Ноуен Генрі - Від страху до Любови - Великопосні роздуми над притчею про блудного сина

Отець Генрі Ноуен (1932-1996) — один з найвизначніших релігійних письменників нашого часу. Але не тільки. Він був учителем, другом, священником. Останні роки свого життя отець Генрі, голландець за походженням, провів у Канаді як капелан «Ляршу» — християнської спільноти для розумово неповносправних осіб. Він був людиною, яка любила життя, страждала, шукала, ішла до Бога, прагнула допомогти іншим у їхніх стражданнях, їхніх пошуках... А ще отець Генрі жив... Жив, приймаючи усім серцем те, що несла йому кожна мить, кожна людина... Був мандрівником... завжди в дорозі, завжди готовий іти далі, у невідомість, за покликом Бога...

Тому й не дивно, що одна з центральних тем його книжок — це дорога. Адже життя, як його бачив і відчував отець Генрі, — це запрошення повернутися у дім нашого Батька, місце зцілення, місце внутрішнього перетворення, місце, де зможемо зростати у правді й любові, віднайти єдність з усіма нашими братами й сестрами... Ці великопосні розважання, укладені з проповідей отця Генрі вже після його смерти, також є запрошенням до мандрівки. Поступово відкриваючи для себе всю глибину притчі про блудного сина (Лк. 15, 11-32), цього Євангелія в Євангелії, він запрошує увійти в тайну нашого покликання стати спадкоємцями свого Батька, стати — як Він — Любов’ю...

Публікація цієї книжечки українською мовою для нас є радісною подією, адже отець Генрі був великим другом України, з нашою землею його пов’язували невидимі вузи любови та дружби. Він приїжджав сюди як покірний гість, без бажання повчати чи нав’язувати щось своє, а щоб пізнати людей і пізнати Україну, щоб підтримати спільноти «Віри і Світла» — християнського руху для осіб розумово неповносправних, їх батьків і друзів, — щоб поділитися з нами тим, що він виплекав у своєму серці, щоб прийняти з вдячністю наші дари. У своєму українському щоденнику він написав: «Попри всі наявні в Україні труднощі, я відчуваю, що справжня любов і справжня віра зможуть тут, як і по всій землі, творити чудеса...» У пошуку цієї любові і цієї віри запрошуємо Вас вирушити у великопосну мандрівку разом з отцем Генрі.

Ноуен Генрі - Від страху до Любови - Великопосні роздуми над притчею про блудного сина

Пер. з англ. Г. Теодорович

Львів: Свічадо, 2025, 64 с.

ISBN 978-966-938-818-6

Ноуен Генрі - Від страху до Любови - Великопосні роздуми над притчею про блудного сина - Зміст