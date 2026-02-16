Нечипуренко - Песнь Песней Соломона
Перевод «Песни Песней Соломона», выполненный профессором В. Н. Нечипуренко, представляет собой уникальное сочетание глубокого филологического анализа и философско-мистической интерпретации. Автор, будучи специалистом в области иудаики и религиозной философии, предлагает читателю не просто перевод текста, а попытку восстановить его изначальную многослойность, где чувственная эротическая поэзия неразрывно связана с высочайшими духовными смыслами. Нечипуренко акцентирует внимание на том, что этот библейский текст является вершиной сакральной поэзии, описывающей союз Бога и человека через метафору любви.
В своем труде профессор Нечипуренко сопровождает перевод подробными комментариями, опираясь на классические экзегетические традиции и каббалистические толкования. Он стремится передать ритмику и богатую символику оригинала, проясняя значения архаичных метафор, которые часто теряются в традиционных переводах. Перевод подчеркивает диалогичность книги и её значение как пути духовного восхождения, где человеческая любовь выступает прообразом божественного единения. Это издание ценно как для исследователей Библии, так и для тех, кто ищет в древнем тексте не только историю, но и живой мистический опыт.
перевод проф. В.Н. Нечипуренко - Песнь Песней Соломона
Ростов на Дону, 2013 г. – 64 с.
В книге приводятся иллюстрации и картины Зева Рабана, Гюстава Моро, Р. Х. Ивеса Геммелла (R. H. Ives Gammell), Сальвадора Дали
Голова твоя венчает тебя, как Кармель,
А струящиеся волосы главы твоей –
Как пурпурные [нити];
Царь пленен струйками!
Как прекрасна ты, и как приятна,
О любовь, своими наслаждениями!
Вышиной ты подобна пальме,
А груди твои – словно гроздья.
Сказал я: взобраться бы мне на пальму,
Схватиться бы за ее початки;
Да будут груди твои как грозди винограда,
Как яблоки – ароматом дышащие ноздри,
Влага нёба твоего – как доброе вино!
– Вливается прямо в любимого моего,
Легко скользя по губам спящих.
Я – для любимого моего,
И ко мне влечение его.
Приди, любимый мой,
Выйдем в поле, заночуем в селах.
Встанем рано в виноградниках,
Посмотрим, дала ли почку лоза,
Открылся ли цветок, зацвели ли гранаты?
Там подарю тебе я любовь мою.
Мандрагоры издают благоухание;
У дверей наших все плоды сладостные,
Новые и старые, сохранила я для тебя,
Любимый мой!
