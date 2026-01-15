Труд епископа Иринея (Орды), выдающегося библеиста XIX века, по праву считается одним из лучших классических учебников по изучению Псалтири. Это систематическое руководство, написанное для того, чтобы помочь читателю сознательно и глубоко воспринимать богослужебные тексты.

Орда - Руководственное пособие к пониманию Псалтири

М., СПб.: "Лествица", "Диоптра", 2000 - 462 с.

ISBN 5-85325-027-2

Орда - Руководственное пособие к пониманию Псалтири - Содержание