Носов - Новый Завет и Пророки - «Septuaginta»
Перевод по изданиям Nestle-Aland, (Stuttgart, 1979, 1984). Переводы были опубликованы ранее в книгах «Благая весть по Иоанну», «Благая весть по Марку», «Благая весть по Матфею», «Благая весть по Луке», «Деяния апостолов», «Благая весть по Луке и Деяния апостолов», «Послания апостолов», «Пророк Исайя», «Пророк Иеремия», «Пророк Иезекиил, Septuaginta», «Пророки Осия, Амос, Михей, Иоиль, Авдий, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия», «Новый Завет» и «Septuaginta».
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Первые переводы Писания делались как подстрочник путем подписывания слов на своем языке, но это не лучший способ сделать правильный перевод на древнерусский язык – развитая и сложная грамматическая система древнегреческого языка позволяла конструировать сложные фразы, которые при подстрочном переводе часто теряли не только стройность, но и смысл, а поскольку религиозная традиция подразумевает строгую преемственность, впоследствии что-то улучшить было невозможно. Также греческий язык имел богатую литературную и философскую практику, которой не было у древнерусского языка, поэтому точно перевести текст на древнерусский язык, который использовался только для бытовой коммуникации, было невозможно.
Представленная книга – по мере способности адекватный и точный литературный перевод без разрушения ткани литературного повествования при применении метода подстрочника.
Перевод Нового Завета сделан по изданию Novum Testamentum, Nestle-Aland, Stuttgart, 1984.
Перевод пророков Septuaginta соответствует церковно-славянскому переводу, который отличается от синодального. Перевод сделан по изданию Septuaginta, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1979.
Переводы обновляются, и в этой книге присутствуют последние обновления.
И. М. Носов - Новый Завет и Пророки. «Septuaginta» - Перевод с древнегреческого
И. М. Носов, обновление 12. - «Издательские решения», 2023. – 311 с.
ISBN 978-5-00-566494-5
И. М. Носов - Новый Завет и Пророки. «Septuaginta» - Содержание
Краткое предисловие
Новый Завет
- Благая Весть по Матфею
- Благая Весть по Луке
- Благая Весть по Иоанну
- Благая Весть по Марку
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Деяния Апостолов
- Часть 1
- Часть 2
- Послания апостолов
- Послание Иакова
- Послание Петра первое
- Послание Петра второе
- Послание Иоанна первое
- Послание Иоанна второе
- Послание Иоанна третье
- Послание Иуды
- Послание Павла к римлянам
- Послание Павла к коринфянам первое
- Послание Павла к коринфянам второе
- Послание Павла к галатам
- Послание Павла к эфесянам
- Послание Павла к филиппийцам
- Послание Павла к колоссянам
- Послание Павла к фессалоникийцам первое
- Послание Павла к фессалоникийцам второе
- Послание Павла к Тимофею первое
- Послание Павла к Тимофею второе
- Послание Павла к Титу
- Послание Павла к Филемону
- Послание Павла к евреям
Ветхий Завет
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Великие пророки
- пророк Исайя
- пророк Иеремия, главы (1—30), (37—40)
- пророк Иезекиил (главы 1—40,43,44,47)
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Малые пророки
- пророк Осия
- пророк Амос
- пророк Михей
- пророк Иоил
- пророк Авдий
- пророк Наум
- пророк Аввакум
- пророк Софония
- пророк Аггей
- пророк Захария
- пророк Малахия
Послесловие
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