Parallel Edition with the New Revised Standard Bible and the Revised English Bible. 28 издание греческого Нового Завета Нестле-Аланда с параллельными текстами на английском языке - Revised Standard Bible - Revised English Bible.

Nestle Aland - Novum Testamentum Graece - 28th Revised Edition - Greek-English New Testament - Новый Завет на греческом языке Нестле-Аланда 28 редакция с параллельным текстом Нового Завета на английском языке

Greek Text Novum Testamentum Graece Based on the work of Eberhard and Erwin Nestle. Edited by Barbara and Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger. 28th Revised Edition Edited by the Institute for New Testament Textual Research, Münster/Westphalia, under the direction of Holger Strutwolf. English Texts New Revised Standard Version The Revised English Bible. Издательство: Deutsche Bibelgesellschaft 1728 страниц Стоимость 44 € The revision of the Novum Testamentum Greece, 28lh edition, was carried out by Luc Herren, Marie-Luise Lakmann, Beate von Tschischwitz, and Klaus Wachtel under the direction of Holger Strutwolf. The German Bible Society is a not for profit religious foundation. Its mission, in collaboration with other members of the United Bible Societies, is to promote biblical research and worldwide Bible translation work in order to make the Bible available to everybody in their own language. ISBN 978-3-438-05162-2 The SymbolGreek TU font used to print this work is available from Linguist's Software, Inc., www.linguistsoftware.com/lgku.htm Novum Testamentum Graece Greek-English New Testament © 2013 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart Greek text: Novum Testamentum Graece, 28th Revised Edition, copyright © 2012 Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart 2nd Corrected Printing 2013 English texts: New Revised Standard Version Bible, copyright © 1989 by the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the U.S.A. Used by permission. The NRSV is published by arrangement with HarperOne, an imprint of HarperCollins Publishers. The Revised English Bible, copyright © 1989 by Oxford University Press and Cambridge University Press. Used by Permission. All rights reserved. Printed in Germany www.bibelgesellschaft.de www.nestle-aland.com

Nestle Aland - Novum Testamentum Graece - 28th Revised Edition - Greek-English New Testament - Новый Завет на греческом языке Нестле-Аланда 28 редакция с параллельным текстом Нового Завета на английском языке - Аннотация

Новый Завет на греческом языке доступен в переработанном и улучшенном виде. Одним из направлений изменений направлено на критическом аппарат, который приобрел простую структуру. Также в это издание Нового Завета на греческом языке включены изменения на основе вновь открытых папирусов 117-127, который коснулись особенно книги Деяния апостолов.

Более чем 30 изменений внесены в текст соборных посланий.



Кому предназначено издание:

Студенты и преподаватели теологии

Пасторы

Люди, которые хотят читать Новый Завет на языке оригинала

Редакторы издания - Институт Нового Завета текстологических исследований в Мюнстере это университетский институт, который исследует историю передачи Нового Завета в своем первоначальном греческом языке.

Nestle Aland - Novum Testamentum Graece - 28th Revised Edition - Greek-English New Testament - Новый Завет на греческом языке Нестле-Аланда 28 редакция с параллельным текстом Нового Завета на английском языке - Образец страниц издания

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