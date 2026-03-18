Осборн - Біблійні секрети виховання

Книга Ріка Осборна «Біблійні секрети виховання» розглядає питання виховання дітей через приклади біблійних персонажів. Автор аналізує історії відомих постатей Біблії — Марії та Йосифа, Соломона, Лота, Анни та інших — щоб показати, які уроки можна винести з їхнього досвіду виховання дітей.

У книзі розкриваються як позитивні приклади, так і помилки, що вплинули на життя наступних поколінь. Осборн допомагає читачеві зрозуміти, які біблійні принципи можуть бути корисними для сучасних батьків і як застосовувати їх у повсякденному сімейному житті.

Видання призначене для батьків, служителів церкви, викладачів недільних шкіл і всіх, хто прагне виховувати дітей на основі біблійних цінностей.

Осборн, Рік - Біблійні секрети виховання: Що Марія з Йосифом (Соломон, Лот, Анна та інші) знали (чи не знали) про виховання дітей

Пер. з англ. О. Пущак. - Львів: Свічадо, 2015 - 232 с.

ISBN 978-966-395-819-4

Осборн, Рік - Біблійні секрети виховання – Зміст

ВСТУП. Виховання дітей згідно з Біблією

ЧАСТИН ПЕРША. СТАРИЙ ЗАВІТ: КНИГА З ВИХОВАННЯ ДЛЯ ЙОСИФА ТА МАРІЇ

Розділ 1. Третій виховних. ВИХОВАННЯ 3 ПОМІЧЧЮ «ЗГОРИ»

Розділ 2. Адамова сім’я. НАДАТИ ДИТИНІ СЕНС ЖИТТЯ

Розділ 3. Компанія «Ной та сини», кораблебудівники сім’я, що будує разом

Розділ 4. Батьки нашої віри. РАДІСТЬ БАТЬКІВСТВА

Розділ 5. Неморальний Лот. НАВЧАННЯ БАТЬКІВСТВУ ЗГІДНО 3 МОРАЛЬНИМИ ПРИНЦИПАМИ

Розділ 6. Агар - мати-одиначка. КОЛИ ЖИТТЯ ПОСИЛАЄ вашій сім’ї лимони

Розділ 7. Змішана сім’я Сари твої діти - мої діти

Розділ 8. Ісаак на жертовнику. ЯК НАВЧИТИ ДІТЕЙ ПОСЛУХУ

Розділ 9. Люблячий Ісаак. Частина І. ЯК НАВЧИТИ СВОЇХ ДІТЕЙ ЛЮБИТИ

Розділ 10. Люблячий Ісаак. Частина II. Вчимо дітей, як поводитися з іншими

Розділ 11. Проблеми з двійнятами. ВЧИМО ДІТЕЙ, ЩО ТАКЕ життя

Розділ 12. Немудрі слова Ревеки. ЯК ДАВАТИ ДІТЯМ ПОРАДИ

Розділ 13. Яків та його діти. ОБИРАННЯ УЛЮБЛЕНЦЯ

Розділ 14. Дванадцятеро синів Якова. ЯК БУТИ З ТЕСТОСТЕРОНОМ?!

Розділ 15. Авраам, Ісаак і Яків. СИЛА БЛАГОСЛОВЕННЯ

Розділ 16. Маленький Мойсей та його мама. ЯК ВЧИТИ НЕМОВЛЯТ

Розділ 17. Міріям, Аарон і Мойсей. Принцип первістка

Розділ 18. Мойсей і Ціпора. Виховуємо разом

Розділ 19. Доньки Целофхада. ЯК ЦІНУВАТИ СВОЇХ ДІТЕЙ

Розділ 20. Настанови Мойсея для ізраїльських батьків. Вчимося з інструкції життя

Розділ 21. Мойсей та заповіді. ЯК РОЗПОВІДАТИ ДІТЯМ ІСТОРІЇ ВІРИ

Розділ 22. Два покоління ізраїльтян. ЗРОСТАЄМО РАЗОМ З ДІТЬМИ

Розділ 23. Батьки Самсона. ЯК ПОЯСНИТИ, ДЛЯ ЧОГО ПРАВИЛА

Розділ 24. Самуїлові етапи. ДУХОВНИЙ ЗРІСТ КРОК ЗА КРОКОМ

Розділ 25. Самуїл у святині. НЕ ПЕРЕКЛАДАЙТЕ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ НА ІНШИХ

Розділ 26. Сини Елі. РІЗНИЦЯ МІЖ ДОКОРАМИ І КАРТАННЯМ

Розділ 27. Самуїл та Елі. Допомогти дитині пізнати Бога

Розділ 28. Давид і сини. НЕ ПРИХОВУЙТЕ СВОЇХ ПОЧУТТІВ ТА ЕМОЦІЙ - ПРИСЛУХАЙТЕСЯ до них

Розділ 29. Давида «пошито в дурні». ВСТАНОВІТЬ ЧЕСНІСТЬ ЄДИНИМ ПРАВИЛОМ

Розділ ЗО. Мудрість Соломона. ВЧИМО ДІТЕЙ БУТИ МУДРИМИ

Розділ 31. Два пророки і три матері. СІМЕЙНІ ЧУДА

Розділ 32. Маленькі царі Йоас і Йосія. РОБИМО ПЕРЕХІД ВІД НАШОЇ ВІРИ ДО ЇХНЬОЇ

Розділ 33. Естера і Мардохей. УЧІТЬ ДІТЕЙ БУТИ ВІРНИМИ В МАЛОМУ

Розділ 34. Іов. ДОВІРЯТИ БОГОВІ, КОЛИ БАТЬКІВСТВО РАНИТЬ

Розділ 35. Пісня пісень. РОЗМОВА ПРО КОХАННЯ

Розділ 36. Даниїл у школі. ЩО РОБИТИ З ТИМ, ЧОГО ДІТЕЙ ВЧАТЬ У ШКОЛІ

Розділ 37. Седрах, Месах і вогонь. ЯК ДОЛАТИ СОЦІЯЛЬНИЙ тиск

Розділ 38. Двоє посланців: Малахія та Йоанна. ВЕРНІТЬ СВОЄ СЕРЦЕ ДО ДІТЕЙ

ЧАСТИНА ДРУГА. НОВИЙ ЗАВІТ: РЕЗУЛЬТАТИ ВИХОВАННЯ ЗГІДНО З БІБЛІЄЮ