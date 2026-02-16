Представляем вашему вниманию второе обновление перевода с древнегреческого языка «Евангелия по Матфею» Игоря Носова. Перевод осуществлялся с классического издания Nestle-Aland, Stuttgart.

Игорь Носов – Благая Весть по Матфею

Издательство Издательские решения, 2019. – 29 с.

Игорь Носов - Благая Весть по Матфею – Текст перевода

2) Рождение Христа Иисуса происходило так: когда его мать, Мария, стала обручена с Иосифом, прежде чем быть им вместе, она обрела в утробе, зачав от Святого Духа. Иосиф, муж ее, живя в правде и ее обличать не желая, решил тайком ее отпустить, и вот когда на это решался, в сновидении явился ему вестник Господа, сказав: «Иосиф, сын Давида! Марию, жену твою, принять не бойся – что в ней рождено от Святого Духа. Она родит сына, ты воззовешь к Его имени – Иисус. Он исцелит своих людей от ошибок их». Все это стало, чтобы реченное Господом через пророка, говорящего, «вот зачнет в утробе дева, родит Сына, к Его имени воззовут – Эммануил», что значит, «с нами Бог» – исполнилось; и Иосиф, пробудившись от сна, как предписал ему вестник Господа, сделал – принял свою жену, не знал ее, в пору она родила сына, и он воззвал к Его имени – «Иисус».