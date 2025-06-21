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Ноуен - Від страху до Любови

Ноуен Генрі - Від страху до Любови - Великопосні роздуми над притчею про блудного сина
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Biblical Studies, Theology, Pastoral Care Counseling
Отець Генрі Ноуен (1932-1996) — один з найвизначніших релігійних письменників нашого часу. Але не тільки. Він був учителем, другом, священником. Останні роки свого життя отець Генрі, голландець за походженням, провів у Канаді як капелан «Ляршу» — християнської спільноти для розумово неповносправних осіб. Він був людиною, яка любила життя, страждала, шукала, ішла до Бога, прагнула допомогти іншим у їхніх стражданнях, їхніх пошуках... А ще отець Генрі жив... Жив, приймаючи усім серцем те, що несла йому кожна мить, кожна людина... Був мандрівником... завжди в дорозі, завжди готовий іти далі, у невідомість, за покликом Бога...
Тому й не дивно, що одна з центральних тем його книжок — це дорога. Адже життя, як його бачив і відчував отець Генрі, — це запрошення повернутися у дім нашого Батька, місце зцілення, місце внутрішнього перетворення, місце, де зможемо зростати у правді й любові, віднайти єдність з усіма нашими братами й сестрами... Ці великопосні розважання, укладені з проповідей отця Генрі вже після його смерти, також є запрошенням до мандрівки. Поступово відкриваючи для себе всю глибину притчі про блудного сина (Лк. 15, 11-32), цього Євангелія в Євангелії, він запрошує увійти в тайну нашого покликання стати спадкоємцями свого Батька, стати — як Він — Любов’ю...
Публікація цієї книжечки українською мовою для нас є радісною подією, адже отець Генрі був великим другом України, з нашою землею його пов’язували невидимі вузи любови та дружби. Він приїжджав сюди як покірний гість, без бажання повчати чи нав’язувати щось своє, а щоб пізнати людей і пізнати Україну, щоб підтримати спільноти «Віри і Світла» — християнського руху для осіб розумово неповносправних, їх батьків і друзів, — щоб поділитися з нами тим, що він виплекав у своєму серці, щоб прийняти з вдячністю наші дари. У своєму українському щоденнику він написав: «Попри всі наявні в Україні труднощі, я відчуваю, що справжня любов і справжня віра зможуть тут, як і по всій землі, творити чудеса...» У пошуку цієї любові і цієї віри запрошуємо Вас вирушити у великопосну мандрівку разом з отцем Генрі.

Ноуен Генрі - Від страху до Любови - Великопосні роздуми над притчею про блудного сина

Пер. з англ. Г. Теодорович
Львів: Свічадо, 2025, 64 с.
ISBN 978-966-938-818-6

Ноуен Генрі - Від страху до Любови - Великопосні роздуми над притчею про блудного сина - Зміст

  • Початок Великого посту Просвічений Отцем
  • Перший тиждень Великого посту, вівторок "Благословенна кожна дитина
  • Перший тиждень Великого посту, середа Зцілююче одкровення
  • Перший тиждень Великого посту, четвер дозволь Отцеві простити
  • Перший тиждень Великого посту, п’ятниця ?сус — подоба Отця
  • Перший тиждень Великого посту, субота Любов і взаємини між людьми
  • Перша неділя Великого посту Синові дозволено піти
  • Другий тиждень Великого посту, понеділок Просто вернися — знову
  • Другий тиждень Великого посту, вівторок «Все моє — твоє»
  • Другий тиждень Великого посту, середа У далекій країні
  • Другий тиждень Великого посту, четвер Наш Отець любить усіх
  • Другий тиждень Великого посту, п’ятниця По-справжньому слухай Отця
  • Другий тиждень Великого посту, субота "Повернення додому — до світу
  • Друга неділя Великого посту дисципліна повернення
  • Третій тиждень Великого посту, понеділок Не бійся Отця
  • Третій тиждень Великого посту, вівторок Ображений старший брат
  • Третій тиждень Великого посту, середа Усвідомлення «заблуканости»
  • Третій тиждень Великого посту, четвер Ця притча і про тебе
  • Третій тиждень Великого посту, п’ятниця Прощення блудного
  • Третій тиждень Великого посту, субота Жити як Божа дитина
  • Третя неділя Великого посту Любов Отця
  • Четвертий тиждень Великого посту, понеділок Повернення додому
  • Четвертий тиждень Великого посту, вівторок безпечний дім
  • Четвертий тиждень Великого посту, середа "Будь дитиною Отця
  • Четвертий тиждень Великого посту, четвер Вернись до джерела життя
  • Четвертий тиждень Великого посту, п’ятниця Радість Отця
  • Четвертий тиждень Великого посту, субота Повернись до довіри
  • Четверта неділя Великого посту Отець хоче Любови
  • П’ятий тиждень Великого посту, понеділок відкрий свого блудного брата
  • П’ятий тиждень Великого посту, вівторок Зійти униз
  • П’ятий тиждень Великого посту, середа ^ар Dyxa
  • П’ятий тиждень Великого посту, четвер Поступаючи, як Отець
  • П’ятий тиждень Великого посту, п’ятниця Прийми своє правдиве спадкоємство
  • П’ятий тиждень Великого посту, субота Не дій у злості
  • П’ята неділя Великого посту Пути вдома
  • Шостий тиждень Великого посту, понеділок Самотньо — із Йогом
  • Шостий тиждень Великого посту, вівторок Зцілений любов'ю Отця
  • Шостий тиждень Великого посту, середа Отець хоче давати
  • Шостий тиждень Великого посту, четвер святкувати, і помножувати
  • Шостий тиждень Великого посту, п’ятниця З радістю служити Отцеві
  • Шостий тиждень Великого посту, Лазарева субота Явлена слава Отця
  • Квітня неділя Знай, чия ти дитина
  • Понеділок Страсного тижня Що дарує Отець
  • Вівторок Страсного тижня Як любить Отець
  • Середа Страсного тижня Ласка прощати
  • Великий четвер Приймай все, що Отець прагне дати
  • Велика п’ятниця Прихована повнота
  • Велика субота/ Навечір’я Пасхи Не бійся
Views 176
Rating 5.0 / 5
Added 21.06.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

B
brat Eduard 9 months ago

Дякую!

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