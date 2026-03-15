Книга Павла Новаковського «Марія Магдалина: Історія найтаємничішої жінки в Біблії» пропонує читачеві захопливе розслідування, мета якого — відокремити біблійну істину від нашарувань багатовікових міфів та церковних традицій. Автор ставить завдання проаналізувати шлях цієї жінки від її рідного міста Магдали до ролі «апостола апостолів», яка першою звістила про Воскресіння Христа. Основна ідея твору полягає в тому, що Марія Магдалина стала жертвою історичної несправедливості та хибних інтерпретацій, які перетворили вірну ученицю та лідера ранньої християнської громади на символ каяття та гріховності.

Змістовна частина праці охоплює як канонічні тексти Нового Заповіту, так і апокрифічні джерела, зокрема «Євангеліє від Марії». Новаковський детально розглядає контекст епохи, пояснюючи, чому в патріархальному суспільстві роль жінки в оточенні Ісуса була настільки винятковою та небезпечною для майбутньої церковної ієрархії. Автор досліджує процес злиття образу Марії з іншими біблійними постатями, що відбувся у західній традиції, та пропонує свіжий погляд на її духовний авторитет, який, на думку багатьох дослідників, міг конкурувати навіть з авторитетом апостола Петра.

Текст написаний у науково-популярному стилі, що робить його доступним для широкого кола читачів, але водночас він базується на серйозному богословському та історичному фундаменті. Павло Новаковський виступає не лише як історик, а й як адвокат правди, прагнучи повернути Марії Магдалині її справжнє обличчя — жінки глибокої віри, мужності та непересічної інтелектуальної сили. Ця книга є важливим внеском у сучасне розуміння витоків християнства, запрошуючи до переосмислення того, яку роль насправді відігравали жінки в історії спасіння та становленні Церкви.

Павел Новаковський - Марія Магдалина - Історія найтаємничішої жінки в Біблії

Львів: «Свічадо», 2022. – 240 с.

ISBN: 978-966-938-543-7

Павел Новаковський - Марія Магдалина – Зміст

Вступ

Розділ 1. Таємниця нарду

Розділ 2. Навернена блудниця?

Розділ 3. Учениця Христа

Розділ 4. Свідок воскресіння

Розділ 5. Приятелька Христа

Розділ 6. Серед апостолів

Висновки

Примітки

Покажчик

Примітка автора