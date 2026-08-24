О’Коннелл - Колдовской котел - Демоническая магия
Русское издание 2025 года объединяет два самостоятельных произведения, различающихся по времени, жанру и авторской задаче: историко-популярное исследование Маргарет Ф. О’Коннелл «Колдовской котел: О благотворной и зловредной магии» и практический оккультный трактат Селенейтона «Демоническая магия: Заклинания духов-помощников». Первая работа стремится проследить культурную историю образа ведьмы от доисторических культов и древневосточных религий до европейской охоты на ведьм и современной викки; вторая предлагает собственную систему взаимодействия с теми сущностями, которых ее автор называет демонами, даймонами, гениями, божествами и духами-помощниками.
Соседство этих текстов создает своеобразную историко-практическую панораму западного эзотеризма. О’Коннелл пытается восстановить за обвинительным образом ведьмы фигуры целительницы, знахарки и повитухи, связывая развитие ведьмовства с женской религиозностью, народной медициной, социальной маргинализацией и историей преследований. Селенейтон переносит внимание с истории на ритуальную технику и предлагает психологически окрашенную демонологию, в которой духовная сущность может мыслиться и как объективное существо, и как проекция или созданная сознанием мыслеформа.
Колдовской котел. Демоническая магия – О благотворной и зловредной магии. Заклинания духов-помощников
Авторы включенных произведений: Маргарет Ф. О’Коннелл («Колдовской котел»), Селенейтон («Демоническая магия»); перевод — Алексей Архипов. — Москва: Издательство «Велигор», 2025. — 216 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-502-3
Колдовской котел. Демоническая магия – Содержание
Маргарет О’Коннелл. Колдовской котел
Ремесло ведьм
Ночное небо разума
Мать-Земля и святилища в ее честь
Мать-Земля нисходит под землю
Ведьма в античном мире
Ведьмовской круг
Колдовской котел
Ковен
Ведьмовские шабаши
Обереги и узлы
Смертельные заклинания и магия образов
Ведьмина метла
Мазь для полетов
Превращения
Мандрагора
Котел
Целительница
Ересь ведьмовства
Дьявол и его прислужницы
Золотая лихорадка в XVI веке
Охота на ведьм с целью обогащения
Испытания, пытки и судебные разбирательства
Религиозные войны и охота на ведьм
Дополнительные испытания для ведьм
Договор с дьяволом
Дьявол, как политическая фигура XVII века
Ведьмы сегодня и завтра
Практическая магия
Как ездить на метле
Рецепт мази для полетов
Ведьмин календарь
Пляски ведьм
Что ведьмы едят и пьют
Что носят ведьмы
Ведьмина кошка
Как приготовить ведьмовское зелье
Формулы для исцеления и проклятия
Заговор
Сглаз
Амулеты и талисманы
Приворотные зелья
Селенейтон. Демоническая магия
От автора
Предисловие
Как практиковать
Что вам понадобится для магических операций
Демон-страж
Дух любви
Гений успеха
Божество приворота
Дополнительная информация
Масла и благовония
Заключение
Приложение 1
Приложение 2
Большое и малое изгнания
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