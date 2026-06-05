Молліка - Зцілення невидимих ран
Книжка «Зцілення невидимих ран» американського психіатра Річарда Ф. Молліки — це глибоке дослідження впливу травматичного досвіду на особистість та суспільство, а також практичний посібник із подолання наслідків насильства. Автор, засновник Гарвардської програми допомоги біженцям, спирається на понад 25-річний досвід роботи з жертвами війни, тортур, геноциду та переслідувань у різних куточках світу — від Камбоджі до Боснії, від Руанди до Нью-Йорка після 11 вересня.
Молліка поєднує науковий підхід із глибоким гуманізмом, наводячи численні історії реальних людей, які, попри жахливі втрати, змогли знайти новий сенс життя. Він закликає до переосмислення ролі медицини, психотерапії, освіти та політики у процесі зцілення, показуючи, що навіть у найтемніші часи людина здатна відновитися.
Молліка Річард Ф. – Зцілення невидимих ран – Стежки до надії та відновлення у жорстокому світі
д-р Річард Ф. Молліка. Зцілення невидимих ран: стежки до надії та відновлення у жорстокому світі / пер. з англ. Поліна Хаботнякова. – Львів: Видавництво УКУ, 2025. – 328 с.
ISBN 978-617-8408-01-5
Молліка Річард Ф. – Зцілення невидимих ран – Зміст
Передмова
Пролог
Розділ 1. Розпочинаючи новий шлях
Нова клініка
Розробляючи новий клінічний підхід
Моменти одкровення
Розділ 2. Історія травми
Історичне призначення розповіді про травму
Чотири складові історії травми
Боснійська історія травми
Розділ 3. Приниження
Культурне винищення
Приниження: емоція насильства
Мотивація насильства: утопія
Розділ 4. Сила самозцілення
Самозцілення
Сприяння природному зціленню
Середовище для відновлення
Розділ 5. Сторітелінг як мистецтво зцілення
Невиразний сторітелінг
Біологічне диво
Історія травми як об’єкт мистецтва
Якісний сторітелінг
Розділ 6. Сни-мрії та сни-жахи
Користь снів
Шкідливий вплив снів
Невпорядковані спогади
Колективний обмін сновидіннями
Зв’язок внутрішнього і зовнішнього світу
Розділ 7. Соціальні інструменти зцілення
Співпраця і симбіоз
Соціальні аспекти зцілення
Зцілення у повсякденному житті
Розділ 8. Поклик до зцілення
Оптимістичний прогноз
Кроки до самозцілення
Від крайніх ситуацій до повсякденності
Соціальна справедливість
Розділ 9. Суспільство, що зцілює
Зобов’язання чи залежність?
Лікарська зарозумілість
Благі наміри, що ведуть до поганих наслідків
Права людини чи зцілення?
Утримування суспільства хворим
Зцілення для XXI століття
Епілог
Подяки
Бібліографія
Покажчик
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