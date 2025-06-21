Ноуен Генрі - Від страху до Любови - Великопосні роздуми над притчею про блудного сина

Ноуен - Від страху до Любови
Отець Генрі Ноуен (1932-1996) — один з найвизначніших релігійних письменників нашого часу. Але не тільки. Він був учителем, другом, священником. Останні роки свого життя отець Генрі, голландець за походженням, провів у Канаді як капелан «Ляршу» — християнської спільноти для розумово неповносправних осіб. Він був людиною, яка любила життя, страждала, шукала, ішла до Бога, прагнула допомогти іншим у їхніх стражданнях, їхніх пошуках... А ще отець Генрі жив... Жив, приймаючи усім серцем те, що несла йому кожна мить, кожна людина... Був мандрівником... завжди в дорозі, завжди готовий іти далі, у невідомість, за покликом Бога...
Тому й не дивно, що одна з центральних тем його книжок — це дорога. Адже життя, як його бачив і відчував отець Генрі, — це запрошення повернутися у дім нашого Батька, місце зцілення, місце внутрішнього перетворення, місце, де зможемо зростати у правді й любові, віднайти єдність з усіма нашими братами й сестрами... Ці великопосні розважання, укладені з проповідей отця Генрі вже після його смерти, також є запрошенням до мандрівки. Поступово відкриваючи для себе всю глибину притчі про блудного сина (Лк. 15, 11-32), цього Євангелія в Євангелії, він запрошує увійти в тайну нашого покликання стати спадкоємцями свого Батька, стати — як Він — Любов’ю...
Публікація цієї книжечки українською мовою для нас є радісною подією, адже отець Генрі був великим другом України, з нашою землею його пов’язували невидимі вузи любови та дружби. Він приїжджав сюди як покірний гість, без бажання повчати чи нав’язувати щось своє, а щоб пізнати людей і пізнати Україну, щоб підтримати спільноти «Віри і Світла» — християнського руху для осіб розумово неповносправних, їх батьків і друзів, — щоб поділитися з нами тим, що він виплекав у своєму серці, щоб прийняти з вдячністю наші дари. У своєму українському щоденнику він написав: «Попри всі наявні в Україні труднощі, я відчуваю, що справжня любов і справжня віра зможуть тут, як і по всій землі, творити чудеса...» У пошуку цієї любові і цієї віри запрошуємо Вас вирушити у великопосну мандрівку разом з отцем Генрі.
Ноуен Генрі - Від страху до Любови - Великопосні роздуми над притчею про блудного сина
Пер. з англ. Г. Теодорович
Львів: Свічадо, 2025, 64 с.
ISBN 978-966-938-818-6
Ноуен Генрі - Від страху до Любови - Великопосні роздуми над притчею про блудного сина - Зміст
- Початок Великого посту Просвічений Отцем
- Перший тиждень Великого посту, вівторок "Благословенна кожна дитина
- Перший тиждень Великого посту, середа Зцілююче одкровення
- Перший тиждень Великого посту, четвер дозволь Отцеві простити
- Перший тиждень Великого посту, п’ятниця ?сус — подоба Отця
- Перший тиждень Великого посту, субота Любов і взаємини між людьми
- Перша неділя Великого посту Синові дозволено піти
- Другий тиждень Великого посту, понеділок Просто вернися — знову
- Другий тиждень Великого посту, вівторок «Все моє — твоє»
- Другий тиждень Великого посту, середа У далекій країні
- Другий тиждень Великого посту, четвер Наш Отець любить усіх
- Другий тиждень Великого посту, п’ятниця По-справжньому слухай Отця
- Другий тиждень Великого посту, субота "Повернення додому — до світу
- Друга неділя Великого посту дисципліна повернення
- Третій тиждень Великого посту, понеділок Не бійся Отця
- Третій тиждень Великого посту, вівторок Ображений старший брат
- Третій тиждень Великого посту, середа Усвідомлення «заблуканости»
- Третій тиждень Великого посту, четвер Ця притча і про тебе
- Третій тиждень Великого посту, п’ятниця Прощення блудного
- Третій тиждень Великого посту, субота Жити як Божа дитина
- Третя неділя Великого посту Любов Отця
- Четвертий тиждень Великого посту, понеділок Повернення додому
- Четвертий тиждень Великого посту, вівторок безпечний дім
- Четвертий тиждень Великого посту, середа "Будь дитиною Отця
- Четвертий тиждень Великого посту, четвер Вернись до джерела життя
- Четвертий тиждень Великого посту, п’ятниця Радість Отця
- Четвертий тиждень Великого посту, субота Повернись до довіри
- Четверта неділя Великого посту Отець хоче Любови
- П’ятий тиждень Великого посту, понеділок відкрий свого блудного брата
- П’ятий тиждень Великого посту, вівторок Зійти униз
- П’ятий тиждень Великого посту, середа ^ар Dyxa
- П’ятий тиждень Великого посту, четвер Поступаючи, як Отець
- П’ятий тиждень Великого посту, п’ятниця Прийми своє правдиве спадкоємство
- П’ятий тиждень Великого посту, субота Не дій у злості
- П’ята неділя Великого посту Пути вдома
- Шостий тиждень Великого посту, понеділок Самотньо — із Йогом
- Шостий тиждень Великого посту, вівторок Зцілений любов'ю Отця
- Шостий тиждень Великого посту, середа Отець хоче давати
- Шостий тиждень Великого посту, четвер святкувати, і помножувати
- Шостий тиждень Великого посту, п’ятниця З радістю служити Отцеві
- Шостий тиждень Великого посту, Лазарева субота Явлена слава Отця
- Квітня неділя Знай, чия ти дитина
- Понеділок Страсного тижня Що дарує Отець
- Вівторок Страсного тижня Як любить Отець
- Середа Страсного тижня Ласка прощати
- Великий четвер Приймай все, що Отець прагне дати
- Велика п’ятниця Прихована повнота
- Велика субота/ Навечір’я Пасхи Не бійся
Дякую!