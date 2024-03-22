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Носов - Новый Завет и Пророки - «Septuaginta»

И. М. Носов - Новый Завет и Пророки. «Septuaginta» - Перевод с древнегреческого
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PDF/EPUB/FB2/RTF/MOBI - 22/03/2024
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Translations
Перевод по изданиям Nestle-Aland, (Stuttgart, 1979, 1984). Переводы были опубликованы ранее в книгах «Благая весть по Иоанну», «Благая весть по Марку», «Благая весть по Матфею», «Благая весть по Луке», «Деяния апостолов», «Благая весть по Луке и Деяния апостолов», «Послания апостолов», «Пророк Исайя», «Пророк Иеремия», «Пророк Иезекиил, Septuaginta», «Пророки Осия, Амос, Михей, Иоиль, Авдий, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия», «Новый Завет» и «Septuaginta».
* * *
Первые переводы Писания делались как подстрочник путем подписывания слов на своем языке, но это не лучший способ сделать правильный перевод на древнерусский язык – развитая и сложная грамматическая система древнегреческого языка позволяла конструировать сложные фразы, которые при подстрочном переводе часто теряли не только стройность, но и смысл, а поскольку религиозная традиция подразумевает строгую преемственность, впоследствии что-то улучшить было невозможно. Также греческий язык имел богатую литературную и философскую практику, которой не было у древнерусского языка, поэтому точно перевести текст на древнерусский язык, который использовался только для бытовой коммуникации, было невозможно.
Представленная книга – по мере способности адекватный и точный литературный перевод без разрушения ткани литературного повествования при применении метода подстрочника.
Перевод Нового Завета сделан по изданию Novum Testamentum, Nestle-Aland, Stuttgart, 1984.
Перевод пророков Septuaginta соответствует церковно-славянскому переводу, который отличается от синодального. Перевод сделан по изданию Septuaginta, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1979.
Переводы обновляются, и в этой книге присутствуют последние обновления.

И. М. Носов - Новый Завет и Пророки. «Septuaginta» - Перевод с древнегреческого

И. М. Носов, обновление 12. - «Издательские решения», 2023. – 311 с.
ISBN 978-5-00-566494-5

И. М. Носов - Новый Завет и Пророки. «Septuaginta» - Содержание

Краткое предисловие
Новый Завет
  • Благая Весть по Матфею
  • Благая Весть по Луке
  • Благая Весть по Иоанну
  • Благая Весть по Марку
  • Деяния Апостолов
    • Часть 1
    • Часть 2
  • Послания апостолов
  • Послание Иакова
  • Послание Петра первое
  • Послание Петра второе
  • Послание Иоанна первое
  • Послание Иоанна второе
  • Послание Иоанна третье
  • Послание Иуды
  • Послание Павла к римлянам
  • Послание Павла к коринфянам первое
  • Послание Павла к коринфянам второе
  • Послание Павла к галатам
  • Послание Павла к эфесянам
  • Послание Павла к филиппийцам
  • Послание Павла к колоссянам
  • Послание Павла к фессалоникийцам первое
  • Послание Павла к фессалоникийцам второе
  • Послание Павла к Тимофею первое
  • Послание Павла к Тимофею второе
  • Послание Павла к Титу
  • Послание Павла к Филемону
  • Послание Павла к евреям
Ветхий Завет
  • Великие пророки
    • пророк Исайя
    • пророк Иеремия, главы (1—30), (37—40)
    • пророк Иезекиил (главы 1—40,43,44,47)
  • Малые пророки
    • пророк Осия
    • пророк Амос
    • пророк Михей
    • пророк Иоил
    • пророк Авдий
    • пророк Наум
    • пророк Аввакум
    • пророк Софония
    • пророк Аггей
    • пророк Захария
    • пророк Малахия
Послесловие
Views 403
Rating 5.0 / 5
Added 22.03.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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