Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Митрофанов - Традиционные религии России в свете христианства

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, Religious Studies Atheism
Series Конфессиональное религиоведение (2 books)

Эти наиболее древние религии, возникшие в условиях первобытнообщинного строя, которые продолжают сохраняться в рамках своих реликтовых культур. Для них свойственно придавать сакральное значение природным и любым необъяснимым явлениям. Общественное мировоззрение, отраженное в учении, ограничено масштабом племени или рода, представители которого предстоят перед своими божествами. В их религиозном культе большую роль также играют: почитание предков, вождя, посредников отношений с высшим миром (шаманов, колдунов, жрецов), возрастные инициации (связанные с идеей плодородия и охотой), оккультно-магические ритуалы и пр. Именно на их базе некогда возникали все народностно-национальные религии. Количество этих религий в современном мире стремительно сокращается. Они сохраняются среди тех народов, которые пока имеют возможность сберегать свою древнюю культуру и сумели избежать влияния современной цивилизации. Родоплеменные религии можно встретить среди коренных народов практически во всех частях света. В нашей стране самым ярким их представителем можно назвать шаманизм, распространенный среди народов северо-запада европейской части, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Александр Митрофанов - Конфессиональное религиоведение. Традиционные религии России в свете христианства

М.: Издательство «Перо», 2021. - 456 с.

ISBN 978-5-00171-588-7

Александр Митрофанов - Конфессиональное религиоведение. Традиционные религии России в свете христианства - Содержание

Предисловие

Вступление

I раздел. Введение в изучение религий

  • Основные понятия

  • Типы и структура религий

  • Подходы к изучению религий

  • Богословский подход

  • Религиоведческий подход

  • Происхождение религий

  • Теория эволюции

  • Теория прамонотеизма

  • Библейское понимание религий

II раздел. Изучение религий

Иудаизм

1. История иудаизма

  • Основоположник

  • Формирование иудаизма

  • Иудаизм в России

  • Основные конфессии и направления иудаизма

2. Вероучение иудаизма

  • Священное Писание

  • Учение о Боге

  • Учение о духовном мире

  • Учение о человеке

  • Путь спасения

  • Учение о последних днях и воздаянии

  • Община

3. Оценка иудаизма

Ислам

1. История ислама

  • Основатель

  • Формирование ислама

  • Ислам в России

  • Основные конфессии и направления ислама

2. Вероучение ислама

  • Священное писание

  • Учение о Боге

  • Учение о духовном мире

  • Учение о человеке

  • Путь спасения

  • Учение о последних днях и воздаянии

  • Община

3. Оценка ислама

Буддизм

1. История буддизма

  • Основатель

  • Формирование буддизма

  • Буддизм в России

  • Основные конфессии и направления буддизма

2. Вероучение буддизма

  • Священное писание

  • Учение о боге

  • Учение о духовном мире

  • Учение о человеке

  • Учение о последних днях и воздаянии

  • Община

3. Оценка буддизма

Словарь терминов и названий

Словарь имен

Литература

Views 44
Rating
Added 25.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

