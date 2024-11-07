Новый Завет – Псалтирь – Крупный шрифт

1 Родословие Иисуса; 18 Его рождение.

Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.

2 Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;

3 Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;

4 Арам родил Аминадава; Ами- надав родил Наассона; Наассон родил Салмона;

5 Салмон родил Вооза от Ра- хавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея;

6 Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею;

7 Соломон родил Ровоама; Ро- воам родил Авию; Авия родил Асу;

8 Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию;

9 Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию;

10 Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию;

11 Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, пред переселением в Вавилон.

12 По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля;

13 Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора;

14 Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда;

15 Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова;

16 Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос.

17 Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.

18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого.

19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.

20 Но когда он помыслил это,— се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого;

21 Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их.

22 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка, который говорит:

23 «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог».

24 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою,

25 И не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.

Новый Завет – Псалтирь – Крупный шрифт

Б.в.д., 2024. – 370 с.

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