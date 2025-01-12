Ноуен - Духовне розпізнавання
Ця книга видатного теолога і пастора Генрі Ноуена присвячена мистецтву духовного розпізнавання — здатності бачити дію Бога у повсякденних подіях, стосунках та рухах власного серця. Ноуен вчить, як переходити від страху до любові та як розрізняти Божий голос у галасливому світі.
Ноуен Генрі - Духовне розпізнавання
Пер. з англ. Ганна Лелів, Андрій Маслюх - К.: Єфетов О.В. (Вид. група «Нард»), 2017. - 288 с.
ISBN 978-966-8795-31-2
Ноуен Генрі - Духовне розпізнавання – Зміст
ПОДЯКИ
ПРОЛОГ: Про що ця книжка
ПЕРЕДМОВА: Спосіб розпізнавання за Генрі
ВСТУП: Коли темно - щоб я ніс світло
ЧАСТИНА ПЕРША: Що таке розпізнавання?
РОЗДІЛ І: Практика розпізнавання в усамітненні й у спільноті
РОЗДІЛ II: Розпізнавання духів правди і фальші
ЧАСТИНА ДРУГА: Розпізнавання настанов у книжках, природі, людях і подіях
РОЗДІЛ III: Читайте шлях уперед
РОЗДІЛ IV: Читайте книгу природи
РОЗДІЛ V: Звертайте увагу на людей на своєму шляху
РОЗДІЛ VI: Розпізнавайте знаки часу
ЧАСТИНА ТРЕТЯ: Розпізнавання покликання, присутності, ідентичності й часу
РОЗДІЛ VII: Випробуйте покликання: як розпізнати, до чого вас покликано
РОЗДІЛ VIII: Відкрийте своє серце: як розпізнати Божу присутність
РОЗДІЛ IX: Пам’ятайте, хто ви: як розпізнати ідентичність
РОЗДІЛ X: Орієнтуйтеся в часі: коли діяти, коли чекати, коли дозволити вести себе
ЕПІЛОГ: Як розпізнати приховану цілісність
ДОДАТОК А: Ми п’ємо зі своїх криниць: розпізнавання та визволення (Генрі Ноуен)
ДОДАТОК Б: Генрі Ноуен про те, як почути глибший ритм
ДОДАТОК В: Духовна дружба і взаємне розпізнавання
Примітки
Джерела
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