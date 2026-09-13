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Мустафин - Очерки русской гносеологии XIX–XX веков

Мустафин - Очерки русской гносеологии XIX–XX веков
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Philosophy, History, Educational
Series Богословие и философия (4 books)

«Очерки русской гносеологии XIX–XX веков» протоиерея Владимира Мустафина посвящены становлению и развитию теории познания в русской христианской философии. В центре исследования находятся четыре мыслителя — протоиерей Феодор Голубинский, Виктор Кудрявцев-Платонов, Владимир Соловьев и Николай Лосский. Автор последовательно показывает, как в их системах ставятся вопросы о критерии истины, достоверности чувственного и рационального знания, отношении субъекта и объекта, границах человеческого разума, интуиции и возможности религиозного познания. Особое внимание уделяется стремлению русской религиозной философии преодолеть противопоставление эмпиризма и рационализма посредством обращения к интуитивному и мистическому знанию.

Книга основана на кандидатской диссертации Владимира Мустафина «Проблемы гносеологии в освещении русских христианских мыслителей», защищенной в Ленинградской духовной академии в 1973 году. Издание 2026 года позволяет одновременно увидеть самостоятельное исследование русской духовно-академической философии и документ интеллектуальной истории отечественных духовных школ советского периода. Автор рассматривает гносеологию как фундамент философского мировоззрения и прослеживает путь от несистематизированных идей Голубинского через трансцендентальный монизм Кудрявцева-Платонова и религиозный синтез Соловьева к интуитивизму и онтологизму Лосского. Книга адресована преподавателям и студентам богословских и философских дисциплин, а также читателям, интересующимся историей русской религиозной мысли.

Мустафин Владимир – Очерки русской гносеологии XIX–XX веков

Мустафин В. Ф., прот. Очерки русской гносеологии XIX–XX веков / протоиерей Владимир Мустафин ; Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия. – СПб.: Изд-во СПбДА, 2026. – 236 с. – (Богословие и философия).
ISBN 978-5-6054639-7-9

Мустафин Владимир – Очерки русской гносеологии XIX–XX веков – Содержание

  • Предисловие

  • Предисловие автора

  • Введение

    • Определение понятия гносеологии

    • Истоки христианской гносеологии

      • Восточно-христианская гносеология

      • Гносеология неотомизма

      • Новая философия

    • Гносеология в России

  • Глава I. Профессор протоиерей Ф. А. Голубинский

    • Своеобразие гносеологии

    • Критика истинности чувственных представлений

  • Глава II. В. Д. Кудрявцев-Платонов

    • Характеристика системы

    • Значение гносеологии

    • Критика философии «здравого смысла» и скептицизма

    • Начала и метод философского знания

    • Проблема эмпирического познания

    • Материалистический эмпиризм

    • Идеалистический эмпиризм

    • Обоснование эмпиризма; его ограниченность

    • Понятия пространства и времени

    • Проблема рационального познания

    • Выводы исследования категорий

    • Учение об идеальных понятиях. Признание интуиции

    • Интуиция — идеальное (религиозное) познание

    • Оценка гносеологии В. Д. Кудрявцева-Платонова

  • Глава III. В. С. Соловьев

    • Значение гносеологии

    • Определение истины как сущего вообще. Принципы отвлеченного реализма

    • Логическая критика отвлеченного реализма. Переход к натурализму

    • Формы натурализма. Атомизм. Переход к феноменальному реализму

    • Критический реализм. Сенсуализм

    • Переход от сенсуализма к идеализму

    • Критика эмпиризма. Переход к умозрению

    • Необходимость рациональной философии

    • Рационализм догматический, критический и абсолютный. Границы отвлеченной философии

    • Отрицательный результат реализма и рационализма. Переход к религиозному началу гносеологии

    • Невозможность истинного познания из ощущений и понятий

    • Истина как сущее

    • Безусловно сущее

    • Вера, воображение и творчество как основные элементы философского познания

    • Синтез реализма, рационализма и мистицизма как принцип познания

    • Оценка гносеологии В. С. Соловьева

  • Глава IV. Н. О. Лосский

    • Характер гносеологических исследований

    • Метод теории знания

    • Наивный реализм

    • Эмпиризм, основанный на внешнем опыте

    • Эмпиризм, основанный на внутреннем опыте

    • Трансцендентный рационализм

    • Критицизм Канта

    • Начала интуитивизма

    • Отношение гносеологии и логики

    • Преодоление гносеологического индивидуализма новейшей философии

    • Идея бессмертия души в гносеологии

    • Проблема чужого Я

    • Предмет психологии

    • Звук как отдельное царство бытия

    • Онтологизм в гносеологии

  • Заключение. Тенденции развития русской гносеологии

    • Общая характеристика основных гносеологических направлений

    • Религиозная теория познания

    • Философский мистицизм в последнее время

  • Послесловие

  • Послесловие спустя полвека

  • Источники и литература

Views 59
Rating 5.0 / 5
Added 13.09.2026
Author brat lexmak
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