Морачевський - Новий Завіт - переклад Морачевського 1905
Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа – Переклад П.С. Морачевського
Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2017. – 478 с.
За благословінням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України ОНУФРІЯ
Цей переклад здійснений Волинською єпархією УПЦ у 2005 році на основі перекладу, затвердженого Синодом у 1905 році. В основі тексту - переклад Нового Завіту українського письменника, педагога, поета-романтика, філолога і перекладача Пилипа Морачевського, який було здійснено у 1860-х роках. Даний переклад був затверджений Священним Синодом УПЦ і на цей момент справедливо вважається найякіснішим і найбільш авторизованим українським перекладом Святого Письма.
У додатках містяться довідкові матеріали про Святе письмо Нового Завіту, покажчик церковних євангельський і апостольських читань, таблиця послідовності євангельських подій за чотирма євангелістами та ілюстративні додатки у вигляді карт повʼязаних з історією Нового Завіту.
Зміст
Від Матфея святе благовіствування - Одкровення Апостола Іоанна Богослова
Додатки:
Про Святе Письмо Нового Завіту
Покажчик євангельських і апостольських читань церковних
Послідовність євангельських подій за чотирма євангелістами
Ілюстративні додатки
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