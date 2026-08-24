О’Коннелл - Колдовской котел - Демоническая магия

Русское издание 2025 года объединяет два самостоятельных произведения, различающихся по времени, жанру и авторской задаче: историко-популярное исследование Маргарет Ф. О’Коннелл «Колдовской котел: О благотворной и зловредной магии» и практический оккультный трактат Селенейтона «Демоническая магия: Заклинания духов-помощников». Первая работа стремится проследить культурную историю образа ведьмы от доисторических культов и древневосточных религий до европейской охоты на ведьм и современной викки; вторая предлагает собственную систему взаимодействия с теми сущностями, которых ее автор называет демонами, даймонами, гениями, божествами и духами-помощниками.

Соседство этих текстов создает своеобразную историко-практическую панораму западного эзотеризма. О’Коннелл пытается восстановить за обвинительным образом ведьмы фигуры целительницы, знахарки и повитухи, связывая развитие ведьмовства с женской религиозностью, народной медициной, социальной маргинализацией и историей преследований. Селенейтон переносит внимание с истории на ритуальную технику и предлагает психологически окрашенную демонологию, в которой духовная сущность может мыслиться и как объективное существо, и как проекция или созданная сознанием мыслеформа.

Колдовской котел. Демоническая магия – О благотворной и зловредной магии. Заклинания духов-помощников

Авторы включенных произведений: Маргарет Ф. О’Коннелл («Колдовской котел»), Селенейтон («Демоническая магия»); перевод — Алексей Архипов. — Москва: Издательство «Велигор», 2025. — 216 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-502-3

Колдовской котел. Демоническая магия – Содержание