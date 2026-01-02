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Морачевський - Новий Завіт - переклад Морачевського 1905

Новий Завіт - переклад Морачевського 1905
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Translations, Biblical Studies

Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа – Переклад П.С. Морачевського

Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2017. – 478 с.

За благословінням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України ОНУФРІЯ

Цей переклад здійснений Волинською єпархією УПЦ у 2005 році на основі перекладу, затвердженого Синодом у 1905 році. В основі тексту - переклад Нового Завіту українського письменника, педагога, поета-романтика, філолога і перекладача Пилипа Морачевського, який було здійснено у 1860-х роках. Даний переклад був затверджений Священним Синодом УПЦ і на цей момент справедливо вважається найякіснішим і найбільш авторизованим українським перекладом Святого Письма.

У додатках містяться довідкові матеріали про Святе письмо Нового Завіту, покажчик церковних євангельський і апостольських читань, таблиця послідовності євангельських подій за чотирма євангелістами та ілюстративні додатки у вигляді карт повʼязаних з історією Нового Завіту.

Зміст

Від Матфея святе благовіствування - Одкровення Апостола Іоанна Богослова

Додатки:

  • Про Святе Письмо Нового Завіту

  • Покажчик євангельських і апостольських читань церковних

  • Послідовність євангельських подій за чотирма євангелістами

  • Ілюстративні додатки

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Added 02.01.2026
Author SamuelAKim
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