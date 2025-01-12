Ноуен - Духовне розпізнавання

Ця книга видатного теолога і пастора Генрі Ноуена присвячена мистецтву духовного розпізнавання — здатності бачити дію Бога у повсякденних подіях, стосунках та рухах власного серця. Ноуен вчить, як переходити від страху до любові та як розрізняти Божий голос у галасливому світі.

Ноуен Генрі - Духовне розпізнавання

Пер. з англ. Ганна Лелів, Андрій Маслюх - К.: Єфетов О.В. (Вид. група «Нард»), 2017. - 288 с.

ISBN 978-966-8795-31-2

Ноуен Генрі - Духовне розпізнавання – Зміст

ПОДЯКИ

ПРОЛОГ: Про що ця книжка

ПЕРЕДМОВА: Спосіб розпізнавання за Генрі

ВСТУП: Коли темно - щоб я ніс світло

ЧАСТИНА ПЕРША: Що таке розпізнавання?

РОЗДІЛ І: Практика розпізнавання в усамітненні й у спільноті

РОЗДІЛ II: Розпізнавання духів правди і фальші

ЧАСТИНА ДРУГА: Розпізнавання настанов у книжках, природі, людях і подіях

РОЗДІЛ III: Читайте шлях уперед

РОЗДІЛ IV: Читайте книгу природи

РОЗДІЛ V: Звертайте увагу на людей на своєму шляху

РОЗДІЛ VI: Розпізнавайте знаки часу

ЧАСТИНА ТРЕТЯ: Розпізнавання покликання, присутності, ідентичності й часу

РОЗДІЛ VII: Випробуйте покликання: як розпізнати, до чого вас покликано

РОЗДІЛ VIII: Відкрийте своє серце: як розпізнати Божу присутність

РОЗДІЛ IX: Пам’ятайте, хто ви: як розпізнати ідентичність

РОЗДІЛ X: Орієнтуйтеся в часі: коли діяти, коли чекати, коли дозволити вести себе

ЕПІЛОГ: Як розпізнати приховану цілісність

ДОДАТОК А: Ми п’ємо зі своїх криниць: розпізнавання та визволення (Генрі Ноуен)

ДОДАТОК Б: Генрі Ноуен про те, як почути глибший ритм

ДОДАТОК В: Духовна дружба і взаємне розпізнавання

Примітки

Джерела