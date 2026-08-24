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О’Коннелл - Колдовской котел - Демоническая магия

О’Коннелл - Колдовской котел - Демоническая магия
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Occultism Paganism Witchcraft, Магия, Эзотеризм

Русское издание 2025 года объединяет два самостоятельных произведения, различающихся по времени, жанру и авторской задаче: историко-популярное исследование Маргарет Ф. О’Коннелл «Колдовской котел: О благотворной и зловредной магии» и практический оккультный трактат Селенейтона «Демоническая магия: Заклинания духов-помощников». Первая работа стремится проследить культурную историю образа ведьмы от доисторических культов и древневосточных религий до европейской охоты на ведьм и современной викки; вторая предлагает собственную систему взаимодействия с теми сущностями, которых ее автор называет демонами, даймонами, гениями, божествами и духами-помощниками.

Соседство этих текстов создает своеобразную историко-практическую панораму западного эзотеризма. О’Коннелл пытается восстановить за обвинительным образом ведьмы фигуры целительницы, знахарки и повитухи, связывая развитие ведьмовства с женской религиозностью, народной медициной, социальной маргинализацией и историей преследований. Селенейтон переносит внимание с истории на ритуальную технику и предлагает психологически окрашенную демонологию, в которой духовная сущность может мыслиться и как объективное существо, и как проекция или созданная сознанием мыслеформа.

Колдовской котел. Демоническая магия – О благотворной и зловредной магии. Заклинания духов-помощников

Авторы включенных произведений: Маргарет Ф. О’Коннелл («Колдовской котел»), Селенейтон («Демоническая магия»); перевод — Алексей Архипов. — Москва: Издательство «Велигор», 2025. — 216 с.: ил.
ISBN 978-5-91742-502-3

Колдовской котел. Демоническая магия – Содержание

  • Маргарет О’Коннелл. Колдовской котел

    1. Ремесло ведьм

    2. Ночное небо разума

    3. Мать-Земля и святилища в ее честь

    4. Мать-Земля нисходит под землю

    5. Ведьма в античном мире

    6. Ведьмовской круг

    7. Колдовской котел

      • Ковен

      • Ведьмовские шабаши

      • Обереги и узлы

      • Смертельные заклинания и магия образов

      • Ведьмина метла

      • Мазь для полетов

      • Превращения

      • Мандрагора

      • Котел

      • Целительница

    8. Ересь ведьмовства

    9. Дьявол и его прислужницы

    10. Золотая лихорадка в XVI веке

      • Охота на ведьм с целью обогащения

      • Испытания, пытки и судебные разбирательства

      • Религиозные войны и охота на ведьм

      • Дополнительные испытания для ведьм

      • Договор с дьяволом

    11. Дьявол, как политическая фигура XVII века

    12. Ведьмы сегодня и завтра

    13. Практическая магия

      • Как ездить на метле

      • Рецепт мази для полетов

      • Ведьмин календарь

      • Пляски ведьм

      • Что ведьмы едят и пьют

      • Что носят ведьмы

      • Ведьмина кошка

      • Как приготовить ведьмовское зелье

      • Формулы для исцеления и проклятия

      • Заговор

      • Сглаз

      • Амулеты и талисманы

      • Приворотные зелья

  • Селенейтон. Демоническая магия

    • От автора

    • Предисловие

    • Как практиковать

    • Что вам понадобится для магических операций

    • Демон-страж

    • Дух любви

    • Гений успеха

    • Божество приворота

    • Дополнительная информация

    • Масла и благовония

    • Заключение

    • Приложение 1

    • Приложение 2

      • Большое и малое изгнания

Views 47
Rating 3.0 / 5
Added 24.08.2026
Author brat Vadim
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3.0/5 (2)

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