Новий Заповіт - сучасною мовою - WBTC - 1996

Вступление

Новый Завет - это название, которое употреблялось на протяжении веков для обозначения ряда произведений, составляющих последнюю часть Библии. Псалмы - сборник стихов, которые являются частью большого собрания книг, названного Ветхим Заветом. Ветхий Завет - это вторая часть Библии. Таким образом Библия - это фактически два собрание книг. Собственно, само название «Библия» происходит от греческого слова, которое означает «книги». Первоначальным значением слова, которое переводится как «Завещание», ранее «соглашение» или «договоренность», то есть речь идет об обещании Бога благословить народ. Ветхий Завет - это собрание произведений о Соглашении, которую Бог заключил с еврейским народом во времена Моисея. Новый Завет - это собрание произведений о Соглашении, которую Бог заключил со всеми людьми, которые верят в Иисуса Христа. В книгах Ветхого Завета приводится перечень великих деяний Бога для еврейского народа, и раскрывается Его замысел использовать этот народ, чтобы донести Свое благословение ко всему миру. В этих произведениях говорится о приходе Спасителя (или Мессии), которого Бог пошлет для осуществления Своего замысла. Произведения Нового Завета продолжают историю Ветхого Завета. В них рассказывается о приходе Спасителя (Иисуса Христа) и о значении Его пришествие для всего человечества. Ветхий Завет обеспечивает необходимую основу для понимания Нового Завета. Новый Завет, в свою очередь, дополняет историю спасения, начатую в Ветхом Завете.

Новый Завет и современный читатель

Сегодняшний читатель Библии должен помнить, что эти книги были написаны тысячи лет назад для людей, живших в культурных условиях, весьма отличных от наших. Вообще, в центре произведений лежат принципы, которые являются абсолютной истиной, хотя многие исторические события, использованных иллюстраций и ссылок могут быть поняты только тем, кто имеет представление о временах и культуру, в которой происходили события. Например, Иисус рассказывает историю о мужчине, который сеял зерно в другую почву других природных условий. Такие условия могут быть неизвестные людям настоящее, но урок, который дает Иисус на этом примере, подходит людям в любые времена, в любой местности. Современному читателю мир Библии может показаться несколько странным. Обычаи, отношение, манера разговаривать могут показаться необычными. Поэтому стоит оценивать все это не по современным стандартам, а по меркам того времени и того места. Также важно учесть, что Библия была написана не как научную книгу. Это преимущественно описание исторических событий и подчеркивания значимости этих событий для человечества. Ее учение содержит универсальные истины, которые лежат за пределами царства науки. Они остаются справедливыми даже в наш современный век, поскольку там говорится об основных духовные потребности человека, которые никогда не меняются. Каждый человек, который берется за чтение Библии объективно, может взять для себя много полезного. Она получит знания об истории и культуре древнего мира, узнает о жизни и учении Иисуса Христа, о его значении для Его последователей. Она сможет заглянуть в духовную сущность и понять радость и изменчивость жизни. Она найдет ответы на самые сложные жизненные вопросы. Итак, есть много хороших причин прочитать эту книгу. И человек, который, читая, относиться к тексту открыто и любопытством возможно найдет Божественную причину своего существования.

Новий Заповіт сучасною мовою (УСП)

Fort Worth, TX: Міжнародна Біблійна Ліга, 2014. – 330 с.

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