Осборн - Біблійні секрети виховання

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга Ріка Осборна «Біблійні секрети виховання» розглядає питання виховання дітей через приклади біблійних персонажів. Автор аналізує історії відомих постатей Біблії — Марії та Йосифа, Соломона, Лота, Анни та інших — щоб показати, які уроки можна винести з їхнього досвіду виховання дітей.

У книзі розкриваються як позитивні приклади, так і помилки, що вплинули на життя наступних поколінь. Осборн допомагає читачеві зрозуміти, які біблійні принципи можуть бути корисними для сучасних батьків і як застосовувати їх у повсякденному сімейному житті.

Видання призначене для батьків, служителів церкви, викладачів недільних шкіл і всіх, хто прагне виховувати дітей на основі біблійних цінностей.

Осборн, Рік - Біблійні секрети виховання: Що Марія з Йосифом (Соломон, Лот, Анна та інші) знали (чи не знали) про виховання дітей

Пер. з англ. О. Пущак. - Львів: Свічадо, 2015 - 232 с.

ISBN 978-966-395-819-4

Осборн, Рік - Біблійні секрети виховання – Зміст

ВСТУП. Виховання дітей згідно з Біблією

ЧАСТИН ПЕРША. СТАРИЙ ЗАВІТ: КНИГА З ВИХОВАННЯ ДЛЯ ЙОСИФА ТА МАРІЇ

  • Розділ 1. Третій виховних. ВИХОВАННЯ 3 ПОМІЧЧЮ «ЗГОРИ»

  • Розділ 2. Адамова сім’я. НАДАТИ ДИТИНІ СЕНС ЖИТТЯ

  • Розділ 3. Компанія «Ной та сини», кораблебудівники сім’я, що будує разом

  • Розділ 4. Батьки нашої віри. РАДІСТЬ БАТЬКІВСТВА

  • Розділ 5. Неморальний Лот. НАВЧАННЯ БАТЬКІВСТВУ ЗГІДНО 3 МОРАЛЬНИМИ ПРИНЦИПАМИ

  • Розділ 6. Агар - мати-одиначка. КОЛИ ЖИТТЯ ПОСИЛАЄ вашій сім’ї лимони

  • Розділ 7. Змішана сім’я Сари твої діти - мої діти

  • Розділ 8. Ісаак на жертовнику. ЯК НАВЧИТИ ДІТЕЙ ПОСЛУХУ

  • Розділ 9. Люблячий Ісаак. Частина І. ЯК НАВЧИТИ СВОЇХ ДІТЕЙ ЛЮБИТИ

  • Розділ 10. Люблячий Ісаак. Частина II. Вчимо дітей, як поводитися з іншими

  • Розділ 11. Проблеми з двійнятами. ВЧИМО ДІТЕЙ, ЩО ТАКЕ життя

  • Розділ 12. Немудрі слова Ревеки. ЯК ДАВАТИ ДІТЯМ ПОРАДИ

  • Розділ 13. Яків та його діти. ОБИРАННЯ УЛЮБЛЕНЦЯ

  • Розділ 14. Дванадцятеро синів Якова. ЯК БУТИ З ТЕСТОСТЕРОНОМ?!

  • Розділ 15. Авраам, Ісаак і Яків. СИЛА БЛАГОСЛОВЕННЯ

  • Розділ 16. Маленький Мойсей та його мама. ЯК ВЧИТИ НЕМОВЛЯТ

  • Розділ 17. Міріям, Аарон і Мойсей. Принцип первістка

  • Розділ 18. Мойсей і Ціпора. Виховуємо разом

  • Розділ 19. Доньки Целофхада. ЯК ЦІНУВАТИ СВОЇХ ДІТЕЙ

  • Розділ 20. Настанови Мойсея для ізраїльських батьків. Вчимося з інструкції життя

  • Розділ 21. Мойсей та заповіді. ЯК РОЗПОВІДАТИ ДІТЯМ ІСТОРІЇ ВІРИ

  • Розділ 22. Два покоління ізраїльтян. ЗРОСТАЄМО РАЗОМ З ДІТЬМИ

  • Розділ 23. Батьки Самсона. ЯК ПОЯСНИТИ, ДЛЯ ЧОГО ПРАВИЛА

  • Розділ 24. Самуїлові етапи. ДУХОВНИЙ ЗРІСТ КРОК ЗА КРОКОМ

  • Розділ 25. Самуїл у святині. НЕ ПЕРЕКЛАДАЙТЕ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ НА ІНШИХ

  • Розділ 26. Сини Елі. РІЗНИЦЯ МІЖ ДОКОРАМИ І КАРТАННЯМ

  • Розділ 27. Самуїл та Елі. Допомогти дитині пізнати Бога

  • Розділ 28. Давид і сини. НЕ ПРИХОВУЙТЕ СВОЇХ ПОЧУТТІВ ТА ЕМОЦІЙ - ПРИСЛУХАЙТЕСЯ до них

  • Розділ 29. Давида «пошито в дурні». ВСТАНОВІТЬ ЧЕСНІСТЬ ЄДИНИМ ПРАВИЛОМ

  • Розділ ЗО. Мудрість Соломона. ВЧИМО ДІТЕЙ БУТИ МУДРИМИ

  • Розділ 31. Два пророки і три матері. СІМЕЙНІ ЧУДА

  • Розділ 32. Маленькі царі Йоас і Йосія. РОБИМО ПЕРЕХІД ВІД НАШОЇ ВІРИ ДО ЇХНЬОЇ

  • Розділ 33. Естера і Мардохей. УЧІТЬ ДІТЕЙ БУТИ ВІРНИМИ В МАЛОМУ

  • Розділ 34. Іов. ДОВІРЯТИ БОГОВІ, КОЛИ БАТЬКІВСТВО РАНИТЬ

  • Розділ 35. Пісня пісень. РОЗМОВА ПРО КОХАННЯ

  • Розділ 36. Даниїл у школі. ЩО РОБИТИ З ТИМ, ЧОГО ДІТЕЙ ВЧАТЬ У ШКОЛІ

  • Розділ 37. Седрах, Месах і вогонь. ЯК ДОЛАТИ СОЦІЯЛЬНИЙ тиск

  • Розділ 38. Двоє посланців: Малахія та Йоанна. ВЕРНІТЬ СВОЄ СЕРЦЕ ДО ДІТЕЙ

ЧАСТИНА ДРУГА. НОВИЙ ЗАВІТ: РЕЗУЛЬТАТИ ВИХОВАННЯ ЗГІДНО З БІБЛІЄЮ

  • Розділ 39. Радіючи народженню Хрестителя. ДОЗВОЛЬТЕ ДИТИНІ БУТИ РАДІСТЮ ВАШОГО ДОМУ

  • Розділ 40. Розмова Марії з Гавриїлом. БОЖА ВОЛЯ У НАРОДЖЕННІ ТА СТАТІ ВАШОЇ ДИТИНИ

  • Розділ 41. Йосиф та Ісус. ЯК ЛЮБИТИ «ЧУЖУ» ДИТИНУ

  • Розділ 42. Постанова Йосифа і Марії. РОЗДУМИ ПРО ПОДРУЖЖЯ

  • Розділ 43. Ісус у святині. ХРЕЩЕННЯ І МИРОПОМАЗАННЯ ДИТИНИ

  • Розділ 44. Дванадцятирічний Ісус. Духовний розвиток дитини

  • Розділ 45. Мандрівка до Святині. Частина І. Важливість дисципліни

  • Розділ 46. Мандрівка до Святині. Частина II. Важливість послуху та пошани

  • Розділ 47. Скарб Марії. ВИХОВУЄМО через спостереження і молитву

  • Розділ 48. Марія, Йосиф, Ісус та синагога. ВАЖЛИВІСТЬ ВІДВІДУВАННЯ ХРАМУ

  • Розділ 49. Ісус та діти. ПРИВОДЬТЕ СВОЮ ДИТИНУ ДО ІСУСА

  • Розділ 50. Продовження місії апостолів. ІСТОРІЯ ПРО ДВА МІСІЙНИХ поля

Views 61
Added 18.03.2026
Author brat lexmak
