Посмертная жизнь - Осипов А. И.

Осипов - Из времени в вечность - Посмертная жизнь
Что происходит с человеком, когда он умирает? Что бывает с душой после ее выхода из тела? Но о том, что именно происходит в эти периоды с душой — у нас представления самые приблизительные. И еще более серьезный вопрос: кто спасается? И что значит «спасается»? Спасаются ли одни христиане, или только православные? А из православных лишь те, которые жили праведно? А какой мучительный, самой жизнью поставленный вопрос: спасутся ли или погибнут навечно все те, которые по каким-то объективным причинам (например, не было проповедано о Христе или проповедано ложно, или были не так воспитаны и т. п.) не смогли принять христианства?
Ведь, если погибнут все неверные, иноверные, неправославные, то в таком случае спасется лишь какая-то ничтожная доля процента человечества, а все прочие люди погибнут? Неужели Бог не знал об этом? А вот еще один вопрос, который возникает, когда мы прикасаемся к теме посмертного состояния души. Что такое геенна и вечные муки? Они действительно вечные, в смысле — бесконечные? Как сочетать: с одной стороны — предведение и любовь Божию, а с другой стороны — наличие вечных мук?
Алексей Ильич Осипов А - Из времени в вечность - Посмертная жизнь души
Издательство: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, 2011 г.
Алексей Ильич Осипов - Из времени в вечность - Посмертная жизнь души - Содержание
Предисловие к четвертому изданию
Предисловие к пятому изданию
О тех, кто жив иной жизнью
Ешь, пей, веселись, душа моя?
Понимание смерти у древних народов
А что общее?
«Я в аду!..»
Богозданная плоть человека
Последствия греха прародителей
Где пребывает душа по смерти тела
Сообщения оттуда
Земные вещи принимай здесь за самое слабое изображение небесных»
Посмертный экзамен на добро
И экзамен — на зло
С Духом Божиим или с демонами-мучителями
Подобное соединяется с подобным Сила покаяния
«Страсти в тысячу раз более сильные, чем на земле…»
Мы свободны творить добро и зло
Церковь
Как правильно молиться за усопших
Побудь хотя бы сорок дней христианином
Геенна
Что нас ждет на Страшном суде?
Христос— спаситель всех человеков
Зачем Христос нисходил в ад?
О смертном грехе и кто праведник
2. ВОПРОСЫ О ВЕЧНОСТИ
3. Из писем игумена Никона
4. Из писем схиигумена Иоанна
О тех, кто жив иной жизнью
Ешь, пей, веселись, душа моя?
Понимание смерти у древних народов
А что общее?
«Я в аду!..»
Богозданная плоть человека
Последствия греха прародителей
Где пребывает душа по смерти тела
Сообщения оттуда
Земные вещи принимай здесь за самое слабое изображение небесных»
Посмертный экзамен на добро
И экзамен — на зло
С Духом Божиим или с демонами-мучителями
Подобное соединяется с подобным Сила покаяния
«Страсти в тысячу раз более сильные, чем на земле…»
Мы свободны творить добро и зло
Церковь
Как правильно молиться за усопших
Побудь хотя бы сорок дней христианином
Геенна
Что нас ждет на Страшном суде?
Христос— спаситель всех человеков
Зачем Христос нисходил в ад?
О смертном грехе и кто праведник
2. ВОПРОСЫ О ВЕЧНОСТИ
3. Из писем игумена Никона
4. Из писем схиигумена Иоанна
Comments (1 comment)