Ноуен - Духовне керівництво

Книга «Духовне керівництво: настанови на довгу мандрівку у вірі» є першим томом духовної трилогії Генрі Ноуена, підготованим і виданим посмертно на основі його лекцій, проповідей та рукописів.

Ноуен Генрі - Духовне керівництво

Пер. з англ. Ганна Лелів, Андрій Маслюх - К.: Єфетов О.В. (Вид. група «Нард»), 2016. - 224 с.

ISBN 978-966-8795-29-9

Ноуен Генрі - Духовне керівництво – Зміст

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ПЕРЕДМОВА: Про що ця книжка

ВСТУП: Духовне керівництво

ЧАСТИНА ПЕРША: Зверніться до свого серця

РОЗДІЛ І: Хто відповість на мої запитання?

РОЗДІЛ II: 3 чого почати?

РОЗДІЛ III: Хто я?

РОЗДІЛ IV: Де я був і куди йду?

ЧАСТИНА ДРУГА: Зверніться до Бога у Святому Письмі

РОЗДІЛ V: Що таке молитва?

РОЗДІЛ VI: Ким є Бог для мене?

РОЗДІЛ VII: Як почути Слово?

ЧАСТИНА ТРЕТЯ: Зверніться до інших у спільноті

РОЗДІЛ VIII: Де моє місце?

РОЗДІЛ IX: Як мені послужити іншим?

ЕПІЛОГ: Що тепер?

Додаток 1: Прожити запитання: десять притч Генрі Ноуена

Додаток 2: Як знайти духовного керівника

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