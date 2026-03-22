Немеркнущий свет

Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, **Ecclesiology Faith Experience, Cultural Studies Art, Philology Literature

Немеркнущий свет - Евангельские мотивы в русской поэзии

Сост. В. В. Мусатова, перераб. И. Е. Воробьевой. — СПб.: Свет на Востоке, 2004. — 288 с., ил. — (Лики Евангелия).

ISBN 5-93829-032-5.

Немеркнущий свет - Содержание

От издательства

  • Александр ХАРИТОНОВ. «Когда в свою сухую ниву я семя истины приял…» - БЛАГОВЕЩЕНИЕ ДЕВЕ МАРИИ

  • Игорь СЕВЕРЯНИН. AVE MARIA

  • Михаил КУЗМИН. БЛАГОВЕЩЕНЬЕ

  • Федор СОЛОГУБ (ТЕТЕРНИКОВ). «Милая Мать, ты — Мадонна...»

  • Александр БЛОК. БЛАГОВЕЩЕНИЕ

  • Александр ПУШКИН. ПТИЧКА

  • Николай КЛЮЕВ. «Радость видеть первый стог...» - РОЖДЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА - БЛАГОВЕСТИЕ ПАСТУХАМ. ПОКЛОНЕНИЕ ПАСТУХОВ

  • Афанасий ФЕТ. «Ночь тиха. По тверди зыбкой...»

  • Владимир НАБОКОВ. «И видел я: стемнели неба своды...»

  • Владимир НАБОКОВ. ОВЦА

  • Владислав ХОДАСЕВИЧ. «Мечта моя! Из Вифлеемской дали...»

  • Борис ПАСТЕРНАК. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

  • Владимир СОЛОВЬЕВ. НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО

  • Владимир СОЛОВЬЕВ. ИММАНУ-ЭЛЬ

  • Зинаида ГИППИУС. НАШЕ РОЖДЕСТВО

  • Зинаида ГИППИУС. БЕЛОЕ

  • Вячеслав ИВАНОВ. «И снова ты пред взором видящим...»

  • Иосиф БРОДСКИЙ. 24 ДЕКАБРЯ 1971 ГОДА – СРЕТЕНИЕ - ПРОРОЧЕСТВА СИМЕОНА И АННЫ

  • Иосиф БРОДСКИЙ. СРЕТЕНЬЕ - ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ

  • Иосиф БРОДСКИЙ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

  • Михаил КУЗМИН. ВОЛХВЫ - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

  • Александр КУШНЕР. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ - БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

  • Иван БУНИН. БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

  • Николай ЗАБОЛОЦКИЙ. БЕГСТВО В ЕГИПЕТ - ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЕГИПТА В НАЗАРЕТ

  • Иван БУНИН. НОВЫЙ ЗАВЕТ - ПРОПОВЕДЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ - КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА

  • Мать МАРИЯ (Елизавета КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА). «Крылатому Вестнику ринусь навстречу...» - ИСКУШЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

  • Афанасий ФЕТ. «Когда Божественный бежал людских речей...» - ПРИЗВАНИЕ АПОСТОЛОВ

  • Николай ГУМИЛЕВ. ХРИСТОС

  • Георгий РАЕВСКИЙ. «Мы целый день закидывали сети...»

  • Александр КУШНЕР. «Иисус к рыбакам Галилеи...» - КАЮЩАЯСЯ ГРЕШНИЦА У НОГ СПАСИТЕЛЯ

  • Борис ПАСТЕРНАК. МАГДАЛИНА - ПРИТЧИ ИИСУСА ХРИСТА

  • Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. ПРИТЧА О БОГАТОМ

  • Владимир СОЛОВЬЕВ. «Когда в свою сухую ниву...» - СМЕРТЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

  • Владимир БЕНЕДИКТОВ. ПЛЯСКА

  • Александр БЛОК. ВЕНЕЦИЯ

  • Николай ГУМИЛЕВ. ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ - ПРЕОБРАЖЕНИЕ

  • Вячеслав ИВАНОВ. «Едва медовый справлен Спас...»

  • Борис ПАСТЕРНАК. АВГУСТ - ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО ЮНОШИ

  • Максимилиан ВОЛОШИН. РУСЬ ГЛУХОНЕМАЯ - СПАСИТЕЛЬ ГОВОРИТ УЧЕНИКАМ ОБ ИГЕ

  • Георгий ЧУЛКОВ. ЛЕГКОЕ ИГО - ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ

  • Валерий БРЮСОВ. БЛУДНЫЙ СЫН

  • Николай ГУМИЛЕВ. БЛУДНЫЙ СЫН

  • Иван БУНИН. «И цветы, и шмели, и трава...» - НАЧАЛО СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ

  • Борис ПАСТЕРНАК. НА СТРАСТНОЙ - ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

  • Иван БУНИН. ВХОД В ИЕРУСАЛИМ

  • Борис ПАСТЕРНАК. ДУРНЫЕ ДНИ

  • Александр БЛОК. ВЕРБОЧКИ

  • Иннокентий АННЕНСКИЙ. ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ

  • Сергей ЕСЕНИН. «Сохнет стаявшая глина...» - ПРОКЛЯТИЕ СМОКОВНИЦЫ

  • Борис ПАСТЕРНАК. ЧУДО

  • Александр КУШНЕР. «Нет сосен в книге той...» - ПРИТЧА О БРАЧНОМ ПИРЕ

  • Владимир НАБОКОВ. ПИР - ПОСЛЕДНИЕ НАСТАВЛЕНИЯ

  • Владислав ХОДАСЕВИЧ. ПУТЕМ ЗЕРНА - ПРОЩАЛЬНАЯ БЕСЕДА С УЧЕНИКАМИ

  • Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. Из поэмы «ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ (ЛЕГЕНДА)»

  • Сергей АВЕРИНЦЕВ. «Что нам делать, Раввуни...» - ГЕФСИМАНСКОЕ БОРЕНИЕ

  • Иван БУНИН. В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

  • Борис ПАСТЕРНАК. ГЕФСИМАНСКИЙ САД

  • Федор СОЛОГУБ. «Зелень тусклая олив...» - РАСПЯТИЕ

  • Осип МАНДЕЛЬШТАМ. «Неумолимые слова…»

  • Зинаида ГИППИУС. СООБЩНИКИ

  • Александр БЛОК. «Когда в листве сырой и ржавой...»

  • Сергей АВЕРИНЦЕВ. СТИХ О БЛАГОРАЗУМНОМ РАЗБОЙНИКЕ - У ПОДНОЖИЯ КРЕСТА

  • Анна АХМАТОВА. РАСПЯТИЕ - СТРАСТИ

  • Анна АХМАТОВА. «Кого когда-то называли люди...» - СМЕРТЬ ИИСУСА ХРИСТА

  • Валерий БРЮСОВ. КРЕСТНАЯ СМЕРТЬ

  • Александр КУШНЕР. «А лучший довод в тексте...»

  • Сергей АВЕРИНЦЕВ. СТИХ О ПРЕЧИСТОЙ КРОВИ ХРИСТОВОЙ - ВОСКРЕСЕНИЕ

  • Константин СЛУЧЕВСКИЙ. ВОСКРЕС!

  • Георгий АДАМОВИЧ. «Но смерть была смертью...»

  • Вячеслав ИВАНОВ. «Христос воскрес...»

  • Яков ПОЛОНСКИЙ. СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

  • Иван БУНИН. «Христос воскрес! Опять с зарею...» - ЯВЛЕНИЕ ВОСКРЕСШЕГО УЧЕНИКАМ

  • Вячеслав ИВАНОВ. ПУТЬ В ЭММАУС

  • Сергей АВЕРИНЦЕВ. СТИХ О УВЕРЕНИИ ФОМЫ

  • Вячеслав ИВАНОВ. Из «РИМСКОГО ДНЕВНИКА 1944 ГОДА» - ВОЗНЕСЕНИЕ

  • Георгий ЧУЛКОВ. «Я верю, Господи! Ты вознесен!..» - ВОЗНЕСЕНИЕ - СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА

  • Вячеслав ИВАНОВ. Из мелопеи «ЧЕЛОВЕК»

  • Константин БАТЮШКОВ. НАДЕЖДА

  • Владимир БЕНЕДИКТОВ. И НЫНЕ

  • Анна АХМАТОВА. «Небо мелкий дождик сеет...» - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА

  • Валерий БРЮСОВ. ПАТМОС

  • Иван БУНИН. СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

  • Иван БУНИН. ИЗ АПОКАЛИПСИСА

  • Иван БУНИН. ДЕНЬ ГНЕВА

  • Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. ТРУБНЫЙ ГЛАС

  • Александр КУШНЕР. «Придется Святому, когда воскресенье...»

КОММЕНТАРИЙ

Авторские права на произведения

