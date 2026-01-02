Морачевський - Псалтир - переклад Морачевського 1865

Псалтир: переклад новою українською літературною мовою П. С. Морачевського (1865)

Підготовка вид. Л. А. Гнатенко ; дослід. Л. А. Гнатенко, В. В. Німчука ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; Національна академія наук України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України ім. В. I. Вернадського; Інститут української мови; – К. : НБУВ, 2015. – 200 с. ; 5 іл. (Пам’ятки української мови ХІХ ст., Серія канонічної літератури).

ISBN 978-966-02-7487-7

Перший повний переклад Нового Завіту та Псалтиря новою українською літературною мовою здійснив Пилип Семенович Морачевський (1806–1879) – український просвітитель, педагог, письменник та книгознавець.

Пилип Семенович Морачевський народився 14 (26) листопада 1806 р. в селі Шостовиця Чернігівського повіту Чернігівської губернії (нині с. Шестовиця Чернігівського р-ну Чернігівської обл.). Належав до чернігівського дворянства, отримав добру освіту, знав багато мов. Навчався в Харківському університеті на фізико-математичному відділенні (1825–1828) і після одержання звання вчителя математики в 1829 р. працював викладачем в Сумському повітовому училищі. У 1832 р., склавши в іспитовому комітеті Харківського університету екзамен на звання вчителя російської словесності, був призначений до Луцької гімназії на посаду молодшого викладача російської мови та географії, а в 1835 р. переведений до Кам’янець-Подільської гімназії на посаду старшого вчителя російської словесності, в якій також працював інспектором з 1838 р. У 1849 р. переїздить до м. Ніжина, де працює до відставки 1859 р. на посадах інспектора Ніжинського ліцею князя Безбородька та Ніжинської гімназії. Писав поетичні й прозові твори українською та російською мовами, найвизначнішою з яких є історична поема «Чумаки, або Україна з 1768 року…» (1848–1849). Також він укладав підручники для навчальних закладів – «История русской словесности» в трьох томах (1841–1842) (російською мовою) та «Священна історія, для шкіл та народного читання» (1862) (українською мовою).

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