Новый Завет – Учебное издание
Согласно достоверному свидетельству раннехристианского предания, Евангелие от Матфея было, вне всякого сомнения, написано апостолом Матфеем (называемым также Левием; ср. Мф. 9:9-13 и Лк. 5:27-32), современником и очевидцем деятельности Иисуса Христа, между 40-60 гг. от Р. X. Автор раскрывает сущность Иисуса Христа как обетованного Мессии (по-гречески Христос) и Царя Израилева, отвергнутого Своим народом. Многочисленные ссылки на исполнившиеся пророчества Ветхого Завета, родословная Иисуса и совершённые Им мессианские знамения свидетельствуют о том, что Иисус из Назарета - это Сын Давидов, Царь-Искупитель. Таким образом, Евангелие от Матфея - это Богом данное звено между Ветхим Заветом и Новым Заветом, показывающее, как весть Нового Завета исполняет и продолжает откровение Ветхого Завета. В нем приводятся пять особых речей Иисуса Христа, в том числе Нагорная проповедь (гл. 5-7), речь о последнем времени и Втором пришествии Мессии (гл. 24-25), и особенно подробно описывается Царство Небесное, в том числе в притчах (гл. 13). Как и все другие Евангелия, Евангелие от Матфея заканчивается свидетельством о жертвенной смерти Христа на кресте и Его воскресении.
Пример сносок (Матфея 1)
а (1:1) Доел. Книга рождения (происхождения). Иисус Христос был обещанным Мессией и потомком Давида и Авраама. В родословии указаны важнейшие предки до Иосифа, бывшего не физическим, а юридическим отцом Иисуса, b (1:16) Христос - греч. перевод с ивр. Машиах и означает «Помазанник» (ср. Пс 2:2; Дан 9:25). с (1:19) По еврейскому обычаю обручение длилось около года, а жених и невеста считались мужем и женой со дня помолвки, d (1:19) Т. е. не выставлять ее на позор, е (1:21) Иисус - греч. форма евр. имени Пехотуа или Пешуа. Имя означает «Яхве (Господь) спасает», г (1:21) Греч, лаос; означает «народ» и часто употреблялось для обозначения Израиля как избранного народа Божьего.
Новый Завет – Учебное издание
«Свет на Востоке», 2024. – 332 с.
ISBN 978-3-949694-20-2
Новый Завет – Учебное издание – Содержание
- Евангелие от Матфея
- Евангелие от Марка
- Евангелие от Луки
- Евангелие от Иоанна
- Деяния апостолов
- Послание Иакова
- Первое послание Петра
- Второе послание Петра
- Первое послание Иоанна
- Второе послание Иоанна
- Третье послание Иоанна
- Послание Иуды
- Послание к римлянам
- Первое послание к коринфянам
- Второе послание к коринфянам
- Послание к галатам
- Послание к ефесянам
- Послание к филиппийцам
- Послание к колоссянам
- Первое послание к фессалоникийцам
- Второе послание к фессалоникийцам
- Первое послание к Тимофею
- Второе послание к Тимофею
- Послание к Титу
- Послание к Филимону
- Послание к евреям
- Откровение Иоанна
Приложение
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