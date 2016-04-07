Сборник содержит письма игумена Никона (Воробьева; 1894–1963) — подвижника XX века, исповедника веры Христовой, известного духовника. Его наставления основаны на святоотеческом наследии и подкреплены собственным опытом духовного делания.

Игумен Никон - Воробьев - Как жить сегодня - Письма о духовной жизни

Издательство Оранта, 2011 г. - 432 с.

ISBN: 12476

Игумен Никон - Воробьев - Как жить сегодня - Письма о духовной жизни - Содержание А. И. Осипов «Я искренне всегда стремился к Богу» Письма Бог есть любовь!

Болезни

Вера и неверие

Взаимоотношения с людьми

Видение грехов своих

Воля Божия

Гордость

Грех

Духовное делание

Ищите прежде Царствия Божия

Друг друга тяготы носите…

Дружба и любовь

Духовное руководство

Жизнь христианская

Завет умирающего

Заповеди Божии

Католицизм

Лютеранство

Милость Божия

Мир души

Молитва

Молитва мытаря

Монашество

Осуждение

Падшие духи

Память о Боге

Покаяние

Помыслы

Прелесть

Путь к Богу

Пьянство

Самооправдание

Скорби

Слава Богу за всё!

Смерть

Смирение

Смысл земной жизни

Сны и сновидения

Спасение души во Христе

Терпение

Уныние

Церковь

Общее письмо духовным чадам города Козельска

Комментарии игумена Никона (Воробьева) к книге иеромонаха Софрония “Старец Силуан” Игумен Никон (Воробьев; 1894–1963)

Батюшка говорил, что российский народ так легко оставил веру после революции потому, что все его христианство состояло в исполнении почти исключительно внешних предписаний: заказать водосвятие, молебен, крестины, поставить свечу, подать поминание, не есть скоромного в пост. Христианство для народа превратилось в какой‑то набор церковных обрядов и обычаев, народ почти ничего не знал о борьбе со страстями, ибо его редко кто и учил этому. Пастыри более пасли самих себя, чем паству. Поэтому‑то, как только народу сказали, что обряды это выдумка попов и обман, большинство легко перестало верить в Бога, ибо для него Бог по существу и был обряд, который должен дать хорошую жизнь. Если же обряд — обман, то и Сам Бог — выдумка.

Батюшка очень часто повторял, что самый страшный враг для священства — это стремление угодить народу, понравиться ему, желание покрасивее служить: ибо это стремление превращает священника в артиста, фарисея, отвергнутого Богом, а народ делает язычником, смотрящим лишь на внешность и оставляющим Христа. Об этом батюшка говорил всегда с особенной горячностью. Батюшка был строг по отношению к себе. Вставал всегда не позже шести часов, ложился около двенадцати. В неслужебные дни до самого завтрака, который бывал не ранее десяти часов, молился. Молился и днем, делая пятисотницу, приглашая иногда к этому и домашних. Всегда читал святых отцов.