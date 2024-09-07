Согласно достоверному свидетельству раннехристианского предания, Евангелие от Матфея было, вне всякого сомнения, написано апостолом Матфеем (называемым также Левием; ср. Мф. 9:9-13 и Лк. 5:27-32), современником и очевидцем деятельности Иисуса Христа, между 40-60 гг. от Р. X. Автор раскрывает сущность Иисуса Христа как обетованного Мессии (по-гречески Христос) и Царя Израилева, отвергнутого Своим народом. Многочисленные ссылки на исполнившиеся пророчества Ветхого Завета, родословная Иисуса и совершённые Им мессианские знамения свидетельствуют о том, что Иисус из Назарета - это Сын Давидов, Царь-Искупитель. Таким образом, Евангелие от Матфея - это Богом данное звено между Ветхим Заветом и Новым Заветом, показывающее, как весть Нового Завета исполняет и продолжает откровение Ветхого Завета. В нем приводятся пять особых речей Иисуса Христа, в том числе Нагорная проповедь (гл. 5-7), речь о последнем времени и Втором пришествии Мессии (гл. 24-25), и особенно подробно описывается Царство Небесное, в том числе в притчах (гл. 13). Как и все другие Евангелия, Евангелие от Матфея заканчивается свидетельством о жертвенной смерти Христа на кресте и Его воскресении.

Пример сносок (Матфея 1)

а (1:1) Доел. Книга рождения (происхождения). Иисус Христос был обещанным Мессией и потомком Давида и Авраама. В родословии указаны важнейшие предки до Иосифа, бывшего не физическим, а юридическим отцом Иисуса, b (1:16) Христос - греч. перевод с ивр. Машиах и означает «Помазанник» (ср. Пс 2:2; Дан 9:25). с (1:19) По еврейскому обычаю обручение длилось около года, а жених и невеста считались мужем и женой со дня помолвки, d (1:19) Т. е. не выставлять ее на позор, е (1:21) Иисус - греч. форма евр. имени Пехотуа или Пешуа. Имя означает «Яхве (Господь) спасает», г (1:21) Греч, лаос; означает «народ» и часто употреблялось для обозначения Израиля как избранного народа Божьего.

Новый Завет – Учебное издание

«Свет на Востоке», 2024. – 332 с.

ISBN 978-3-949694-20-2

Новый Завет – Учебное издание – Содержание

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния апостолов

Послание Иакова

Первое послание Петра

Второе послание Петра

Первое послание Иоанна

Второе послание Иоанна

Третье послание Иоанна

Послание Иуды

Послание к римлянам

Первое послание к коринфянам

Второе послание к коринфянам

Послание к галатам

Послание к ефесянам

Послание к филиппийцам

Послание к колоссянам

Первое послание к фессалоникийцам

Второе послание к фессалоникийцам

Первое послание к Тимофею

Второе послание к Тимофею

Послание к Титу

Послание к Филимону

Послание к евреям

Откровение Иоанна

Приложение