Книга Петра Олишка «Від колиски до могили» — це унікальне літературне та історичне свідчення, написане у формі віршованих автобіографічних записок. Автор ставить за мету не просто викласти факти своєї біографії, а через поетичне слово передати трагізм та велич долі українського християнина, який пройшов через горнило радянських таборів і сибірського заслання. Основна ідея твору полягає в незламності людського духу, який, спираючись на віру в Бога, здатен зберегти гідність і любов навіть у найсуворіших умовах неволі, перетворюючи страждання на духовний здобуток.

Змістовна частина записок охоплює весь життєвий шлях автора: від дитячих років («колиски») на рідній землі до суворих випробувань ув’язнення та подальшого життя («до могили»). Петро Олишко детально описує побут сибірських в’язнів, важку працю, холод і голод, але робить це крізь призму молитовного спілкування з Творцем. Особливе місце у творі посідають роздуми про вірність своїм переконанням, цінність християнського братерства за колючим дротом та незгасну надію на повернення додому. Віршована форма додає оповіді особливої емоційної гостроти, перетворюючи кожен розділ на сповідь перед Богом і майбутніми поколіннями.

Текст написаний у щирому, народно-поетичному стилі, де простота викладу поєднується з глибоким духовним змістом. Петро Олишко не намагається бути професійним літератором; його сила — у справжності пережитого досвіду та чистоті релігійного почуття. Книга служить важливим джерелом для вивчення історії «запрещеної» церкви та долі українців у сталінських таборах, пропонуючи читачеві не лише історичні відомості, а й моральний орієнтир. Це читання, яке спонукає до глибоких роздумів про ціну свободи віросповідання та нагадує, що справжня воля людини знаходиться всередині її серця, де перебуває Бог.

Петро Олишко – Від колиски до могили - Віршовані автобіографічні записки сибірського в’язня

Зібрав і упорядкував Ілля Кубрин. – Торонто, Онтаріо, Канада: Накладом Українського Євангельсько-Баптистського Об’єднання Східньої Канади, 1977. – 66 с.

Петро Олишко – Від колиски до могили – Зміст

Замість передмови

Моє дитинство

Сирітська доля

У Львові на різних працях

На першій світовій війні

Після повернення з війни

Навернення до Бога

Нове з Христом життя

Трагічні переживання в Сибіру

Сон про рідну Батьківщину

Зворушлива пригадка

Благословенний сон

Тяжке покарання невинних

Пророчий сон

Розчарування

Моє визнання (псалом)

Різдво в лагері

Господь був з нами

Про Боже діло в селі Забір’ю

Золотий ювілей Божого діла в Гійчу

Сибірські мрії

Моя подячна молитва

Година Христової смерти

Останні дні пророка Мойсея

Господь кличе вас!

Виказ пожертв на видання цієї книжки