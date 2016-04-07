Осипов - Лекции
Христианство утверждает, что высшей ценностью для человека является именно это – любовь, а не что‑нибудь другое. Кстати, это условие проистекает из центрального, основополагающего христианского догмата о Боге едином по существу и троичном по ипостаси. Это, я вам скажу, это какая‑то беспрецедентная, поразительная истина, которой не знало человеческое сознание до христианства!.. Никто не знал… Ветхозаветная Богооткровенная религия не знала этого!.. Христианство открыло величайшую, если хотите, истину!!! Вы только подумайте, что такое единство по существу и троичность по ипостаси?! Что такое единство по существу? – то есть оказывается эти ипостаси, будучи реальными лицами, имеют все общее: единую сущность!.. Единую сущность… Какая это сущность?.. Это – любовь!!! Предельная… Поэтому мы говорим о единстве благодати: мы не говорим отдельно о благодати Отца, благодати Сына, благодати Духа Святого – нет! Единство благодати!.. Они едины, во всем едины!..
Вы чувствуете, какой идеал предлагается человеку? Какой поразительный идеал!.. Вот та высшая норма межчеловеческих отношений, о которой мир не знал!.. Оказывается Божество‑то не просто – Оно одно; Божество‑то оказывается не просто – владыка мира; Божество оказывается – не судья мира; а Божество оказывается – это есть любовь! И показано, что это такое: это единое существо, но все проявления любой ипостаси абсолютно точно являются проявлениями других ипостасей. Недаром есть выражение, выражение, которое об очень многом говорит – речь шла о Троицко–Сергиевой лавре и слова такие: «Чтобы люди, взирая на икону Святой Троицы, научились побеждать ненавистную рознь мира сего».
Лекции профессора Московской Духовной Академии А. И. Осипова
Антропология
Атеизм и религия
Боговоплощение
Жизнь после смерти.
Задачи педагогики
Вопросы и ответы
Зачем православие человеку?
Вопросы и ответы
О Православии
Вопросы и ответы
О свободе
Вопросы и ответы
О Таинствах Церковных
Вопросы и ответы
О Церкви
Вопросы и ответы
Почему именно Православие – истинная вера
Вопросы и ответы
Вопросы и ответы
Проблемы воспитания
Вопросы и ответы
Путь разума в поисках истины
1. Философия
2. Наука
3. Наука или мистика?
4. Христианство
Спасение сегодня
Вопросы и ответы
Десять заповедей закона Божия
Суть Православной Веры
Вопросы и ответы
Христос и прогресс
Вопросы и ответы
Суть жертвы Христовой
Атеизм и религия
Боговоплощение
Жизнь после смерти.
Задачи педагогики
Вопросы и ответы
Зачем православие человеку?
Вопросы и ответы
О Православии
Вопросы и ответы
О свободе
Вопросы и ответы
О Таинствах Церковных
Вопросы и ответы
О Церкви
Вопросы и ответы
Почему именно Православие – истинная вера
Вопросы и ответы
Вопросы и ответы
Проблемы воспитания
Вопросы и ответы
Путь разума в поисках истины
1. Философия
2. Наука
3. Наука или мистика?
4. Христианство
Спасение сегодня
Вопросы и ответы
Десять заповедей закона Божия
Суть Православной Веры
Вопросы и ответы
Христос и прогресс
Вопросы и ответы
Суть жертвы Христовой
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