Книга «Українські щоденники» Генрі Ноуена — це унікальне свідчення одного з найвпливовіших духовних авторів XX століття про його подорожі до України у 1993 та 1994 роках. Відомий католицький священик, який залишив викладання в Гарварді заради життя у спільноті «Лярш» з людьми з інтелектуальною неповносправністю, Генрі Ноуен приїздить до молодої незалежної держави. Його записи — це не просто подорожні нотатки, а глибока духовна рефлексія над стражданням, надією та відродженням народу, що щойно скинув кайдани тоталітаризму.

Разом зі своїми друзями, серед яких був молодий Борис Ґудзяк (нині архиєпископ) та Зеня Кушпета, Ноуен відвідує Львів, Новий Розділ та літні табори «Ровесник». Він зустрічається зі спільнотами «Віри і Світла», занурюючись у життя людей, які довгий час були на периферії суспільства. Щоденники передають його захоплення красою української літургії, гостинністю людей та водночас його біль від споглядання наслідків радянського минулого. Ноуен шукає і знаходить присутність Бога у вразливості та простоті, навчаючи українців (і самого себе) бачити в кожній людині безцінний дар.

Ця книга побачила світ через десятиліття після смерті автора, ставши містком між західною духовною традицією та українським контекстом 90-х. «Українські щоденники» — це інтимний портрет мислителя, який вмів слухати серцем. Вона нагадує нам про цінність солідарності та про те, що справжня духовна сила часто прихована в тих, кого світ вважає слабкими. Це тепле і щире запрошення подивитися на власну історію та віру очима людини, яка щиро полюбила Україну.

Генрі Ноуен — Українські щоденники

Пер. з англ. М. Карапінки. — Львів: Свічадо, 2021. — 208 с.

ISBN 978-966-938-438-6

Генрі Ноуен — Українські щоденники — Зміст