Мустафин - Очерки русской гносеологии XIX–XX веков
«Очерки русской гносеологии XIX–XX веков» протоиерея Владимира Мустафина посвящены становлению и развитию теории познания в русской христианской философии. В центре исследования находятся четыре мыслителя — протоиерей Феодор Голубинский, Виктор Кудрявцев-Платонов, Владимир Соловьев и Николай Лосский. Автор последовательно показывает, как в их системах ставятся вопросы о критерии истины, достоверности чувственного и рационального знания, отношении субъекта и объекта, границах человеческого разума, интуиции и возможности религиозного познания. Особое внимание уделяется стремлению русской религиозной философии преодолеть противопоставление эмпиризма и рационализма посредством обращения к интуитивному и мистическому знанию.
Книга основана на кандидатской диссертации Владимира Мустафина «Проблемы гносеологии в освещении русских христианских мыслителей», защищенной в Ленинградской духовной академии в 1973 году. Издание 2026 года позволяет одновременно увидеть самостоятельное исследование русской духовно-академической философии и документ интеллектуальной истории отечественных духовных школ советского периода. Автор рассматривает гносеологию как фундамент философского мировоззрения и прослеживает путь от несистематизированных идей Голубинского через трансцендентальный монизм Кудрявцева-Платонова и религиозный синтез Соловьева к интуитивизму и онтологизму Лосского. Книга адресована преподавателям и студентам богословских и философских дисциплин, а также читателям, интересующимся историей русской религиозной мысли.
Мустафин Владимир – Очерки русской гносеологии XIX–XX веков
Мустафин В. Ф., прот. Очерки русской гносеологии XIX–XX веков / протоиерей Владимир Мустафин ; Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия. – СПб.: Изд-во СПбДА, 2026. – 236 с. – (Богословие и философия).
ISBN 978-5-6054639-7-9
Мустафин Владимир – Очерки русской гносеологии XIX–XX веков – Содержание
Предисловие
Предисловие автора
Введение
Определение понятия гносеологии
Истоки христианской гносеологии
Восточно-христианская гносеология
Гносеология неотомизма
Новая философия
Гносеология в России
Глава I. Профессор протоиерей Ф. А. Голубинский
Своеобразие гносеологии
Критика истинности чувственных представлений
Глава II. В. Д. Кудрявцев-Платонов
Характеристика системы
Значение гносеологии
Критика философии «здравого смысла» и скептицизма
Начала и метод философского знания
Проблема эмпирического познания
Материалистический эмпиризм
Идеалистический эмпиризм
Обоснование эмпиризма; его ограниченность
Понятия пространства и времени
Проблема рационального познания
Выводы исследования категорий
Учение об идеальных понятиях. Признание интуиции
Интуиция — идеальное (религиозное) познание
Оценка гносеологии В. Д. Кудрявцева-Платонова
Глава III. В. С. Соловьев
Значение гносеологии
Определение истины как сущего вообще. Принципы отвлеченного реализма
Логическая критика отвлеченного реализма. Переход к натурализму
Формы натурализма. Атомизм. Переход к феноменальному реализму
Критический реализм. Сенсуализм
Переход от сенсуализма к идеализму
Критика эмпиризма. Переход к умозрению
Необходимость рациональной философии
Рационализм догматический, критический и абсолютный. Границы отвлеченной философии
Отрицательный результат реализма и рационализма. Переход к религиозному началу гносеологии
Невозможность истинного познания из ощущений и понятий
Истина как сущее
Безусловно сущее
Вера, воображение и творчество как основные элементы философского познания
Синтез реализма, рационализма и мистицизма как принцип познания
Оценка гносеологии В. С. Соловьева
Глава IV. Н. О. Лосский
Характер гносеологических исследований
Метод теории знания
Наивный реализм
Эмпиризм, основанный на внешнем опыте
Эмпиризм, основанный на внутреннем опыте
Трансцендентный рационализм
Критицизм Канта
Начала интуитивизма
Отношение гносеологии и логики
Преодоление гносеологического индивидуализма новейшей философии
Идея бессмертия души в гносеологии
Проблема чужого Я
Предмет психологии
Звук как отдельное царство бытия
Онтологизм в гносеологии
Заключение. Тенденции развития русской гносеологии
Общая характеристика основных гносеологических направлений
Религиозная теория познания
Философский мистицизм в последнее время
Послесловие
Послесловие спустя полвека
Источники и литература
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