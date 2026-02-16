Нечипуренко - Песнь Песней Соломона

Перевод «Песни Песней Соломона», выполненный профессором В. Н. Нечипуренко, представляет собой уникальное сочетание глубокого филологического анализа и философско-мистической интерпретации. Автор, будучи специалистом в области иудаики и религиозной философии, предлагает читателю не просто перевод текста, а попытку восстановить его изначальную многослойность, где чувственная эротическая поэзия неразрывно связана с высочайшими духовными смыслами. Нечипуренко акцентирует внимание на том, что этот библейский текст является вершиной сакральной поэзии, описывающей союз Бога и человека через метафору любви.

В своем труде профессор Нечипуренко сопровождает перевод подробными комментариями, опираясь на классические экзегетические традиции и каббалистические толкования. Он стремится передать ритмику и богатую символику оригинала, проясняя значения архаичных метафор, которые часто теряются в традиционных переводах. Перевод подчеркивает диалогичность книги и её значение как пути духовного восхождения, где человеческая любовь выступает прообразом божественного единения. Это издание ценно как для исследователей Библии, так и для тех, кто ищет в древнем тексте не только историю, но и живой мистический опыт.

Ростов на Дону, 2013 г. – 64 с.

В книге приводятся иллюстрации и картины Зева Рабана, Гюстава Моро, Р. Х. Ивеса Геммелла (R. H. Ives Gammell), Сальвадора Дали

Песнь Песней Соломона - перевод проф. В.Н. Нечипуренко

Голова твоя венчает тебя, как Кармель,

А струящиеся волосы главы твоей –

Как пурпурные [нити];

Царь пленен струйками!

Как прекрасна ты, и как приятна,

О любовь, своими наслаждениями!

Вышиной ты подобна пальме,

А груди твои – словно гроздья.

Сказал я: взобраться бы мне на пальму,

Схватиться бы за ее початки;

Да будут груди твои как грозди винограда,

Как яблоки – ароматом дышащие ноздри,

Влага нёба твоего – как доброе вино!

– Вливается прямо в любимого моего,

Легко скользя по губам спящих.

Я – для любимого моего,

И ко мне влечение его.

Приди, любимый мой,

Выйдем в поле, заночуем в селах.

Встанем рано в виноградниках,

Посмотрим, дала ли почку лоза,

Открылся ли цветок, зацвели ли гранаты?

Там подарю тебе я любовь мою.

Мандрагоры издают благоухание;

У дверей наших все плоды сладостные,

Новые и старые, сохранила я для тебя,

Любимый мой!