Ноуен - Духовне керівництво
Книга «Духовне керівництво: настанови на довгу мандрівку у вірі» є першим томом духовної трилогії Генрі Ноуена, підготованим і виданим посмертно на основі його лекцій, проповідей та рукописів.
Ноуен Генрі - Духовне керівництво
Пер. з англ. Ганна Лелів, Андрій Маслюх - К.: Єфетов О.В. (Вид. група «Нард»), 2016. - 224 с.
ISBN 978-966-8795-29-9
Ноуен Генрі - Духовне керівництво – Зміст
ПОДЯКИ
ПЕРЕДМОВА: Про що ця книжка
ВСТУП: Духовне керівництво
ЧАСТИНА ПЕРША: Зверніться до свого серця
РОЗДІЛ І: Хто відповість на мої запитання?
РОЗДІЛ II: 3 чого почати?
РОЗДІЛ III: Хто я?
РОЗДІЛ IV: Де я був і куди йду?
ЧАСТИНА ДРУГА: Зверніться до Бога у Святому Письмі
РОЗДІЛ V: Що таке молитва?
РОЗДІЛ VI: Ким є Бог для мене?
РОЗДІЛ VII: Як почути Слово?
ЧАСТИНА ТРЕТЯ: Зверніться до інших у спільноті
РОЗДІЛ VIII: Де моє місце?
РОЗДІЛ IX: Як мені послужити іншим?
ЕПІЛОГ: Що тепер?
Додаток 1: Прожити запитання: десять притч Генрі Ноуена
Додаток 2: Як знайти духовного керівника
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