Книжка «Зцілення невидимих ран» американського психіатра Річарда Ф. Молліки — це глибоке дослідження впливу травматичного досвіду на особистість та суспільство, а також практичний посібник із подолання наслідків насильства. Автор, засновник Гарвардської програми допомоги біженцям, спирається на понад 25-річний досвід роботи з жертвами війни, тортур, геноциду та переслідувань у різних куточках світу — від Камбоджі до Боснії, від Руанди до Нью-Йорка після 11 вересня.

Молліка поєднує науковий підхід із глибоким гуманізмом, наводячи численні історії реальних людей, які, попри жахливі втрати, змогли знайти новий сенс життя. Він закликає до переосмислення ролі медицини, психотерапії, освіти та політики у процесі зцілення, показуючи, що навіть у найтемніші часи людина здатна відновитися.

Молліка Річард Ф. – Зцілення невидимих ран – Стежки до надії та відновлення у жорстокому світі

д-р Річард Ф. Молліка. Зцілення невидимих ран: стежки до надії та відновлення у жорстокому світі / пер. з англ. Поліна Хаботнякова. – Львів: Видавництво УКУ, 2025. – 328 с.

ISBN 978-617-8408-01-5

Молліка Річард Ф. – Зцілення невидимих ран – Зміст