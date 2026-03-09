Книга Степана Нищика «Шлях віри», видана в 1975 році, є цінним мемуарним свідченням та історичним нарисом, що висвітлює життя та служіння одного з активних діячів українського євангельсько-баптистського руху в ХХ столітті. Автор ставить за мету не лише задокументувати власний життєвий шлях, але й показати невпинний розвиток українських протестантських громад у складних умовах міжвоєнної Волині, воєнного лихоліття та подальшої еміграції. Через призму особистих спогадів Нищик розгортає панораму віри, яка долає кордони та політичні режими, підкреслюючи роль духовної єдності українців у діаспорі та їхнє прагнення зберегти свою ідентичність і релігійне покликання.

Змістовне наповнення книги охоплює широку географію — від рідного села Раків Ліс на Волині до великих центрів української еміграції в Канаді, США, Європі та Південній Америці. Автор детально описує витоки своєї духовної праці, служіння в Києві в буремні 1941–1944 роки та подальшу місійну діяльність серед українців у Німеччині після Другої світової війни. Особливу увагу приділено розбудові Українського Євангельсько-Баптистського братства (УЄББ), участі у всесвітніх конгресах та численним місійним подорожам до Бразилії, Аргентини та країн Європи, де Степан Нищик виступав як сполучна ланка між розсіяними по світу громадами віруючих.

Текст написаний у щирому, сповідальному та глибоко патріотичному стилі, де особиста доля автора нерозривно пов’язана з долею української церкви. Спогади наповнені живими деталями зустрічей, описів богослужінь та випробувань, що випадали на долю «перших віруючих» і їхніх нащадків. Книга є важливим джерелом для дослідників історії протестантизму в Україні та життєпису української діаспори, пропонуючи читачеві надихаючий приклад відданості своїм переконанням. Це розповідь про те, як маленьке зерно віри, посіяне на волинській землі, проросло в потужне міжнародне братство, здатне підтримувати свій народ навіть на відстані тисяч кілометрів від батьківщини.

Степан Нищик – Шлях віри

Вінніпег – Детройт: «Дорога Правди», 1975. – 196 с.

