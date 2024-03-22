Перевод по изданиям Nestle-Aland, (Stuttgart, 1979, 1984). Переводы были опубликованы ранее в книгах «Благая весть по Иоанну», «Благая весть по Марку», «Благая весть по Матфею», «Благая весть по Луке», «Деяния апостолов», «Благая весть по Луке и Деяния апостолов», «Послания апостолов», «Пророк Исайя», «Пророк Иеремия», «Пророк Иезекиил, Septuaginta», «Пророки Осия, Амос, Михей, Иоиль, Авдий, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия», «Новый Завет» и «Septuaginta».

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Первые переводы Писания делались как подстрочник путем подписывания слов на своем языке, но это не лучший способ сделать правильный перевод на древнерусский язык – развитая и сложная грамматическая система древнегреческого языка позволяла конструировать сложные фразы, которые при подстрочном переводе часто теряли не только стройность, но и смысл, а поскольку религиозная традиция подразумевает строгую преемственность, впоследствии что-то улучшить было невозможно. Также греческий язык имел богатую литературную и философскую практику, которой не было у древнерусского языка, поэтому точно перевести текст на древнерусский язык, который использовался только для бытовой коммуникации, было невозможно.

Представленная книга – по мере способности адекватный и точный литературный перевод без разрушения ткани литературного повествования при применении метода подстрочника.

Перевод Нового Завета сделан по изданию Novum Testamentum, Nestle-Aland, Stuttgart, 1984.

Перевод пророков Septuaginta соответствует церковно-славянскому переводу, который отличается от синодального. Перевод сделан по изданию Septuaginta, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1979.

Переводы обновляются, и в этой книге присутствуют последние обновления.

И. М. Носов - Новый Завет и Пророки. «Septuaginta» - Перевод с древнегреческого

И. М. Носов, обновление 12. - «Издательские решения», 2023. – 311 с.

ISBN 978-5-00-566494-5

И. М. Носов - Новый Завет и Пророки. «Septuaginta» - Содержание

Краткое предисловие

Новый Завет

Благая Весть по Матфею

Благая Весть по Луке

Благая Весть по Иоанну

Благая Весть по Марку

Деяния Апостолов Часть 1 Часть 2

Послания апостолов

Послание Иакова

Послание Петра первое

Послание Петра второе

Послание Иоанна первое

Послание Иоанна второе

Послание Иоанна третье

Послание Иуды

Послание Павла к римлянам

Послание Павла к коринфянам первое

Послание Павла к коринфянам второе

Послание Павла к галатам

Послание Павла к эфесянам

Послание Павла к филиппийцам

Послание Павла к колоссянам

Послание Павла к фессалоникийцам первое

Послание Павла к фессалоникийцам второе

Послание Павла к Тимофею первое

Послание Павла к Тимофею второе

Послание Павла к Титу

Послание Павла к Филемону

Послание Павла к евреям

Ветхий Завет

Великие пророки пророк Исайя пророк Иеремия, главы (1—30), (37—40) пророк Иезекиил (главы 1—40,43,44,47)

Малые пророки пророк Осия пророк Амос пророк Михей пророк Иоил пророк Авдий пророк Наум пророк Аввакум пророк Софония пророк Аггей пророк Захария пророк Малахия



Послесловие