

Ислам

1. История ислама

Основатель

Формирование ислама

Ислам в России

Основные конфессии и направления ислама

2. Вероучение ислама

Священное писание

Учение о Боге

Учение о духовном мире

Учение о человеке

Путь спасения

Учение о последних днях и воздаянии

Община

3. Оценка ислама

Буддизм

1. История буддизма

Основатель

Формирование буддизма

Буддизм в России

Основные конфессии и направления буддизма

2. Вероучение буддизма

Священное писание

Учение о боге

Учение о духовном мире

Учение о человеке

Учение о последних днях и воздаянии

Община

3. Оценка буддизма

Словарь терминов и названий

Словарь имен

Литература