Воробьев - Игумен Никон - Осипов - Как жить сегодня
Сборник содержит письма игумена Никона (Воробьева; 1894–1963) — подвижника XX века, исповедника веры Христовой, известного духовника. Его наставления основаны на святоотеческом наследии и подкреплены собственным опытом духовного делания.
Игумен Никон - Воробьев - Как жить сегодня - Письма о духовной жизни
Издательство Оранта, 2011 г. - 432 с.
ISBN: 12476
Игумен Никон - Воробьев - Как жить сегодня - Письма о духовной жизни - Содержание
А. И. Осипов «Я искренне всегда стремился к Богу»
Письма
Бог есть любовь!
Болезни
Вера и неверие
Взаимоотношения с людьми
Видение грехов своих
Воля Божия
Гордость
Грех
Духовное делание
Ищите прежде Царствия Божия
Друг друга тяготы носите…
Дружба и любовь
Духовное руководство
Жизнь христианская
Завет умирающего
Заповеди Божии
Католицизм
Лютеранство
Милость Божия
Мир души
Молитва
Молитва мытаря
Монашество
Осуждение
Падшие духи
Память о Боге
Покаяние
Помыслы
Прелесть
Путь к Богу
Пьянство
Самооправдание
Скорби
Слава Богу за всё!
Смерть
Смирение
Смысл земной жизни
Сны и сновидения
Спасение души во Христе
Терпение
Уныние
Церковь
Общее письмо духовным чадам города Козельска
Комментарии игумена Никона (Воробьева) к книге иеромонаха Софрония “Старец Силуан”
Болезни
Вера и неверие
Взаимоотношения с людьми
Видение грехов своих
Воля Божия
Гордость
Грех
Духовное делание
Ищите прежде Царствия Божия
Друг друга тяготы носите…
Дружба и любовь
Духовное руководство
Жизнь христианская
Завет умирающего
Заповеди Божии
Католицизм
Лютеранство
Милость Божия
Мир души
Молитва
Молитва мытаря
Монашество
Осуждение
Падшие духи
Память о Боге
Покаяние
Помыслы
Прелесть
Путь к Богу
Пьянство
Самооправдание
Скорби
Слава Богу за всё!
Смерть
Смирение
Смысл земной жизни
Сны и сновидения
Спасение души во Христе
Терпение
Уныние
Церковь
Общее письмо духовным чадам города Козельска
Комментарии игумена Никона (Воробьева) к книге иеромонаха Софрония “Старец Силуан”
Игумен Никон (Воробьев; 1894–1963)
Батюшка говорил, что российский народ так легко оставил веру после революции потому, что все его христианство состояло в исполнении почти исключительно внешних предписаний: заказать водосвятие, молебен, крестины, поставить свечу, подать поминание, не есть скоромного в пост. Христианство для народа превратилось в какой‑то набор церковных обрядов и обычаев, народ почти ничего не знал о борьбе со страстями, ибо его редко кто и учил этому. Пастыри более пасли самих себя, чем паству. Поэтому‑то, как только народу сказали, что обряды это выдумка попов и обман, большинство легко перестало верить в Бога, ибо для него Бог по существу и был обряд, который должен дать хорошую жизнь. Если же обряд — обман, то и Сам Бог — выдумка.
Батюшка очень часто повторял, что самый страшный враг для священства — это стремление угодить народу, понравиться ему, желание покрасивее служить: ибо это стремление превращает священника в артиста, фарисея, отвергнутого Богом, а народ делает язычником, смотрящим лишь на внешность и оставляющим Христа. Об этом батюшка говорил всегда с особенной горячностью.
Батюшка был строг по отношению к себе. Вставал всегда не позже шести часов, ложился около двенадцати. В неслужебные дни до самого завтрака, который бывал не ранее десяти часов, молился. Молился и днем, делая пятисотницу, приглашая иногда к этому и домашних. Всегда читал святых отцов.
Вообще он был большим тружеником, не выносил праздности и всегда чем‑нибудь занимался, но больше читал. Если ему в руки попадала интересная книга, то он не спал ночи и не расставался с ней целый день, пока не прочитывал ее. Постоянным его чтением были святоотеческие творения, жития святых, проповеди, редко — учено — богословские и философские сочинения. Особенно же тщательно и постоянно перечитывал он творения епископа Игнатия Брянчанинова, которого в качестве духовного отца завещал всем своим духовно близким. Сочинения епископа Игнатия (тогда еще не прославленного в лике святых) батюшка считал лучшим руководством для нашего времени, более необходимым даже, чем святые отцы. Ибо отцы, говорил он, нам уже во многом недоступны, мы их не можем правильно понять, не изучив предварительно творений епископа Игнатия, который фактически переложил отцов на современный язык с учетом наступившего времени, с учетом новой психологии людей.
Он никогда не оставлял разрешение возникшего вопроса на будущее, сразу же брал толковников, особенно святителя Феофана (Говорова), или чьи‑либо сочинения, где затрагивался данный вопрос, словари, справочники. Зная французский и немецкий языки, он иногда читал и иностранную литературу.
Батюшка хорошо был знаком с классической литературой и философией. Особенно ценил он сочинения Ф. М. Достоевского, восхищаясь глубиной его анализа человеческой души. Хвалил А. С. Хомякова, славянофилов и некоторые философские сочинения В. С. Соловьева. Батюшка никак не позволял сделать для себя какую‑либо услугу, принести что‑либо, убрать и т. д. С трудом, кряхтя, но делал сам, несмотря на то, что был очень больным. Четыре года, проведенные в лагере, чрезвычайно подорвали его здоровье. Более всего он страдал от болезни сердца и ревматизма суставов рук и ног. Тем не менее, он считал, что без крайней нужды пользоваться услугами другого человека нехорошо, грешно. Он вменил себе в обязанность некоторые домашние и хозяйственные дела: топил и вычищал печь (печь топилась углем и была очень неудобной), обрабатывал плодовые деревья и кустарники, пилил и колол дрова, копал землю.
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