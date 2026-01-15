Орда - Руководственное пособие к пониманию Псалтири
Труд епископа Иринея (Орды), выдающегося библеиста XIX века, по праву считается одним из лучших классических учебников по изучению Псалтири. Это систематическое руководство, написанное для того, чтобы помочь читателю сознательно и глубоко воспринимать богослужебные тексты.
Орда - Руководственное пособие к пониманию Псалтири
М., СПб.: "Лествица", "Диоптра", 2000 - 462 с.
ISBN 5-85325-027-2
Орда - Руководственное пособие к пониманию Псалтири - Содержание
Предисловие
Введение
ПЕРВАЯ КНИГА ПСАЛТИРИ
ВТОРАЯ КНИГА ПСАЛТИРИ
ТРЕТЬЯ КНИГА ПСАЛТИРИ
ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА ПСАЛТИРИ
ПЯТАЯ КНИГА ПСАЛТИРИ
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