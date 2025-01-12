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Ноуен - Духовне керівництво

Ноуен - Духовне керівництво
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology

Книга «Духовне керівництво: настанови на довгу мандрівку у вірі» є першим томом духовної трилогії Генрі Ноуена, підготованим і виданим посмертно на основі його лекцій, проповідей та рукописів.

Ноуен Генрі - Духовне керівництво

Пер. з англ. Ганна Лелів, Андрій Маслюх - К.: Єфетов О.В. (Вид. група «Нард»), 2016. - 224 с.
ISBN 978-966-8795-29-9

Ноуен Генрі - Духовне керівництво – Зміст

ПОДЯКИ

ПЕРЕДМОВА: Про що ця книжка

ВСТУП: Духовне керівництво

ЧАСТИНА ПЕРША: Зверніться до свого серця

  • РОЗДІЛ І: Хто відповість на мої запитання?

  • РОЗДІЛ II: 3 чого почати?

  • РОЗДІЛ III: Хто я?

  • РОЗДІЛ IV: Де я був і куди йду?

ЧАСТИНА ДРУГА: Зверніться до Бога у Святому Письмі

  • РОЗДІЛ V: Що таке молитва?

  • РОЗДІЛ VI: Ким є Бог для мене?

  • РОЗДІЛ VII: Як почути Слово?

ЧАСТИНА ТРЕТЯ: Зверніться до інших у спільноті

  • РОЗДІЛ VIII: Де моє місце?

  • РОЗДІЛ IX: Як мені послужити іншим?

ЕПІЛОГ: Що тепер?

  • Додаток 1: Прожити запитання: десять притч Генрі Ноуена

  • Додаток 2: Як знайти духовного керівника

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Views 292
Rating 5.0 / 5
Added 12.01.2025
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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