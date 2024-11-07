Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Новый Завет – Псалтирь – Крупный шрифт

Новый Завет – Псалтирь – Крупный шрифт
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Translations
1 Родословие Иисуса; 18 Его рождение.
Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
2 Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;
3 Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;
4 Арам родил Аминадава; Ами- надав родил Наассона; Наассон родил Салмона;
5 Салмон родил Вооза от Ра- хавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея;
6 Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею;
7 Соломон родил Ровоама; Ро- воам родил Авию; Авия родил Асу;
8 Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию;
9 Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию;
10 Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию;
11 Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, пред переселением в Вавилон.
12 По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля;
13 Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора;
14 Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда;
15 Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова;
16 Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос.
17 Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.
18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого.
19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.
20 Но когда он помыслил это,— се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого;
21 Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
22 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка, который говорит:
23 «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог».
24 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою,
25 И не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.

Новый Завет – Псалтирь – Крупный шрифт

Б.в.д., 2024. – 370 с.

Новый Завет – Псалтирь – Содержание

  • От Матфея святое благовествование
  • От Марка святое благовествование
  • От Луки святое благовествование
  • От Иоанна святое благовествование
  • Деяния Святых Апостолов
  • Послание Иакова
  • Первое послание Петра
  • Второе послание Петра
  • Первое послание Иоанна
  • Второе послание Иоанна
  • Третье послание Иоанна
  • Послание Иуды
  • Послание к Римлянам
  • Первое послание к Коринфянам
  • Второе послание к Коринфянам
  • Послание к Галатам
  • Послание к Ефесянам
  • Послание к Филиппийцам
  • Послание к Колоссянам
  • Первое послание к Фессалоникийцам
  • Второе послание к Фессалоникийцам
  • Первое послание к Тимофею
  • Второе послание к Тимофею
  • Послание к Титу
  • Послание к Филимону
  • Послание к Евреям
  • Откровение Иоанна Богослова
  • Псалтирь
Views 230
Rating 5.0 / 5
Added 07.11.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books