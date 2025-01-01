Новый Завет - перевод и комментарии Десницкого

Мне довелось проработать много лет в Институте перевода Библии в Москве, где я консультировал группы, занимающиеся переводом на языки народов России и некоторых других стран. Для того, чтобы текст оригинала стал понятен читателю, нам требовалось не просто подобрать подходящие термины и выстроить слова в грамматически правильном порядке, который может сильно отличаться от порядка слов в оригинале. Помимо этого требовалось понять риторическую и литературную структуру текста и найти выразительные средства в языке перевода, которые позволят передать мысль оригинала максимально точно и в то же время естественно.

Работая с другими языками (чаще всего тюркскими), я неизбежно приходил к выводу, что нечто подобное требуется и в русском. При этом ни один из существующих русских переводов не казался мне в этом отношении вполне удачным, хотя интересные находки встречались, прежде всего в книге под названием «Библия. Современный русский перевод», подготовленной Российским библейским обществом (первое издание — 2011 г.), и в «Библии в современном русском переводе», выпущенной Институтом перевода Библии им. М. П. Кулакова в Заокском (первое издание — 2015 г.)

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В 2017 г. Институт перевода Библии в Москве издал книгу под моей редакцией «Павловы послания: комментированное издание», где сравнивались разные переводы и давались комментарии к ним. И комментарии нередко начинались с утверждения: переводить следовало бы так-то и так-то. Словом, новый перевод казался мне необходимым. Я работал над ним как над своей основной темой в Институте востоковедения Российской академии наук, и в 2020 г. издательство «Гранат» выпустило сборник «Послания апостолов. Библейские переводы А. С. Десницкого».

Уже после выхода этой книги я слышал от ее читателей, что они хотели бы получить доступ к полному переводу Нового Завета в моем исполнении, и вот он перед вами (кроме того, по мере готовности я выкладывал его на сайте perevod.desnitsky.net).

Новый Завет - перевод и комментарии А. С. Десницкого

М.: ГРАНАТ, 2025. — 752 с.

(Библейские переводы Андрея Десницкого).

ISBN 978-5-906456-65-6

Новый Завет - перевод и комментарии А. С. Десницкого - Содержание

Предисловие переводчика

Сокращенные обозначения библейских книг

Евангелие от Матфея: С нами Бог!

Евангелие от Марка: Начало вести о Сыне Божьем

Евангелие от Луки: Что рассказали очевидцы

Евангелие от Иоанна: В начале было Слово

Деяния апостолов: Рождение Церкви

Послание Римлянам: Праведность по вере

Первое послание Коринфянам: Любовь никогда не иссякнет

Второе послание Коринфянам: Если я вас огорчу, кто же обрадует меня?

Послание Галатам: Кто вас околдовал?

Послание Эфесянам: Дом, где обитает Бог

Послание Филиппийцам: Всегда радуйтесь!

Послание Колоссянам: Образ незримого Бога

Первое послание Фессалоникийцам: Духа не угашайте

Второе послание Фессалоникийцам: Кто не хочет трудиться, пусть не ест

Первое послание Тимофею: Достоверна эта весть

Второе послание Тимофею: Поддерживай этот огонь

Послание Титу: Пресвитер должен быть безупречен

Послание Филимону: Прошу тебя за сына

Послание Евреям: Есть у нас великий Первосвященник

Послание Иакова: Покажу тебе свою веру своими делами

Первое послание Петра: Христос пострадал за вас и дал пример

Второе послание Петра: Он не желает ничьей гибели

Первое послание Иоанна: Мы возвещаем вам вечную Жизнь

Второе послание Иоанна: Старейшина - избранной Госпоже

Третье послание Иоанна: Кто творит добро, тот от Бога

Послание Иуды: Они служат вам соблазном

Книга Откровения: Окончательная победа

Приложение