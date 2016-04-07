Лекции профессора Московской Духовной Академии А. И. Осипова

Христианство утверждает, что высшей ценностью для человека является именно это – любовь, а не что‑нибудь другое. Кстати, это условие проистекает из центрального, основополагающего христианского догмата о Боге едином по существу и троичном по ипостаси. Это, я вам скажу, это какая‑то беспрецедентная, поразительная истина, которой не знало человеческое сознание до христианства!.. Никто не знал… Ветхозаветная Богооткровенная религия не знала этого!.. Христианство открыло величайшую, если хотите, истину!!! Вы только подумайте, что такое единство по существу и троичность по ипостаси?! Что такое единство по существу? – то есть оказывается эти ипостаси, будучи реальными лицами, имеют все общее: единую сущность!.. Единую сущность… Какая это сущность?.. Это – любовь!!! Предельная… Поэтому мы говорим о единстве благодати: мы не говорим отдельно о благодати Отца, благодати Сына, благодати Духа Святого – нет! Единство благодати!.. Они едины, во всем едины!..

Вы чувствуете, какой идеал предлагается человеку? Какой поразительный идеал!.. Вот та высшая норма межчеловеческих отношений, о которой мир не знал!.. Оказывается Божество‑то не просто – Оно одно; Божество‑то оказывается не просто – владыка мира; Божество оказывается – не судья мира; а Божество оказывается – это есть любовь! И показано, что это такое: это единое существо, но все проявления любой ипостаси абсолютно точно являются проявлениями других ипостасей. Недаром есть выражение, выражение, которое об очень многом говорит – речь шла о Троицко–Сергиевой лавре и слова такие: «Чтобы люди, взирая на икону Святой Троицы, научились побеждать ненавистную рознь мира сего».