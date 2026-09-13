Мустафин - Очерки русской гносеологии XIX–XX веков

«Очерки русской гносеологии XIX–XX веков» протоиерея Владимира Мустафина посвящены становлению и развитию теории познания в русской христианской философии. В центре исследования находятся четыре мыслителя — протоиерей Феодор Голубинский, Виктор Кудрявцев-Платонов, Владимир Соловьев и Николай Лосский. Автор последовательно показывает, как в их системах ставятся вопросы о критерии истины, достоверности чувственного и рационального знания, отношении субъекта и объекта, границах человеческого разума, интуиции и возможности религиозного познания. Особое внимание уделяется стремлению русской религиозной философии преодолеть противопоставление эмпиризма и рационализма посредством обращения к интуитивному и мистическому знанию.

Книга основана на кандидатской диссертации Владимира Мустафина «Проблемы гносеологии в освещении русских христианских мыслителей», защищенной в Ленинградской духовной академии в 1973 году. Издание 2026 года позволяет одновременно увидеть самостоятельное исследование русской духовно-академической философии и документ интеллектуальной истории отечественных духовных школ советского периода. Автор рассматривает гносеологию как фундамент философского мировоззрения и прослеживает путь от несистематизированных идей Голубинского через трансцендентальный монизм Кудрявцева-Платонова и религиозный синтез Соловьева к интуитивизму и онтологизму Лосского. Книга адресована преподавателям и студентам богословских и философских дисциплин, а также читателям, интересующимся историей русской религиозной мысли.

Мустафин Владимир – Очерки русской гносеологии XIX–XX веков

Мустафин В. Ф., прот. Очерки русской гносеологии XIX–XX веков / протоиерей Владимир Мустафин ; Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия. – СПб.: Изд-во СПбДА, 2026. – 236 с. – (Богословие и философия).

ISBN 978-5-6054639-7-9

Мустафин Владимир – Очерки русской гносеологии XIX–XX веков – Содержание