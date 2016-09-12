Библейская археология - Рафаил Нудельман

Сборник научно-популярных очерков израильского популяризатора науки составлен с учетом самых последних научных открытий и псевдонаучных сенсаций.

Некоторое время назад в газете «International Herald Tribune» была опубликована статья американского журналиста Александра Штилле под заглавием «Ученые изучают происхождение Корана».

В ней говорилось, что события 11 сентября 2001 года и последовавшие за ними привлекли внимание ученых к фундаментальным основам ислама, запечатленным в Коране. Однако исследование этой книги и истории ее становления оказалось далеко не безопасным занятием. Жестокая расправа (кто не помнит историю Салмана Рушди, коему был вынесен смертный приговор!) грозит всякому, кто усомнится в словах этой книги, которую, согласно мусульманской традиции, сам Аллах продиктовал Магомету через архангела Габриэля.

Штилле рассказывает о недавнем исследовании немецкого ученого Кристофа Люксенбурга «Сиро‑арамейское прочтение Корана» – оно никак не могло найти издателей. Немецкие издательства страшились опубликовать эту работу, хотя в ней всего лишь утверждалось, что текст Корана на протяжении столетий читался, интерпретировался, а потому и переписывался с определенными ошибками. Не удивительно, сетует газета, что Коран до сих пор не изучен как следует, в отличие, например, от фундаментальных текстов иудаизма. Существуют лишь редкие попытки таких исследований, говорится в заключение статьи, и в качестве примера таковых приводится весьма краткое изложение гипотезы американских ученых Кроне и Кука.

Рафаил Нудельман - Библейская археология - Научный подход к тайнам тысячелетий

Р. Нудельман. — Ростов н/Д : Феникс ; Краснодар : Неоглори, 2008. — 635, [5| с.: ил. — (Загадки истории). ISBN 978-5-222-12851-0 (ООО «Феникс») ISBN 978-5-903875-58-0 (ООО «Неоглори»)

Рафаил Нудельман - Библейская археология - Научный подход к тайнам тысячелетий

ЧАСТЬ 1. КОСМОЛОГИЯ И КАББАЛА

Глава 1. Великая пирамидология

Глава 2. Мемуары сперматозоида

Глава 3. Глашатаи катастроф

Глава 4. Пупок Адама

Глава 5. Чудеса и вероятности

Глава 6. Метафизика закона Мэрфи

Глава 7. Психология суеверий, или тоска по утраченной гармонии

Глава 8 Есть ли жизнь после смерти

Глава 9. Почему люди верят в Бога?

Глава 10. Космология и Каббала

ЧАСТЬ 2. СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ КОРАНА

Глава 1. Мудрецы песчаных пустынь

Глава 2. Хиджра потомков Агари

Глава 3. Мусульмане в поисках ислама

ЧАСТЬ 3. НЕРАЗГАДАННЫЕ ЗАГАДКИ БИБЛИИ

Глава 1. Загадки Кумрана

Глава 2. Библейские коды

Глава 3. Кто написал Тору

Глава 4. В поисках утраченного Ковчега

ЧАСТЬ 4. БИБЛИЯ И НАУКА

Глава 1. Библейские истории для взрослых

ЧАСТЬ 5. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Глава 1. Великий Иерихон

Глава 2. Ищите женщину

Глава 3. Сексуальные рабы Иштар

Глава 4. История начинается в Аккаде

Глава 6. Еще одна Атлантида

Глава 7. Так все же — Коломбо или Колонно?

Глава 8. Во всем виноваты китайцы

Глава 9. Загадки Вифлеемской звезды

Глава 10. Еще одна евангельская история

Глава 11. Бесславный конец библейских сенсаций

Глава 12. Ронго-ронго и вспять к шумерам

Глава 13. «Неграмотная» культура

Глава 14. В поисках тайного знания

ЧАСТЬ 6. ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА

Глава 1. А была ли она вообще?

Глава 2. Гомер и его поэмы

Глава 3. Проблема Гомера

Глава 4. Троя и Микены

Глава 5. Шлиман: открытие микенской цивилизации

Глава 6. «Приамова» Троя — вторая, шестая, седьмая?

Глава 7. Крит и Микены

Глава 8. Линейное письмо

Глава 9. Хеттские соседи

Глава 10. Троя в хеттских документах

Глава 11. Троянская война глазами хеттов

Глава 12. История трех тысячелетий

Глава 13. Заключительная. Народы моря

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Рафаил Нудельман - Библейская археология - Научный подход к тайнам тысячелетий - Введение

Великая Троя… Раскопки Шлимана лишь обнаружили ее истинное расположение; Дорпфельд углубился чуть дальше в ее прошлое, но только многолетние труды Карла Блегена позволили наконец выявить главные даты в биографии могучей крепости на равнине Скамандра и со всей несомненностью установить, что ее начало, первые следы поселения людей на Гиссарлыке, восходит к поистине баснословной древности – примерно 3600 лет до н. э.!

До своего окончательного исчезновения, скажем, в XV веке нашей эры, Троя, следовательно, прожила свыше пяти тысячелетий, всего на пару тысяч лет меньше, чем Йерихо, этот древнейший город на Земле.

В том культурном слое, который Шлиман, открыв его во время своего второго цикла раскопок, считал «древнейшим», поселение было заложено около 2500 года до н. э., то есть через целую тысячу лет после основания городища на холме. Знаменитая шлимаиовская Троя‑2, которую он поначалу считал современницей Троянской войны – «Приамовой Троей», возникла в действительности за две тысячи лет до нашей эры, а это значит – как минимум за шесть столетий до предполагаемой даты этой войны.

Судя по найденным там Шлиманом развалинам дворца и многочисленным золотым украшениям (пресловутая «диадема Елены»), Троя уже в то время была центром какого‑то небольшого царства, властители которого, надо полагать, обогащались за счет выгодного стратегического положения своего города вблизи Дарданелл. Видимо, уже и тогда эти «таможенные поборы» троянцев вызывали чье‑то сильное недовольство, ибо Троя‑2 погибла в результате штурма: об этом свидетельствуют следы пожара и разрушений, а также тот факт, что «диадема Елены» вместе с прочим золотишком были брошены просто на землю, словно жителям, торопливо бежавшим из города, было уже и не до золота.