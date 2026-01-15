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Орда - Руководственное пособие к пониманию Псалтири

Орда - Руководственное пособие к пониманию Псалтири
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Bible Commentaries, Theology

Труд епископа Иринея (Орды), выдающегося библеиста XIX века, по праву считается одним из лучших классических учебников по изучению Псалтири. Это систематическое руководство, написанное для того, чтобы помочь читателю сознательно и глубоко воспринимать богослужебные тексты.

Орда - Руководственное пособие к пониманию Псалтири

М., СПб.: "Лествица", "Диоптра", 2000 - 462 с.
ISBN 5-85325-027-2

Орда - Руководственное пособие к пониманию Псалтири - Содержание

  • Предисловие

  • Введение

  • ПЕРВАЯ КНИГА ПСАЛТИРИ

  • ВТОРАЯ КНИГА ПСАЛТИРИ

  • ТРЕТЬЯ КНИГА ПСАЛТИРИ

  • ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА ПСАЛТИРИ

  • ПЯТАЯ КНИГА ПСАЛТИРИ

Views 301
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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