Немеркнущий свет - Евангельские мотивы в русской поэзии
Сост. В. В. Мусатова, перераб. И. Е. Воробьевой. — СПб.: Свет на Востоке, 2004. — 288 с., ил. — (Лики Евангелия).
ISBN 5-93829-032-5.
От издательства
Александр ХАРИТОНОВ. «Когда в свою сухую ниву я семя истины приял…» - БЛАГОВЕЩЕНИЕ ДЕВЕ МАРИИ
Игорь СЕВЕРЯНИН. AVE MARIA
Михаил КУЗМИН. БЛАГОВЕЩЕНЬЕ
Федор СОЛОГУБ (ТЕТЕРНИКОВ). «Милая Мать, ты — Мадонна...»
Александр БЛОК. БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Александр ПУШКИН. ПТИЧКА
Николай КЛЮЕВ. «Радость видеть первый стог...» - РОЖДЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА - БЛАГОВЕСТИЕ ПАСТУХАМ. ПОКЛОНЕНИЕ ПАСТУХОВ
Афанасий ФЕТ. «Ночь тиха. По тверди зыбкой...»
Владимир НАБОКОВ. «И видел я: стемнели неба своды...»
Владимир НАБОКОВ. ОВЦА
Владислав ХОДАСЕВИЧ. «Мечта моя! Из Вифлеемской дали...»
Борис ПАСТЕРНАК. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
Владимир СОЛОВЬЕВ. НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО
Владимир СОЛОВЬЕВ. ИММАНУ-ЭЛЬ
Зинаида ГИППИУС. НАШЕ РОЖДЕСТВО
Зинаида ГИППИУС. БЕЛОЕ
Вячеслав ИВАНОВ. «И снова ты пред взором видящим...»
Иосиф БРОДСКИЙ. 24 ДЕКАБРЯ 1971 ГОДА – СРЕТЕНИЕ - ПРОРОЧЕСТВА СИМЕОНА И АННЫ
Иосиф БРОДСКИЙ. СРЕТЕНЬЕ - ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ
Иосиф БРОДСКИЙ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
Михаил КУЗМИН. ВОЛХВЫ - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Александр КУШНЕР. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ - БЕГСТВО В ЕГИПЕТ
Иван БУНИН. БЕГСТВО В ЕГИПЕТ
Николай ЗАБОЛОЦКИЙ. БЕГСТВО В ЕГИПЕТ - ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЕГИПТА В НАЗАРЕТ
Иван БУНИН. НОВЫЙ ЗАВЕТ - ПРОПОВЕДЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ - КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА
Мать МАРИЯ (Елизавета КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА). «Крылатому Вестнику ринусь навстречу...» - ИСКУШЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
Афанасий ФЕТ. «Когда Божественный бежал людских речей...» - ПРИЗВАНИЕ АПОСТОЛОВ
Николай ГУМИЛЕВ. ХРИСТОС
Георгий РАЕВСКИЙ. «Мы целый день закидывали сети...»
Александр КУШНЕР. «Иисус к рыбакам Галилеи...» - КАЮЩАЯСЯ ГРЕШНИЦА У НОГ СПАСИТЕЛЯ
Борис ПАСТЕРНАК. МАГДАЛИНА - ПРИТЧИ ИИСУСА ХРИСТА
Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. ПРИТЧА О БОГАТОМ
Владимир СОЛОВЬЕВ. «Когда в свою сухую ниву...» - СМЕРТЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
Владимир БЕНЕДИКТОВ. ПЛЯСКА
Александр БЛОК. ВЕНЕЦИЯ
Николай ГУМИЛЕВ. ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ - ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Вячеслав ИВАНОВ. «Едва медовый справлен Спас...»
Борис ПАСТЕРНАК. АВГУСТ - ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО ЮНОШИ
Максимилиан ВОЛОШИН. РУСЬ ГЛУХОНЕМАЯ - СПАСИТЕЛЬ ГОВОРИТ УЧЕНИКАМ ОБ ИГЕ
Георгий ЧУЛКОВ. ЛЕГКОЕ ИГО - ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ
Валерий БРЮСОВ. БЛУДНЫЙ СЫН
Николай ГУМИЛЕВ. БЛУДНЫЙ СЫН
Иван БУНИН. «И цветы, и шмели, и трава...» - НАЧАЛО СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ
Борис ПАСТЕРНАК. НА СТРАСТНОЙ - ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Иван БУНИН. ВХОД В ИЕРУСАЛИМ
Борис ПАСТЕРНАК. ДУРНЫЕ ДНИ
Александр БЛОК. ВЕРБОЧКИ
Иннокентий АННЕНСКИЙ. ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ
Сергей ЕСЕНИН. «Сохнет стаявшая глина...» - ПРОКЛЯТИЕ СМОКОВНИЦЫ
Борис ПАСТЕРНАК. ЧУДО
Александр КУШНЕР. «Нет сосен в книге той...» - ПРИТЧА О БРАЧНОМ ПИРЕ
Владимир НАБОКОВ. ПИР - ПОСЛЕДНИЕ НАСТАВЛЕНИЯ
Владислав ХОДАСЕВИЧ. ПУТЕМ ЗЕРНА - ПРОЩАЛЬНАЯ БЕСЕДА С УЧЕНИКАМИ
Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. Из поэмы «ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ (ЛЕГЕНДА)»
Сергей АВЕРИНЦЕВ. «Что нам делать, Раввуни...» - ГЕФСИМАНСКОЕ БОРЕНИЕ
Иван БУНИН. В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ
Борис ПАСТЕРНАК. ГЕФСИМАНСКИЙ САД
Федор СОЛОГУБ. «Зелень тусклая олив...» - РАСПЯТИЕ
Осип МАНДЕЛЬШТАМ. «Неумолимые слова…»
Зинаида ГИППИУС. СООБЩНИКИ
Александр БЛОК. «Когда в листве сырой и ржавой...»
Сергей АВЕРИНЦЕВ. СТИХ О БЛАГОРАЗУМНОМ РАЗБОЙНИКЕ - У ПОДНОЖИЯ КРЕСТА
Анна АХМАТОВА. РАСПЯТИЕ - СТРАСТИ
Анна АХМАТОВА. «Кого когда-то называли люди...» - СМЕРТЬ ИИСУСА ХРИСТА
Валерий БРЮСОВ. КРЕСТНАЯ СМЕРТЬ
Александр КУШНЕР. «А лучший довод в тексте...»
Сергей АВЕРИНЦЕВ. СТИХ О ПРЕЧИСТОЙ КРОВИ ХРИСТОВОЙ - ВОСКРЕСЕНИЕ
Константин СЛУЧЕВСКИЙ. ВОСКРЕС!
Георгий АДАМОВИЧ. «Но смерть была смертью...»
Вячеслав ИВАНОВ. «Христос воскрес...»
Яков ПОЛОНСКИЙ. СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
Иван БУНИН. «Христос воскрес! Опять с зарею...» - ЯВЛЕНИЕ ВОСКРЕСШЕГО УЧЕНИКАМ
Вячеслав ИВАНОВ. ПУТЬ В ЭММАУС
Сергей АВЕРИНЦЕВ. СТИХ О УВЕРЕНИИ ФОМЫ
Вячеслав ИВАНОВ. Из «РИМСКОГО ДНЕВНИКА 1944 ГОДА» - ВОЗНЕСЕНИЕ
Георгий ЧУЛКОВ. «Я верю, Господи! Ты вознесен!..» - ВОЗНЕСЕНИЕ - СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА
Вячеслав ИВАНОВ. Из мелопеи «ЧЕЛОВЕК»
Константин БАТЮШКОВ. НАДЕЖДА
Владимир БЕНЕДИКТОВ. И НЫНЕ
Анна АХМАТОВА. «Небо мелкий дождик сеет...» - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
Валерий БРЮСОВ. ПАТМОС
Иван БУНИН. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Иван БУНИН. ИЗ АПОКАЛИПСИСА
Иван БУНИН. ДЕНЬ ГНЕВА
Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. ТРУБНЫЙ ГЛАС
Александр КУШНЕР. «Придется Святому, когда воскресенье...»
КОММЕНТАРИЙ
Авторские права на произведения
