Prayers for All Peoples – Gebete fur Alle Volker – Молитвы для всех народов – Prieres pour tous les Peuples

Более одного миллиарда людей разговаривают сегодня на английском, немецком, русском или французском языках. Каждый, кто говорит на языке другого народа, может, несмотря на это, строить мосты взаимопонимания друг с другом. Пусть и эта книга на четырех языках внесет свой вклад в это дело. Везде, где изучаются новые языки, читаются тексты других культур. Этой книгой мы предлагаем 63 отдельных текста ввиде песен и молитв из самой значительной книги мировой литературы - книги Библии. В изучении иностранного языка большую помощь оказывает вначале заучивание какого-либо текста наизусть. Более точное понимание приходит со временем. Содержимое этой книги прежде всего и предназначено для такого заучивания. Четыре коротких статьи вводят в тексты, а наглядный материал углубляет содержание выражений. При помощи помещенных рядом друг с другом колонок “МОЛИТВЫ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ” могут читаться в любом направлении. Лучше всего начинать с того языка, который должен быть изучен. Попытайтесь также при сравнении разноязычных текстов понять первоначальный смысл этих библейских гимнов и молитв. Желаем Вам много радости и пользы при чтении этой книги!

Эта книга вполне пригодна для самостоятельного изучения какого-либо языка. Вы можете сами себе или же вдвоем прочитывать эти гимны и молитвы, сравнивать их с другим языком, повторять эти тексты вслух, заучивая их таким образом наизусть и размышляя над ними.

Но прежде всего эта книга хочет послужить учебным материалом при изучении иностранных языков в школах, университетах или же церквах. Мы могли поместить в этой книге тексты только на четырех мировых языках, о которых однако известно, что они являются одними из популярных языков мира, избираемых для изучения. Переводы текстов западных языков содержат в себе используемые сегодня обороты речи.

Групповые занятия с преподавателем могут помочь Вам, к примеру, при заучивании текстов проконтролировать произношение, а также изучить другие формы выражения и грамматику иностранного языка. Вопросы для устных и письменных упражнений просим разработать самим.

Кроме этого эта книга может оказать большую услугу во время интернациональных встреч религиозного характера.

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Prayers for All Peoples – Gebete fur Alle Volker – Молитвы для всех народов – Prieres pour tous les Peuples

Библейские тексты на английском, русском, немецком и французском языках. - Wuppertal: Oncken Verlag, 1993. – 194 с.

Молитвы для всех народов – Содержание